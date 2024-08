Po sesuvech půdy zůstalo v západorakouské Vorarlbersko jen jediné silniční spojení s Tyrolskem

FLASH FLOOD HITS SANKT ANTON AM ARLBERG, AUSTRIA#Floods | #Rain | #Austria



Heavy Rain Causes Sudden Flooding in Tyrol Region



- Date: August 16, 2024

- Location: Sankt Anton am Arlberg, Tyrol, Austria

- Impact: Unknown, video footage

shows significant flooding



- Source:… https://t.co/DI0pJ9G8Bh pic.twitter.com/Uei8nsiM3b