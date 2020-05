Prestiž Číny kvůli pandemii utrpěla. Peking to řeší diplomacií ‚vlčích válečníků‘. Může mu to vyjít?

Čína se brání mezinárodní kritice, že svým netransparentním chováním v počátcích epidemie nového koronaviru uvrhla svět do největší poválečné krize. Čínský prezident připustil možnost vyšetřování, ale až poté, co pandemie definitivně pomine. Kritikové mezitím varují, že Peking vytáhl do protiútoku a nezdráhá se při tom používat taktiku, která byla dosud typická spíš pro Rusko. O čem to svědčí? A může to čínskému režimu přinést kýžené výsledky?

Hudba: Martin Hůla

Editace, rešerše, sound design: Pavel Vondra, Tomáš Roček, Martin Hůla