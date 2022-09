Pohřeb Alžběty II. může být největším setkáním státníků v historii, komentuje přípravy novinářka CNN

Chystá se Velká Británie na největší pohřeb ve svých moderních dějinách?

Ano. Podle počtu lidí, kteří se nějakým způsobem pohřbu a ceremonií okolo zúčastní, se dá očekávat, že to skutečně bude největší pohřeb a vůbec největší událost posledních několika desetiletí. Ale co se týče toho samotného pohřbu, tak ten bude průběhem velmi podobný těm předchozím panovnickým pohřbům.

K té samotné ceremonii se ještě dostaneme. Ale když jste zmínila to, že se očekává rekordní počet lidí, kteří se přijdou rozloučit s královnou Alžbětou II., tak se bavíme o stovkách tisíc?

Ano, to rozhodně. Podle posledních údajů policie, které jsem viděla ve čtvrtek ráno, se očekává, že se půjde osobně poklonit ostatkům královny Alžběty II. tři čtvrtě milionu lidí. Já si pamatuji před pár lety, když byla taková velká demonstrace na Letné v Praze, tak tam tuším bylo 250000 lidí. Takže třikrát tolik lidí přijede do Londýna jen na to poklonění, na to uctění památky. A k tomu se ještě očekávají další davy lidí, kteří si tu frontu nevystojí, ale budou stát v ulicích a budou doufat, že uvidí alespoň na okamžik část toho pohřebního průvodu, který se očekává v pondělí. Takže skutečně myslím, že se určitě dostaneme přes milion lidí a bude to největší akce, co já si pamatuji a já tu žiji 15 let a myslím, že co si pamatuje kdokoli, kdo žije v Británii.

„Je to historická událost, naposledy byli Britové svědky pohřbu monarchy v roce 1952.“ ( ČT24, 14.9.2022)

No. Jak to teď vypadá v londýnských ulicích? Už jsou na místě vidět nějaké bezpečnostní opatření, zátarasy třeba před Buckinghamským palácem?

Ano, Londýn se vlastně už v hodinách, které předcházely oficiálnímu oznámení smrti královny, v podstatě zastavil. Centrum Londýna je momentálně víceméně uzavřené. Lidé se začali scházet už minulý čtvrtek, ve chvíli, kdy přišlo oficiální oznámení, že se královnin zdravotní stav zhoršil.

„Po oznámení úmrtí Alžběty II. začali lidé zapalovat svíčky a zpívat hymnu God Save the Queen.“ (Radiožurnál, 9.9.2022)

„Ona je ikonou pro nás pro všechny, už nikdy nikdo nebude takový, jako ona.“ (Radiožurnál, 15.9.2022)

„My jsme k ní vždycky vzhlíželi, byla to naše královna. Je to velmi smutný den.“ (Radiožurnál, 9.9.2022)

Lidé se začínali scházet u Buckinghamského paláce a u dalších britských památek v Londýně. A davy zatím neopadly, jen se zvětšují, takže centrum Londýna je momentálně poměrně zaplněné. Ve středu, když byl první pohřební průvod, který vedl z Buckinghamského paláce do Westminster Hall v budově parlamentu, už policie oznámila, že veřejná místa, ze kterých by ten průvod byl vidět, jsou plná a poslala lidi do přilehlých parků, kde se mohli na průvod dívat na velkoplošných obrazovkách.

Ve čtvrtek a v pátek žádné velké ceremonie nejsou a nebyly očekávány. A hlavní ruch se přesunul do té slavné fronty na možnost osobně se poklonit ostatkům královny

Alžběty. Ta je v britském stylu skutečně velmi dobře zorganizovaná. Ve čtvrtek ráno vedla až někam k London Bridge, což je, myslím, zhruba pět kilometrů.

Takže je pravda, že ty fronty jsou nekonečné?

Nekonečné nejsou, ale jsou opravdu velmi dlouhé. A slyšela jsem od známého, jehož soused tam byl přes noc, že přišel ve středu večer někdy před půlnocí a trvalo mu to osm hodin, než měl tu možnost se sám královně poklonit. Předpokládám, že během víkendu se ještě prodlouží. Poslední informace londýnských úřadů je, že jsou připraveni na to, aby ta fronta byla až patnáct kilometrů dlouhá.

Do Londýna v pondělí na tento velký státní pohřeb zamíří také na pět stovek světových státníků, za Česko pojede premiér Petr Fiala z ODS. O kom všem už se ví, že ještě dorazí?

Ví se o tom, že přijede americký prezident Joe Biden, přijede novozélandská premiérka Jacinda Ardernová, australský premiér Anthony Albanese a mnoho dalších hlav států a vlád. Přijede také celá řada reprezentantů nebo členů různých jiných královských rodin. Očekává se holandský král Vilém Alexandr, japonský císař Naruhito, očekává se dánská královna Margaret II. Seznam účastníků je opravdu dlouhý a stále se prodlužuje. Zatím nebyl zveřejněn úplný seznam, ale dá se očekávat, že to bude, pokud ne největší, tak jedno z největších setkání státníků, co kdy bylo v historii. A myslím, že je zajímavé podívat se také na to, kdo není pozván, kdo na pohřeb nepřijede, protože tady hraje samozřejmě roli diplomacie. Toto je velký okamžik. Víme zatím, že není pozván ruský prezident Vladimir Putin, ani nikdo z jeho vlády. Pozván také není běloruský prezident Alexander Lukašenko a také nikdo z Myanmaru.

Vy jste říkala, že může jít nebo pravděpodobně půjde o jedno z největších setkání světových státníků v historii. Očekávají se nějaké policejní manévry v ulicích? Nemají tajné služby informace o tom, že by hrozil nějaký případný útok na Londýn?

To je myslím otázka, která je naprosto legitimní. Ale tady je potřeba si uvědomit, že smrt královny a její pohřeb je natolik výrazná událost, že se na ní Británie, skoro bych řekla i ostatní světové bezpečnostní složky připravovali skutečně dlouhou dobu.

„Mluví se o tom, že to možná budou největší bezpečnostní opatření v dějinách Británie.“ (ČT24, 14.9.2022)

To znamená, že to není tak, že by najednou do Londýna přijelo 500 státníků. Policisté a bezpečnostní agentury jsou na tento okamžik velmi dobře připraveni. V ulicích je deset tisíc policistů. Mnoho z nich přijelo do Londýna z jiných částí Británie. Navíc, u té zmiňované fronty a různých dalších míst, kde lidé kladou květiny a vzdávají hold, jsou další stovky a stovky zaměstnanců různých bezpečnostních agentur, dobrovolníků a podobně. Co se týče bezpečnosti, tak tady máte proti sobě dvě věci. Policii a bezpečnostním agenturám by se nejvíc líbilo, kdyby se jim ve jménu bezpečnosti podařilo totálně oddělit pohřební procesí od těch obrovských davů, které se v Londýně očekávají. Na druhou stranu královská rodina, a hlavně sama královna byla velmi známá tím, že se skutečně snaží být blízko lidem. Je to vidět i v posledních dnech, kdy nový král už několikrát zavítal k těm davům.

Došlo i k polibku mimo protokol, co jsem viděl na sociálních sítích?

Ano. Došlo i k polibku, potřásání rukou, objímání a tak dále. Oni si na tom hrozně zakládají, že jsou těm lidem blízko, což bude pro policii a bezpečnostní agentury v těchto okamžicích poněkud složitější. Ale jak říkám, toto okamžik, na který se všichni dlouho připravovali, a já věřím tomu, že je to všechno proběhne v klidu a bez nějakých bezpečnostních problémů.

Ivano, pojďme teď k té samotné ceremonii. Jak bude státní pohřeb Alžběty II. přesně vypadat? Bude to, předpokládám, smuteční událost s veškerou pompou.

Ano, bude to státní pohřeb skutečně se vším všudy. Takový, jaký Británie vlastně neviděla od smrti Winstona Churchilla, to byl poslední státník, kterému se této pocty dostalo.

Členové královské rodiny, kteří zemřeli po něm, princezna Diana, královna matka, ti všichni měli pohřeb s prvky státního pohřbu, ale ne plný státní pohřeb. Takže to, co uvidíme v pondělí v ulicích Londýna a ve Westminsterském opatství, je něco, co se stane jednou za mnoho a mnoho desetiletí. Bude to skutečně historická událost. I proto vidíme ty obrovské davy v Londýně. Pro většinu lidí to bude zážitek, který zažije jednou za život.

A bude se jednat v pondělí pouze o smuteční ceremonii ve Westminsterském opatství nebo bude ještě předcházet nějaký smuteční průvod městem, možná zazní Big Ben?

Ano, všechny tyto prvky, co jste řekl, skutečně v pondělí uvidíme. Královna, stejně jako všichni členové královské rodiny, měla pohřeb naplánovaný dopředu. Nám, obyčejným lidem, to možná bude připadat trochu morbidní, ale královna byla velmi dobře seznámena s plánem a sama si svůj vlastní pohřeb naplánovala přesně, jak si přála.

„Rakev je střežená čtyřmi strážci, zahalená do královské standarty a ověnčená imperiální korunou posázenou téměř třemi tisíci diamanty a květinami včetně větve borovice z panství Balmoral.“ (TV Nova, 15. 9. 2022)

V pondělí ráno nebo dopoledne se uzavře Westminsterský palác, Westminster Hall, tedy nejstarší část budovy parlamentu, kde momentálně královnina rakev spočívá na katafalku a lidé se jí tam chodí klanět, a pak bude následovat ten státní pohřeb. Nejprve bude rakev s královninými ostatky průvodem přenesena z budovy parlamentu do blízkého Westminsterského opatství, kde pak proběhne státní pohřeb. Po něm zase pohřebním průvodem povezou rakev Londýnem k Vítěznému oblouku Wellington Archer blízko Hyde Parku. Odtamtud pak rakev povezou na hrad Windsor, kde bude královna uložena v kapli svatého Jiří. Stejně jako její rodiče a její sestra.

Toto všechno tedy budou sledovat nejenom stovky tisíc lidí v ulicích ale miliony, možná desítky milionů, lidí nejenom ve Velké Británii u televizních obrazovek, protože všechno samozřejmě bude živě přenášet BBC, britská veřejnoprávní televizní stanice. Vy jste zmiňovala to, že pohřeb samotný, respektive hlavní ceremonie se uděje ve Westminsterském opatství. Podle BBC má kapacitu až 2200 lidí. Přesně na tomto místě byla královna Alžběta II. v roce 1953 také korunována. Předpokládám, že to je jedno z nejdůležitějších míst v celé Británii?Ano, ale ten pohřeb je vlastně zajímavý tím, že bude tam. Předchozí panovníci měli pohřeb právě v kapli svatého Jiří ve Windsoru. Ale královna si přála pohřeb v Londýně mimo jiné proto, aby lidé, kteří si to budou přát, měli možnost vlastně přijít a být u toho osobně. Londýn je větší, má větší kapacitu a tím pádem může přijít více lidí. Pohřeb samotný, jak jsem říkala, bude velmi podobný pohřbům předchozích panovníků, ale toto je jedna z věcí, kterými se bude lišit. Královnin otec byl pohřben ve Windsoru, stejně jako loni královnin manžel princ Philip.

Když už jste zmínil televizní přenos, tak si myslím, že je zajímavé podívat se, jak hrozně se Británie změnila za 70 let, kdy královna byla na trůně. Její korunovace v roce 1953, rok po tom, co co zemřel král, byla první velkou událostí, na kterou se lidé dívali masově v televizi. Rok předtím, když zemřel král Jiří VI., její otec, mělo televizi v Británii jen asi jeden a půl milionu domácností. Ale okamžik, kdy se vědělo, že korunovace se bude vysílat, vedl k obrovskému rozšíření televizi její do domácností. Takže její korunovace byla pro mnoho lidí první velká televizní událost a její pohřeb bude možná největší televizní událost za poslední desetiletí.

Počítá se ještě s nějakými velkými celostátními zádušními mšemi? Pedpokládám, že Londýn a celá Velká Británie, celé Spojené království, je stále ponořeno hluboko do smutku.

Oficiální smutek končí pohřbem. Do té doby ještě budou stovky zádušních mší. Anglikánská církev, které byla královna jako hlava státu hlavou, ceremoniální hlavou, dokonce vydala oficiální průvodce tak, aby si každá kongregace mohla zorganizovat svojí vlastní zádušní mši. Já očekávám, že v příštích dnech bude mší a různých setkání stovky, ne-li tisíce po celé zemi.

Myslíte si, že pondělím se finálně pro Brity uzavře ona druhá alžbětinská éra? A půjde to vzhledem k velkému poutu všech Britů k Alžbětě II.?

Já myslím, že to bude jisté uzavření alžbětinského období, ale myslím, že bude velmi dlouho trvat, než si lidé zvyknou. Královna, přestože byl ve velmi pokročilém věku, bylo jí 96 let, její smrt spoustu lidí zasáhla, a tak trochu šokovala. Protože valná většina Britů si nepamatuje svět bez královny. A ti, co si pamatují, jsou v podobně pokročilém věku. Její smrtí si možná spousta lidí uvědomila svoji vlastní smrtelnost a tok času, a proto taky tak emocionální reakce. Přestože úkolem britské monarchie a úkolem nového krále je zachovat kontinuitu, tak to bude období změn a myslím, že bude trvat nějakou dobu, než si lidé zvyknou neříkat God save the Queen, ale God save the King.

V podcastu byly dále využity zvuky z BBC, ČT24, TV Nova, ITV News, ABC News, CBS News, British Pathé