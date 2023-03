Už podle zvuku rozpoznám rakety, minometnou či dělostřeleckou palbu, říká po roce války zpravodaj

Válka se stala novou realitou. Počty obětí strmě rostou. Miliony lidí utíkají před raketami za hranice Ukrajiny. Stovky tisíc z nich i do Česka. Martin Dorazín najde s kolegy nový domov v hotelu v Dnipru. Už za pár dní se ale letecké poplachy stanou součástí života i tady. Rusové se stahují na východ. Fronta se táhne stovky kilometrů. A nikdo netuší, kde udeří válka plnou silou příště… Praha 11:44 3. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rok ve válce | Zdroj: Český rozhlas

„Člověk už rozezná rakety podle typu výbuchu. To je poměrně jednoduché. Rozezná minometnou palbu, protože to má úplně jiný zvuk. Rozezná dělostřeleckou palbu nebo jestli to přilétá či střílí obránci,“ říká Dorazín v druhém dílu podcastu Rok ve válce: Na lince Ukrajina-Praha.

Ten připomíná, že 24. února 2022, Rusko napadlo Ukrajinu a Český rozhlas spustil speciální válečné vysílání. V Praze ve studiu Radiožurnálu byl Jan Pokorný a na Ukrajině speciální zpravodaj Martin Dorazín.

„Ostřelování ukrajinských měst neustává a my si stále voláme. Ve vysílání i mimo něj,“ popisuje začátek války Jan Pokorný.

Mluví s Martinem Dorazínem o průběhu války i o hrůzách, které přináší, o odvaze, statečnosti, strachu a životě speciálního válečného zpravodaje.

Radiožurnál ve spolupráci se Storylab audio uvádí podcastovou dokumentární sérii: Rok ve válce: Na lince Ukrajina-Praha. První díl odvysílal Radiožurnál v pátek 24. února.,