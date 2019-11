Jací jsme třicet let poté, co padla Berlínská zeď a skončila studená válka? Proč jsme ochotní se vzdávat svobody? A jak ji bránit? Julia Ioffe je americká novinářka původem z Ruska, která píše pro přední americké časopisy, a cenu svobody i roli Vladimira Putina a Donalda Trumpa dokáže nahlédnout z perspektivy někoho, kdo se do hloubky zabývá politikou i dějinnými procesy v Rusku i v USA.