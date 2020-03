Vladimir Putin je na cestě k dalšímu prodloužení své prezidentské role. Ruským parlamentem prošel návrh na změnu ústavy, díky němuž by prezident mohl ignorovat dosavadní omezení a kandidovat znovu. V Kremlu by tak Putin mohl zůstat až do roku 2036. Změny musí ještě schválit ústavní soud a potvrdit voliči v referendu. Co na to Rusové říkají? A jakou strategii tím Kreml může sledovat? Lenka Kabrhelová mluví s ruským novinářem a analytikem Leonidem Ragozinem.

Hudba: Martin Hůla

Editace, rešerše, sound design: Pavel Vondra, Zuzana Kubišová, Martin Hůla