Po zradě USA to vypadá, že měl Beneš v roce 1938 pravdu. Nevíme, co přinese další den, říká Kosatík

Představitelé členských zemí EU se ve čtvrtek v Bruselu shodli na další podpoře bránící se Ukrajiny. Zároveň vyzvali Rusko, aby ukázalo skutečnou politickou vůli ukončit válku. „Z vývoje situace se neraduji. Ať už z perspektivy Evropy nebo z perspektivy malé země. Nemohu se totiž ubránit porovnávání s historií,“ říká v pořadu Jak to vidí... na Dvojce spisovatel Pavel Kosatík. Jak to vidí... Praha 23:58 21. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Kosatík | Foto: Elena Horálková | Zdroj: Český rozhlas

„Z vývoje situace se neraduji. Ať už z perspektivy Evropy nebo z perspektivy malé země. Nemohu se totiž ubránit porovnávání s historií,“ přiznává spisovatel Pavel Kosatík.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Host: spisovatel Pavel Kosatík. Moderuje Jan Burda

„Zatím nám strategie Ukrajiny dávala jasnou odpověď na to, zda se Československo mělo v roce 1938 bránit. Teď se zradou USA to skoro vypadá, že měl Edvard Beneš ve své době pravdu. Obával se přesily, a tak počkal, až do války bude vtažen celý svět.“

„Byl bych velmi nerad, aby z hanebného chování Spojených států vůči Ukrajině teď vyplynulo, že mnichovanství nebo nedejbože appeasement má nějaký hlubší smysl, a že se k tomu v dějinách zase budeme vracet,“ vysvětluje.

Kde jsi, stará Ameriko?

Současnou etapu zatím vnímá publicista jako exces. „Pořád si říkám, kde je ta Amerika, kterou jsme doteď znali. Vždycky jsme to byli my, kdo brali demokracii od Američanů. Nemohlo se to někam vytratit. Jen to mlčí, je to vyděšené nebo to žasne podobně jako my.“

3:55 Trumpovo zpochybňování dělby moci je útokem na americkou demokracii Číst článek

„Nesmíme ale v úžasu a rozhořčení setrvat příliš dlouho. Rozhořčení je předpoklad nějakého činu. Ten ale musí přijít.“ Podle Kosatíka teď po kluzkém chováním USA a vágním přístupu Ruska k jakýmkoli dohodám nevíme, co přinese druhý den.

„Co je cílem takové destabilizace? Nějaké teorie se rodí. Stále ale máme příliš málo informací. Nevíme, kdo skutečně v Americe tahá za nitky. Jaké má s Amerikou záměry? Smysl nám uniká. Evidentní je jen velmi silné zapojení Putinova Ruska.“

Historické okno a trocha štěstí

Donald Trump podle publicisty ale jen dovádí k ,dokonalosti‘ to, co předváděl už v prvním mandátu. Pozitivním důsledkem je, že se Evropa probudila z letargie. „Občas se to interpretuje jako lenost Evropy, kdy jsme spoléhali na Američany až příliš. Ono to ale nabíhalo dlouhou dobu a nemělo to jen lenivé pohnutky.“

25:52 Amerika předvedla sérii ostud. Trump se nemístně chlubí i svými neúspěchy, hodnotí investor Číst článek

„Už Václav Havel ve svém slavném kongresovém projevu v roce 1990 přitakal americké verzi příběhu, že komunismus prohrál a Amerika vyhrála.“ A od toho se podle Kosatíka začalo české chápání odvíjet.

„Větu, že jsme konečně na správné straně, jsem v 90. letech slyšel bezpočtukrát. Sama Amerika slibovala, že nás jako silnější ochrání. Už v roce 1999 jsme se dostali do NATO, kam chtěli všichni. Takže se teď nedivme požadavku Ukrajině, která je v akčním radiu ruského impéria. My jsme měli jenom to štěstí, že jsme historické okno zastihli otevřené, a ještě jsme do něho stačili včas skočit,“ uzavírá Pavel Kosatík.