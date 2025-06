Po Pavučině má Putin důvod je vybombardovat, řekl Trump k Ukrajině. V tichosti ale operaci obdivuje

Silné ruské útoky na ukrajinskou infrastrukturu a civilní budovy, které si za poslední dva dny vyžádaly už několik obětí, jsou podle ruského prezidenta Vladimira Putina odpovědí na ukrajinskou operaci Pavučina. Jeho americký protějšek Donald Trump uvedl, že svým úspěchem dali Ukrajinci Rusku pádný důvod k odvetě. Washington 12:01 7. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký prezident Donald Trump je známý svými ostrými výroky | Foto: Kevin Lamarque | Zdroj: Reuters

Ukrajinská operace s krycím názvem Pavučina zasáhla minulý týden hluboko na ruské území. Cílem byly vojenské letouny. Poškodily je drony operované na dálku z ukrajinského území. Před útokem byly ukryté pod falešnou střechou modulárních domů, které kamiony dovezly do blízkosti základen.

Akci během jednání v Bruselu chválil britský ministr obrany John Healey i jeho německý protějšek Boris Pistorius. A ocenil ji i Donald Trump, jen v tichosti. „Myslel si, že to bylo drsňácké,“ uvedl jeden ze zdrojů z Trumpova okolí, se kterými mluvil americký server Axios.

Veřejná prohlášení, která k tomu dal, ale zmiňovala jen dopady, které to bude mít na vyjednávání o míru, a jak útok vnímá Rusko. „Šli hluboko do Ruska a Putin mi řekl, že nemají jinou možnost, než na základě toho zaútočit, a že to pravděpodobně nebude hezké,“ uvedl Trump podle britského deníku The Guardian po středečním hovoru s ruskou hlavou státu.

Operace Pavučina přitom podle Trumpa „dala Putinovi důvod, aby tam vletěl a vybombardoval je.“ Americký prezident to prohlásil v pátek večer na palubě Air Force One.

Rusko poprvé silně udeřilo na Ukrajinu v noci na pátek, kdy zněl poplach po celé zemi. Při jednom z nejkoordinovanějších útoků, jak o něm píše The Guardian, vyslalo Rusko na ukrajinské území 407 dronů a 45 střel.

V noci na sobotu se agresor zaměřil hlavně na město Charkov ležící 50 kilometrů od hranic s Ruskem.

V krátkém časovém úseku zaznělo podle starosty Ihora Terechova 40 explozí, útoky poškodily 18 bytových a 13 rodinných domů. Zemřeli tři lidé, dalších 17 bylo zraněno.

„Nepřítel útočí současně raketami, bezpilotními letouny Šáhed a řízenými leteckými bombami,“ uvedl Terechov.

Ruský útok na Charkov | Foto: Vitalii Hnidyi | Zdroj: Reuters