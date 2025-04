Počet ruských sabotáží od začátku války na Ukrajině obrovsky narostl, řekl v Bruselu investigativní novinář

Zrušení sankcí, pětina Ukrajiny a žádné zahraniční mise. Čím vším Rusko podmiňuje ukončení války Číst článek

Bulharský novinář před europoslanci připomněl, že Rusko už před rokem 2022 útočilo na nejrůznější vojenské cíle. Zmínil například výbuchy v Bulharsku, ale také v Česku, konkrétně exploze v muničním areálu ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014.

Český vyšetřovací tým tehdy za strůjce vrbětických explozí označil důstojníky tajné jednotky GRU Anatolije Čepigu a Alexandra Miškina. „Počet podobných sabotáží velmi narostl od začátku války na Ukrajině. Polsko jen v loňském roce zatklo devět ruských agentů,“ dodal Grozev.

‚Posílejte je do vězení‘

Ruské hybridní útoky podle něj mohou mít různou podobu. Jde právě o výše zmíněné sabotáže, ale i kybernetické útoky, například na poskytovatele zdravotní péče.

„Identifikovali jsme novou (ruskou) jednotku, která má narušit pořádek v Evropě. Podařilo se nám získat i seznam cílů, nevíme, kdy k těmto útokům dojde, ale je zde jasný zločinný záměr,“ uvedl bulharský novinář.

Spolupracoval rovněž s ruským opozičním politikem Alexejem Navalným. Ten loni v únoru zahynul za nejasných okolností v trestanecké kolonii za polárním kruhem.

Ruské skupiny se podle Grozeva zaměřují rovněž na narušování letecké dopravy, šíření dezinformací a najímají si i lidi ze Západu, aby za ně odváděli špinavou práci. Například v loňském roce šlo o pokusy o narušení olympijských her v Paříži.

Špionáž ve prospěch Ruska prováděl dlouhá léta například někdejší známý rakouský manažer společnosti Wirecard Jan Marsalek. Měl být rovněž jedním z těch, kteří se zaměřili právě na Grozeva.

„Vaším cílem by mělo být dělat všechno pro to, abyste zadrželi a poslali do vězení lidi, jako je Jan Marsalek,“ vzkázal europoslancům novinář, který píše pro investigativní web The Insider. Marsalek nyní podle něj žije v Rusku, pod ochranou Moskvy.

„Ruský režim nevede válku jen zbraněmi, ale i lží a manipulací. Prostřednictvím platforem jako Meta nebo Telegram šíří dezinformace, rozděluje naši společnost a podkopává důvěru v demokracii,“ uvedl český europoslanec Tomáš Zdechovský z frakce Evropské lidové strany (EPP), který je členem výboru.

Gregorová: Musíme změnit systém

Právě z tohoto důvodu společně s dalšími členy výboru poslali dopis místopředsedkyni Evropské komise Henně Virkkunenové, aby se těmito hrozbami začala vážně zabývat.

„Pokud technologické firmy nebudou důsledně dodržovat vlastní pravidla, přímo tím pomáhají Putinovi v jeho hybridní válce proti Evropě. Tohle je boj opravdu. Kdo ustoupí, dává prostor ruské propagandě,“ dodal Zdechovský (KDU-ČSL).

„Jsem ráda, že jsme se na zasedání výboru pro demokratický štít shodli s kolegy a přizvanými experty, že co se týče ruských hybridních hrozeb a šíření dezinformací, musíme přestat předstírat, že obchodní model velkých platforem je neutrální. Není,“ uvedla pirátská europoslankyně Markéta Gregorová z frakce Zelených, která se jednání rovněž zúčastnila.

Model sociálních sítí je podle ní postavený na pozornosti, emocích a manipulaci – ať už skrze reklamy, nebo skrze dezinformace.

„Pokud chceme čelit hybridním hrozbám, musíme změnit systém, který těmto hrozbám pomáhá šířit se,“ dodala česká europoslankyně s tím, že Evropa nesmí zůstat v hybridní válce paralyzovaná a musí využívat nástrojů, jako je například nařízení o digitálních službách (DSA).

To ukládá velkým internetovým sítím jako je Facebook, X nebo TikTok, aby bránily šíření nenávistných, rasistických či xenofobních příspěvků a upozorňovaly na úmyslně šířené dezinformace.