Ve stínu koronavirové krize se v Evropě odehrává ještě jedna humanitární tragédie. V Řecku zůstávají v provizorních podmínkách tisíce migrantů především ze zemí Blízkého východu, kteří se chtějí dostat dál do Evropy. Evropská komise teď přišla s novým návrhem, který by měl podle ní problém imigrace komplexně řešit. Bruselský zpravodaj Českého rozhlasu Viktor Daněk se na detaily plánu ptal „migračního cara“ Evropské unie, komisaře Margaritise Schinase. Co jsme se od něj o nové strategii Bruselu dozvěděli? A jak se k plánu staví středoevropský region, který se dlouhodobě brání přijímání přistěhovalců ze třetích zemí?

