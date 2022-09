Jak Česko ustojí unijní Člověče, nezlob se? Musíme zčásti opustit jednomyslné hlasování, říká Bek.

Evropská unie by podle ministra pro evropské záležitosti za hnutí STAN Mikuláše Beka měla minimálně částečně opustit systém jednomyslného rozhodování. „Chceme-li rozšíření Evropy, není to možné bez nějakých změn v rozhodovacích procesech. České předsednictví je si toho vědomo,“ říká v dalším vydání Bruselských chlebíčků Bek. Bruselské chlebíčky Praha/Brusel 10:12 19. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Povedeme vyjednávání o tom, zda by nebyla možná shoda na využití mechanismu, který umožňuje přejít k většinovému hlasování bez změny smluv – tím, že o tom jednomyslně rozhodneme,“ vysvětluje Bek | Zdroj: Český rozhlas

V příštích měsících bude Česko jako předsednická země podle Mikuláše Beka jednat s dalšími členskými státy o možném částečném opuštění jednomyslnosti.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jak skončí unijní Člověče, nezlob se ministra Beka?

„Povedeme vyjednávání o tom, zda by nebyla možná shoda na využití mechanismu, který umožňuje přejít k většinovému hlasování bez změny smluv – tím, že o tom jednomyslně rozhodneme,“ vysvětluje Bek. Takovou změnu si umí představit například v případě rozhodování Evropské unie o sankcích vůči třetím státům.

Říjnový summit v Praze

Na začátku října čeká české předsednictví summit na Pražském hradě. Ještě tento týden probíhají diplomatická vyjednávání o tom, jaká bude výslední skupina pozvaných zemí. Ministr Bek i přesto zmiňuje pravděpodobné země, které se summitu zúčastní.

Kdo může za drahé energie? Vliv Německa se démonizuje, říká analytička Číst článek

„Předpokládám, že určitě přijede západní Balkán. Dále z východních partnerstvích samozřejmě Ukrajina, Gruzie a Arménie,“ říká ministr Bek. Diskutovaná je také účast Turecka. Bek popisuje, že jde o důležité a diplomaticky delikátní jednání, jelikož mezi Tureckem a některými členskými zeměmi existuje napětí.

Možná je také účast tureckého premiéra Recepa Tayyipa Erdoğana. „Dosáhli jsme s vyjednavači pana premiéra předběžné shody,“ přibližuje ministr jednání. Očekává se také potvrzení účasti Velké Británie a Izraele.

Na summitu by se měl spouštět nový formát dialogů nazývaný Evropské politické společenství. „Je to nová iniciativa, která by měla sloužit k politickému dialogu na nejvyšší úrovni. Očekávání je takové, že budou pokračovat setkání s pravidelností, o které budou lídři zemí jednat. Zároveň to ale nemá mít žádnou pevnou institucionální strukturu,“ vysvětluje Mikuláš Bek návrh, který představil francouzský prezident Macron.

Otevřou unijní státy nakonec přece jen zakládací smlouvy? Co ministra Beka mrzí na fungování Evropského parlamentu? A jak se mu dařilo ve vědomostní deskové hře, kterou vydala Evropská komise? Dejte si nejčerstvější porci našich Bruselských chlebíčků.