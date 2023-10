Vteřiny do invaze? Izrael má dvě možnosti útoku, Hamás drží rukojmí asi v tunelech

PŘEPIS ROZHOVORU ↓

Vteřiny do invaze. K Pásmu Gazy se na jedné straně stahují izraelští rezervisté, na straně druhé se bojovníci Hamásu schovávají za civilisty a do rozsáhlých tunelových komplexů. Celé to ze severu sleduje Hizballáh. A ve vzduchu visí dlouhá a krvavá válka. Situaci analyzuje Rob G. Pinfold z Durham University (a současně PRC Prague a Herzlova centra na UK). V podcastu mluví také předseda kibucu Nachal Oz Dany Rahamim a politolog Muchejmar Abú Sáda z Univerzity Al Azhar v Gaze.

Dabing: Jan Beneš

Překlad: Zuzana Marková

Podcast v textu: Tea Veseláková

Hudba: Martin Hůla, Jaroslav Pokorný