Reportér Soukup: Navalnyj mohl vadit zkorumpovaným úředníkům nebo miliardářům. Rozčiloval i Kreml

Alexej Navalnyj byl s největší pravděpodobností otráven. V pondělí to potvrdili lékaři z berlínské nemocnice Charité, kam byl ruský opoziční politik převezen v bezvědomí. Za poslední léta je to už několikátý případ otravy opozičních politiků, aktivistů či kritiků Kremlu. Kdo může mít na odstranění Navalného z veřejného života zájem? A jak se dostal do pozice nejvýraznějšího kritika prezidenta Vladimira Putina?

