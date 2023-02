Cyklon Gabrielle odpojil desetitisíce novozélandských domácností od elektřiny, vláda zvažuje stav nouze

Zhruba 46 000 novozélandských domácností je v pondělí bez elektřiny poté, co severní část tohoto ostrovního státu zasáhl déšť a vítr provázející cyklon Gabrielle. Zrušeny byly stovky letů, uzavřeno bylo mnoho škol a úřadů. I když samotný cyklon ještě nezasáhl pevninu, silný vítr už vyvracel stromy a strhával sloupy elektrického vedení, informoval zpravodajský server BBC News. Auckland 9:09 13. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cyklon Gabrielle na Novém Zélandu | Foto: Reuters | Zdroj: Reuters

Zrušení více než 500 letů postihlo zhruba 10 000 zahraničních cestujících. Běžné letecké služby mají být obnoveny od úterý.

Zapomeňte na čtvero ročních období. Připravte se na dvě, nabádá klimatolog Farda Číst článek

Cyklon Gabrielle následuje jen dva týdny poté, co největší novozélandské město Auckland a jeho okolí zasáhly rekordní srážky, které způsobily rozsáhlé povodně, při nichž zahynuli čtyři lidé. „Extrémní počasí následuje hned po extrémní klimatické události,“ prohlásil dnes novozélandský premiér Chris Hipkins.

Ministr pro zvládání nouzových situací Kieran McAnulty v pondělí na tiskové konferenci řekl, že vláda zvažuje vyhlášení celonárodního stavu nouze. Pokud by tak učinila, bylo by to teprve potřetí v dějinách země.

Stav nouze už vyhlásilo pět oblastí na severu státu včetně Aucklandu. Díky tomu mají místní úřady větší pravomoci a mimo jiné mohou vyhlásit omezení pohybu osob či zahájit poskytování pomoci.

Letošní leden byl třetí nejteplejší za 62 let. Průměrná teplota byla o dva stupně vyšší než normál Číst článek

Podle novozélandského meteorologického úřadu ve městě Whangarei severně od Aucklandu během posledních dvanácti hodin napršelo 100,5 milimetru srážek.

Dnešek bude podle McAnultyho „kritický den“ kvůli vysoce nebezpečné kombinaci silného větru a deště. Oblast Northland na Severním ostrově zaznamenala vítr s rychlostí až 140 kilometrů v hodině, zatímco na most v aucklandském přístavu rozhoupaly poryvy větru rychlosti 110 kilometrů v hodině.