Po útoku nožem v Anglii zemřelo třetí dítě. ‚Nevím, jak vyjádřit dostatečnou soustrast,‘ říká Taylor Swift

Bez zámku i delfinária. Když by se Pugačovová dostala na ruský seznam zahraničních agentů, má co ztratit

„Pokud by se na seznam dostala, už by to byl neodvratný proces,“ popisuje hrozbu zařazení popové divy Ally Pugačovové na ruský seznam zahraničních agentů Ondřej Soukup ze zahraniční redakce.