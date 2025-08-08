Počet úmrtí na západonilskou horečku v Itálii vzrostl na 16. Řím přijímá nová opatření
Počet mrtvých na západonilskou horečku v Itálii vzrostl na šestnáct, z nichž patnáct úmrtí připadá na období od poloviny července. Poprvé v letošním roce zemřel nakažený člověk v regionu Kalábrie, píše v pátek agentura ANSA. Nová opatření vyhlásilo hlavní město Řím, nejvíce případů se však soustředí na jih od řeky Tibery.
Sedm úmrtí od poloviny července připadá na region Lazio, kde se nachází i hlavní město, dalších sedm lidí zemřelo v Kampánii a jeden v Kalábrii. Na jaře také zemřel jeden člověk v Piemontu. Drtivou většinu zemřelých tvoří lidé ve věku nad 70 let.
Během jednoho týdne se počet prokázaných případů nakažení západonilskou horečkou zdvojnásobil na 173, uvádí Nejvyšší zdravotnický úřad. Dá se předpokládat, že řada případů s mírným průběhem není úřadům vůbec nahlášena.
„Historické údaje z uplynulých let ukazují, že počty nakažených rostou v srpnu a pak začínají klesat již v září. Není to sice pevné pravidlo, ale je to, co jsme pozorovali,“ uvedl specialista na nakažlivé nemoci Gianni Rezza. Podle expertů kvůli změnám podnebí přestává být západonilská horečka v Itálii exotickou nemocí.
Přísnější opatření proti této horečce v pátek vyhlásily úřady v Římě. Týká se to především oblasti Infernetto, kde byly potvrzeny nové případy nákazy. Proti šíření této nemoci se úřady snaží eliminovat líhně komárů, kteří chorobu přenášejí. Největší ohniska jsou však na jihu od Říma v provincii Latina.
Západonilská horečka se do lidského těla dostane bodnutím komára, z člověka na člověka se virus nepřenáší. Kolem 80 procent nakažených podle úřadů nemá žádné příznaky, kolem dvaceti procent má příznaky mírné, například horečku a bolesti hlavy, méně než jedno procento nakažených se však potýká s komplikacemi, jako je zánět mozkových blan. Ohroženy jsou zejména děti, starší osoby a lidé s oslabeným imunitním systémem.