‚Počasí příznivé, máme zelenou.‘ The Atlantic zveřejnil celou konverzaci, která unikla Bílému domu

Časopis The Atlantic ve středu zveřejnil úplnou konverzaci o plánovaných amerických vojenských úderech v Jemenu, kterou vysoce postavení činitelé USA vedli v rámci diskuzní skupiny prostřednictvím chatovací aplikace Signal, do níž omylem přizvali šéfredaktora The Atlantic Jeffreyho Goldberga. Administrativa Donalda Trumpa zatím tvrdí, že se do chatu nedostaly žádné informace, které by podléhaly utajení. Washington 18:37 26. března 2025

„Nebyly tam utajené informace,“ řekl v úterý Trump a podobně se vyjádřili i další představitelé vlády, která kvůli kauze čelí silné kritice.

The Atlantic se přesto před zveřejněním celého chatu ptal Trumpovy administrativy, jestli s tím souhlasí. Mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová uvedla, že konverzace sice neobsahovala utajené informace, což prý ale neznamená, že administrativa nemá námitky proti jejímu zveřejnění. „Mělo se jednat o interní a soukromou poradu mezi vysoce postavenými vedoucími pracovníky a diskutovalo se o citlivých informacích,“ poznamenala.

Ze zveřejněného chatu je například patrné, že v něm ministr obrany Pete Hegseth 15. března krátce před polednem sdílel přesné plány chystané operace. „ČAS NYNÍ (11:44): Počasí je PŘÍZNIVÉ. Právě POTVRZENO s CENTCOM, máme ZELENOU k zahájení mise,“ napsal s odkazem na regionální velitelství americké armády CENTCOM, které bylo za útok zodpovědné.

Hegseth také uvedl přesný čas, kdy budou startovat letouny F-18 a kdy mají zaútočit na „teroristu“, který byl cílem operace. Dále popisuje přesné časy dalších fází úderu i zbraně, které budou využity. Své zprávy odeslal zhruba dvě hodiny před hlavní fází útoku.

„Pokud by se tyto informace - zejména přesné časy vzletu amerických letadel směřujících do Jemenu - dostaly do nesprávných rukou během tohoto klíčového dvouhodinového období, američtí piloti a další příslušníci ozbrojených sil by mohli čelit ještě většímu nebezpečí, než jakému obvykle čelí,“ napsal The Atlantic.

Trumpův poradce pro národní bezpečnost Mike Waltz následně potvrdil, že cíl se nacházel v budově, která se v důsledku amerického úderu zřítila. „První cíl, jejich hlavního chlápka pro rakety, jsme pozitivně identifikovali, jak vchází do budovy své přítelkyně. A ta se nyní zřítila,“ napsal Waltz.

„Skvělé,“ odpověděl viceprezident J. D. Vance na zprávu Waltze, který do chatu následně zaslal emotikony pěsti, americké vlajky a plamene. Další členové diskuzní skupiny útok na Jemen rovněž chválili. Ministr obrany později do chatu napsal, že další údery budou následovat. USA v rámci nové útočné kampaně v Jemenu zabily nejméně 53 lidí, včetně dětí, a další zranily.

Bezpečnostní experti časopisu The Atlantic opakovaně sdělili, že využití aplikace Signal pro diskusi o takto citlivých otázkách je ohrožením národní bezpečnosti. The Atlantic navíc poznamenává, že za běžných okolností by některé informace z chatu podléhaly utajení.

Mluvčí Leavittová po zveřejnění dnešního textu na X napsala, že The Atlantic publikováním konverzace přiznal, že v ní nebyly sdíleny válečné plány. Celý tento příběh byl podle ní další hoax napsaný Trumpovým odpůrcem, který je dobře známý svými senzacechtivými překrouceními.

The Atlantic has conceded: these were NOT “war plans.”



This entire story was another hoax written by a Trump-hater who is well-known for his sensationalist spin. pic.twitter.com/atGrDd2ymr — Karoline Leavitt (@PressSec) March 26, 2025

Goldberg vyjádření Leavittové kritizoval v rozhovoru se stanicí MSNBC. „Ona prostě hraje nějakou divnou sémantickou hru,“ řekl šéfredaktor časopisu v narážce na podrobné informace o úderech, které byly na chatovou skupiny zaslány.

Leavittová také odmítla výhrady, které zazněly v souvislosti s tím, že Steve Witkoff, Trumpův zmocněnec pro Blízký východ, v chatovací skupině dostával zprávy v době, kdy byl v Moskvě, aby s ruským prezidentem Vladimirem Putinem jednal o válce na Ukrajině. Americká vláda podle mluvčí Bílého domu Witkoffovi „poskytla zabezpečenou komunikační linku a byl to jediný telefon, který měl během pobytu v Moskvě u sebe.“

Waltz televizi Fox News řekl, že se snaží zjistit, jak k přidání novináře do skupiny došlo. Podle Goldberga ho do ní přidal právě Waltz. „Cestou sem jsem teď mluvil s Elonem (Muskem). Naše nejlepší technické mozky zkoumají, jak se to stalo,“ řekl poradce pro národní bezpečnost. „Ale můžu vám říct jedno, toho chlapa (Goldberga) neznám... Neposílám mu zprávy. Neměl jsem ho v telefonu,“ řekl Waltz a popřel, že by novinářovo číslo do skupiny přidal jeho asistent, i když to hodiny předtím prohlásil Trump.