Ke Skandinávii se žene silná bouře. ‚Neriskujte své životy, zůstaňte doma,‘ varují úřady

Skandinávie se připravuje na příchod silné bouře. Přes sever Evropy by se měla přehnat v pátek odpoledne a večer. Vichr má dosahovat 160 kilometrů za hodinu a vlny až deseti metrů, napsala agentura DPA. Postupně je omezována lodní a železniční doprava. Na některých místech na jihu Norska a Švédska byli lidé vyzváni, aby nevycházeli ze svých domovů. Stockholm/Oslo/Kodaň 14:13 21. září 2018

Na jihu Norska a jihozápadě Švédska platí druhý nejvyšší stupeň varování před bouří. Úřady ve městě Kristiansand na jihu Norska vyzvaly rodiče, aby si v pátek vyzvedli děti ze školek a škol dříve.

Společnosti Color Line a Fjord Line pro zbytek dne zrušily trajektová spojení mezi Norskem a Dánskem, částečně omezuje provoz trajektů také společnost Stena Line.

Na jihozápadě Švédska byla až do sobotního odpoledne přerušena řada vlakových linek. Železniční společnosti se připravují na to, že by tratě mohly zablokovat spadlé stromy.

Lidé v západním Švédsku byli varováni, aby kvůli vichru zůstali v pátek odpoledne a večer doma, auta uklidili do garáží a upevnili všechny volně stojící předměty na zahradách a balkonech.

„Nejdůležitější je, aby lidé neriskovali během bouře své životy. Tomu lze předejít tak, že se předem zásobí jídlem, kapesními svítilnami a zdroji tepla a během bouře zůstanou doma nebo se uchýlí do nějakých vnitřních prostor,“ uvedly švédské úřady.

V Dánsku meteorologové očekávají vítr o síle 126 kilometrů za hodinu. Předpokládá se, že některé mosty budou muset být uzavřeny, napsala agentura DPA.