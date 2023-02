365 dní vzdoru. Proti bolesti a traumatu se bráníme humorem, vysvětluje ukrajinský filozof

Jak důležitým symbolem pro vás a pro Ukrajince je náštěva Joea Bidena v Kyjevě?

Pochopitelně je to velmi důležité. Je to velmi důležitá zpráva směrem k Ukrajině, že Spojené státy ji podporují a budou ji podporovat. A důležité také je, kolik zbraní se partneři zavázali, že dodají zbraní.

Další velice důležitý vzkaz také je, že Spojené státy nejsou samotné, že je tu 50 zemí z celého světa. Velmi silná zpráva směrem k Putinovi, k ruskému autoritativnímu režimu, že klíčový vůdce země, jako jsou Spojené státy, může beze strachu navštívit Kyjev. Protože Kyjev je neustále pod útokem, pořád tu znějí sirény a Biden ukázal, že on se toho vůbec nebojí.

„This week we’re delivering billions in direct budgetary support… We mourn alongside the families of those who’ve been lost to the brutal and unjust war. We know that they’ll be very difficult days and weeks and years ahead.“ prezident USA Joe Biden na návštěvě Kyjeva (BBC News, YT, 21. 2. 2023)

Bydlíte blízko Kyjeva - byl jste zrovna ve městě?

Ano, byl jsem zrovna na cestě do Kyjeva a chtěl jsem navštívit náměstí Svatého Michala. To bylo zablokované z bezpečnostních důvodů, a proto jsem pochopil, že se něco děje. On vlastně nikdo nevěděl, že Biden přijede. Spekulovalo se o tom, že by mohl, ale nebylo to oznámeno, nebylo to oficiální. A paradoxní je, že dokonce někteří lidé z ministerstva zahraničních věcí nevěděli, že Biden přijede do Kyjeva. Bylo to opravdu tajemství.

A první fotografie, které jsme získali, první zprávy o tom, že Biden skutečně je v Kyjevě, byly z mobilních telefonů lidí, kteří ho prostě na vlastní oči viděli a posílali je z toho náměstí. Takže to bylo z tohoto ohledu i bezpečnostně velmi zajímavé.

Jak Bidenovu návštěvu asi vnímají v Moskvě? Jaké přicházejí reakce?

Samozřejmě ruská propaganda se to vždycky snaží zesměšňovat a snížit, ale je evidentní, že pro ně je to velice špatný znak. Potom tu byl ten Putinův projev, který byl myslím velmi slabý bez energie.



„A rád bych zdůraznil, že ještě před zahájením speciální vojenské operace jednal Kyjev se Západem o dodávkách systémů protivzdušné obrany, bojových letounů a další těžké techniky na Ukrajinu. USA a NATO rychle rozmisťovaly své vojenské základny a tajné biolaboratoře v blízkosti hranic naší země; v průběhu manévrů si osvojovaly divadlo budoucích vojenských operací, připravovaly kyjevský režim pod svou kontrolou a jimi zotročenou Ukrajinu na velkou válku.“ Vladimir Putin, ruský prezident (ИСТОРИИ ИЗ РОССИИ, YT, 21. 2. 2023 )

Nebylo tam vůbec nic jiného nového a lidé, kteří byli přítomni přímo na místě, tak mi přišlo, že buď se nudili, anebo byli vystrašení. Takže si myslím, že Rusko postupně začíná chápat, že se pustilo do něčeho, co je velké dobrodružství, ale velmi negativní pro ně a že ten diskurz na západě se mění.

Také jsme slyšeli lídry v Mnichově na bezpečnostní konferenci, jak mluvili o nutnosti porážky Ruska. Opravdu si myslím, že aktuálně procházíme důležitou změnou, kdy Rusové začínají chápat, že tuto válku prohrávají a že demokratický svět cítí, že je silnější, že může tuto válku vyhrát.

Takže kdybych se vás zeptal, jakým milníkem je rok od ruské invaze na Ukrajinu, řeknete mi, že teď jsou ty dny, kdy se věci mění?

Ano, ale myslím si, že to je postupná změna. Nevidím tady nějaké ostré hrany. Bylo to směrem nahoru, směrem dolů. Asi bychom neměli teď očekávat brzké vítězství. Rusové útočí aktuálně na východě a je tam ta situace velmi vážná. Ale samozřejmě jsou tu milníky za ten rok, které můžeme zmínit.



První dny války byly důležité, kdy se ukázalo, že Rusko nedokáže obsadit Kyjev. Potom konec března byl také velkým milníkem, když Rusové pochopili, že je z jejich pohledu velké riziko obrovské porážky v okolí Kyjeva. A stáhli se, opustili to tu, jejich vojáci prchli vlastně směrem domů.

A potom jsme tu měli další milníky v Charkovské oblasti, kde dokázali Ukrajinci osvobodit 1000 čtverečních kilometrů, potom samozřejmě Cherson v listopadu a potom, když na podzim Rusové oznámili mobilizaci, tak se skutečně tento trend pokusili obrátit, protože vlastně od března oni jenom ztráceli území a snaží se to nějakým způsobem zvrátit.



A proto ty zprávy o tom, že západní svět bude dodávat nové zbraně, je velice důležitý pro Ukrajinu. A z ruského pohledu je to velmi špatná zpráva.

Řekl byste, že ten poslední rok změnil ve vašem životě úplně všechno?

Ne, to bych neřekl. Samozřejmě, že došlo k obrovské transformaci ve společnosti, ale my jsme na to svým způsobem zvyklí už od Euromajdanu, od války v roce 2014. Pro nás to není jeden rok války, je to nejméně devět let války, která teď je mnohem intenzivnější.

Samozřejmě, že životy každého se změnily, ale zároveň se snažíme dělat věci, které jsme dělali i předtím v době míru. Snažíme se vychovávat své děti, zamilováváme se, učíme na univerzitě. Naše děti chodí do školek, do škol. Samozřejmě bohužel ne v každém městě. Čím vy jste blíž linii, kde se bojuje, tak tím je to obtížnější zajistit vzdělávání dětí. Ale je strašně důležité uchovávat prvky normálního života. Musíme mít samozřejmě armádu, musíme mít dobrovolníky, ale musíme mít i normální život.

Je to k smíchu

Když říkáte normální život, tak na začátku jste se mi svěřil, že máte děti ve školce, že zase zní sirény. Pořád do té normality spadá, že se musíte bát?

Ano, samozřejmě. Proto například s manželkou nikdy najednou nejedeme do Kyjeva. Moje žena je teď v Kyjevě, já zůstávám v Brovarech právě kvůli tomu, co může nastat v některých situacích. Jeden z nás by si děti měl vzít domů a mít je u sebe.

My žijeme v Brovarech, což je město té příšerné havárie, při které spadl vrtulník. Bylo to velmi blízko od nás, několik set metrů od naší školky. Takže ano. Samozřejmě, že žijeme v této situaci, kdy se může stát cokoliv.

Ale když bychom naši situaci porovnali s jinými částmi Ukrajiny, Charkov, vesnice poblíž Charkova, Slavjansk, Kramatorsk, Cherson, tam je samozřejmě ta situace výrazně horší. Naše situace v porovnání s tím je mnohem klidnější. Ale ano, nikdo na Ukrajině není stoprocentně v bezpečí.

Přizpůsobit se takové normalitě, to chce velkou sílu. V týdeníku The Economist jsem četl slova poradce prezidenta Zelenského Mychajla Podoljaka. Podle něj Rusové Ukrajinu nepochopili. Nepochopili její sílu?

Já si myslím, že Rusko nepochopilo Ukrajinu. A to je velmi zvláštní, protože oni k tomu měli veškerou potřebnou kapacitu. Oni tady v 90. a nultých letech byli obrovsky přítomní, oni ovlivňovali, kontrolovali informační prostor, televizní stanice, kontrolovali kulturu, masovou kulturu, politiku.

Ale toto je asi ta jejich namyšlenost, to jejich obrovské imperialistické sebevědomí a arogance Ruska, které jen znamená, že oni zavřeli oči před tím, co je Ukrajina. Ukrajina je společnost vybudovaná zespodu. Obyčejní lidé tady hrají důležitou roli, a to je něco, čemu Rusko nerozumí, protože v Rusku je všechno nařízené směrem ze shora dolů, na Ukrajině je všechno obráceně, zespodu nahoru.

A Putin asi uvěřil těm lžím, které říká, že problém Ukrajiny je jen problém malé skupiny lidí, kteří mají moc. A pokud je odstraní, pokud prostě pošlou kolonu tanků a zbaví se jich, tak všechno bude v pořádku, Ukrajina se zase připojí k Rusku. Ale toto je absolutní neporozumění, dezinformace, je to úplný kolaps pochopení.

Takže oni svým způsobem prostě dokázali oklamat sami sebe. To je ten největší paradox ruské dezinformační mašiny, oni nakonec dokázali obelhat sami sebe.

Cítíte na Rusy zlost? Nebo se jim prostě už jen smějete…

Samozřejmě, že vůči těm lidem, kteří zabíjejí naše lidi, cítíme nenávist. Proti lidem, kteří posílají rakety na obydlené oblasti, proti těm, kteří útočí na nemocnice, proti těm, kteří útočí na lidi, kteří se snaží uprchnout z ostřelovaných měst.



To je přirozená reakce, ale myslím si, že asi silnější pocit než nenávist je, že s nimi už nechceme mít nic společného. My chceme prostě jen žít svoje životy. A já si myslím, že pro Rusy Ukrajina je jednoznačně tom nejdůležitější zemí. Pokud Ukrajina vyhraje, tak celý ruský imperialismus a imperialismy a tyranie všech dalších států v Evropě, Asii, na Středním východě budou ve velkých problémech.

Byl by to určitě významný vzkaz. Ale když jsem se ptal na ten hněv a smích, oboje je přirozenou reakcí, tak dá se tomu všemu někdy smát?

Ano, samozřejmě v této válce je opravdu humor silně přítomný. Možná je to jedna z nejhumorističtějších válek v historii. Lidé se hodně smějí, vytváříme memy, říkají legrační příhody. Ano, smích je všudypřítomný. Na Ukrajině je mnoho komiků, kteří přicházejí s novými vtipy a vymýšlejí směšné věci.

Je to samozřejmě psychologická ochrana a obrana proti traumatu, proti bolesti a rozhodně tu být musí. Já vím, že vojáci například na frontě se opravdu smějí hodně, ale zároveň tento smích by neměl vytvářet iluzi, že všechno bude snadné a že Rusové jsou hloupí. Rusové nejsou hloupí, oni jsou krutí, jsou cyničtí, oni vědí, jak válčit a válčí tyranicky, oni prostě chtějí rozesívat strach. A jak to uděláte? Tím, že jste krutí. To je něco typického, co spojuje Asada s Putinem a celou řadou dalších tyranů v historii.

Ale oni jsou také sofistikovaní, oni se přizpůsobují, mění strategie, mají technologie. Takže oni podcenili Ukrajinu na začátku této války. Ale my bychom jejich chyby neměli opakovat. My bychom neměli podceňovat je.

To asi všichni chápeme, nicméně - slyšel jste o nich v poslední době nějaký dobrý vtip?

Samozřejmě všechny ty vtipy, znáte je, že jsme aktuálně v 300. dnu třídenní války. A všechny vtipy, které se týkají například toho, jak ruští vojáci vykrádali ukrajinské domy a odváželi si s sebou ledničky a myčky, pračky...

A mývaly…

A počítače a další věci.

Jaký asi vztah bude mít Ukrajina s Ruskem po válce?

Mnoho lidí se ptá na toto po válce. Já upřímně řečeno v tuto chvíli nerozumím tomu, co to znamená. Válka pořád probíhá, Rusové udělají cokoliv, co bude v jejich silách, aby vyhráli. Pokud prohrají jednu válku, tak chvilku počkají, odpočinou si a za chvíli začnou s novou válkou, tak jako jsme to od nich viděli v Čečensku.

A spousta válek, které Rusko vyvolalo, je dlouhodobých. Podívejte se na Krym, oni tam prohrávali na Krymu v půlce 19. století, ale potom udělali všechno, co mohli, aby se pomstili. A já si myslím, že toto je prostě dlouhodobý příběh. Oni nikdy nepřiznají, že prohráli na Ukrajině, oni chápou, že pokud by toto přiznali, tak to nastartuje další procesy.

Oni už samozřejmě prohráli Ukrajinu, už ji ztratili. Ale pokud Ukrajina vyhraje, tak to nastartuje další procesy například v Bělorusku, na Kavkaze, uvnitř samotného Ruska. Protože Ukrajina, když se podíváte na tu vlnu demokratických revolucí, která odstartovala na začátku nového tisíciletí, měli jsme tu Gruzii, měli jsme tu oranžovou revoluci na Ukrajině, potom arabské jaro 2010, potom další revoluce na Ukrajině atd. Toto je demokratický proces, je to nahoru dolu a Ukrajina je jedna z těch mála zemí, která je demokratická, kde ta demokratická revoluce uspěla.

A proto je tu ten pokus ze strany Putina Ukrajinu zastavit, zničit, protože pokud se mu to podaří, tak to vyšle jasnou zprávu směrem k dalším zemím. Pokud Ukrajina vyhraje, tak to bude skvělá zpráva pro další země, jako je Sýrie, Bělorusko, země Blízkého východu. V Bělorusku víme, že revoluce byla potlačena, ale společnost je tam připraven na změnu. Takže já si myslím, že toto je příběh, který je dlouhý na dekády. Válka, mír, konfrontace a my bychom na to měli být připravení.

Toto je dlouhodobý proces a já si myslím, že nakonec to dopadne tím, že demokracie a lidská práva vyhrají a že se dostanou dál. Dál za Evropu, dál za EU, tomu, čemu EU říká své sousedství. A rozšíří se proto, že se společnosti mění, přicházejí nové generace, které chtějí víc svobod. Ale samozřejmě není to jednoduché a musíme být připraveni na to, že ten proces bude dlouhý.

Snad to všechno skončí, jak říkáte. Ale mám na vás ještě jednu hypotetickou otázku. Víte, máme tu příklady zemí, které se po stovkách let války staly spojenci. Jako třeba Německo a Francie. Dovedete si něco takového představit i s Ukrajinou a Ruskem? Za 100 nebo za 500 let?

Všechno je možné. Historie je dáma, která je velmi zvláštní a pochopitelně, že se to může stát. Ale jak jsem říkal, toto je dlouhodobý proces a Rusko by se muselo změnit. Můžete být vůbec demokracií, když zůstáváte impériem? Toto je otázka, na kterou historie odpovídá, že to příliš možné není.

Můžete být funkční demokracií s tak obrovským územím, jaké má aktuálně Rusko? Nemáme takové příklady z minulosti. Političtí filozofové všichni říkají, že pokud chcete mít republiku s demokratickou vládou, tak byste asi měli být trošku menší, než je aktuálně Rusko.

Imperializace Ruska, úplná změna té ruské myšlenky, která byla formulována mnohokrát a vždycky je jasnou opozicí vůči západu, vůči Evropě, vůči lidským právům... Toto bude ovšem trvat generace.



A pochopitelně to, co my chceme od Rusů, je, aby přijali tuto šílenou historii jejich impéria, aby přijali reparace, aby přijali kritické zhodnocení jejich minulosti, jejich historie. Zabere to ale hodně dlouho.

