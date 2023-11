ONLINE: V Pásmu Gazy už zemřelo více než 10 000 lidí, tvrdí Palestina. Počet zraněných přesáhl 25 tisíc

Nejméně 10 022 lidí už zemřelo při izraelských úderech na Pásmo Gazy od začátku konfliktu mezi Izraelem a palestinským hnutím Hamás, uvedly palestinské zdravotnické úřady, které v Pásmu Gazy Hamás kontroluje. Údaje o mrtvých nelze během konfliktu nezávisle ověřit. Konflikt vstoupil do 31. dne svého trvání, připomíná agentura AFP. Sledujeme online Gaza 16:13 6. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Pásmu Gazy už zemřelo více než 10 000 lidí, tvrdí Palestina (ilustrační foto) | Foto: Ibraheem Abu Mustafa | Zdroj: Reuters

Palestinské úřady také tvrdí, že mezi mrtvými je 4104 dětí a 2641 žen, informuje stanice Al-Džazíra. Podle palestinských úřadů během neděle zemřelo 292 lidí.

Počet zraněných od začátku konfliktu činí podle pondělního prohlášení 25 408. Minulý týden přitom palestinské úřady uváděly, že zraněno bylo přes 32 000 lidí.

Izrael zahájil rozsáhlou vojenskou operaci proti Hamásu v Pásmu Gazy poté, co při útoku v sobotu 7. října ozbrojenci hnutí na jihu Izraele pozabíjeli přes 1400 lidí, převážně civilistů. Dalších zhruba 240 lidí bylo do Pásma Gazy odvlečeno jako rukojmí. Někteří z nich podle Hamásu při úderech zemřeli a několik dalších bylo propuštěno.

Při střetech na Západním břehu Jordánu pak zahynulo přes 150 Palestinců, tvrdí tamní úřady.

Kvůli obětem mezi civilisty čelí Izrael výzvám ze strany Spojených států, arabských i některých evropských zemí, aby při svých vojenských zásazích více chránil lidi, kteří nebojují.

Izrael však tvrdí, že se snaží co nejvíce omezit ztráty mezi civilisty, například výzvami, aby lidé odešli do jižní části Pásma Gazy. USA a další země také Izrael vyzývají k humanitárním přestávkám v bojích, což by mělo umožnit lepší ochranu civilistů a distribuci většího objemu humanitární pomoci.