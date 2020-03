Izraelcům pomáhá v boji s koronavirem zodpovědnost a disciplína. Světu by mohla pomoci jejich vakcína

Izraelští vědci jsou na pokraji vývoje vakcíny proti novému koronaviru. Jak to vypadá v laboratoři na nejsevernější výspě země, kde vědci na tomto projektu pracují? A jaká opatření proti šíření viru přijímá sám Izrael, který je na tom co do velikosti populace i počtu nakažených podobně jako Česko?

Hudba: Martin Hůla

Editace, rešerše, sound design: Pavel Vondra, Miroslav Tomek, Martin Hůla