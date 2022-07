Japonsko ponořené ve smutku a otázkách: proč policisté nekryli Abemu záda?

Na dnešek je plánovaný pohřeb Šinzóa Abeho. Tak s jak váženým mužem se Japonsko loučí?

No každopádně Šinzó Abe byl velká persona. Byl to nejdéle sloužící premiér. Byl pokračovatelem politické práce svého otce i dědečka. I když tedy dědeček byl poměrně dost kontroverzním politikem v Japonsku. Šinzó Abe si nejprve odsloužil v premiérském křesle období od září 2006 do září 2007. To druhé období bylo výrazně delší, trvalo osm let - od září 2012 do roku 2020. No a Japonci rádi vzpomínají třeba na jeho výrok z prosince 2012, kdy při návštěvě Spojených států prohlásil, že Japonsko je zpátky. A tím tedy myslel nejen velkou ekonomickou stimulaci a ofenzivu své země, ale bylo mu víc a víc jasné, že kvůli Číně a hlavně kvůli Severní Koreji musí Japonsko opustit tu pacifistickou politiku. Že to bude sice znamenat zásahy do ústavy, určitě to vyvolá silnou debatu uvnitř společnosti, ale že země v podstatě nemá jinou volbu.

Šinzó Abe zůstane navždy zapsán v historii jako muž, který stál pevně po boku Spojených států. On byl vlastně prvním zahraničním státníkem, kterého Donald Trump přijal na půdě Spojených států po svém zvolení do prezidentského úřadu. No a byl to také muž, který nijak výrazně nezlepšil komplikované vztahy Tokia a Soulu. Má i určitý díl zodpovědnosti za extrémně předraženou letní olympiádu v roce 2021 v Tokiu. No a také to byl politik, kterému se nepovedlo osobní setkání se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem. A on o to velmi stál a velmi si to přál nebo, dá se říct, že by si býval velmi považoval tu osobní schůzku s Kim Čong-unem. Nakonec k ní nedošlo.

A prožívá Japonsko, dá se říct, hluboký smutek teď? Jak Japonce vlastně zasáhla Abeho smrt?

Tak Japonsko samozřejmě smutní. Nicméně víc než smutek se teď napříč společností rozjíždí debata, proč vůbec k takové tragédii došlo.

„V zahraničí se děje tolik trestných činů v souvislosti se zbraněmi. Ale nikdy jsem si nemyslela, že by se to stalo v Japonsku a že by bývalý premiér zemřel takovou smrtí. (Daily mail 8.7.2022)“

„Tohle nejsou Spojené státy, proto jsem v šoku. On navíc jen přednášel řeč před volbami do horní komory parlamentu. (Daily mail 8.7.2022)“

„Nepůsobil na mě nijak negativně a říkám si, jestli si zasloužil takovou zášť. Ale vím, že na internetu ho hodně lidí kritizovalo. (Daily mail 8.7.2022)“

Japonci se ptají, jestli ten frustrovaný atentátník Tetsuya Yamagami čekal dlouho a několik měsíců vlastně, možná i let, než Abe opustí úřad premiéra, jeho osobní ochrana výrazně poleví a bude tedy mnohem jednodušší se k němu dostat. Anebo zda jednal zcela spontánně a to bezpečnostní hledisko třeba nemělo až takový význam. Japonsko nemá s podobnými incidenty zkušenost. Je to země, kde regionální i vrcholoví politici jsou ke svým voličům i oponentům na mítinzích velmi blízko. A jak říkám, vyloženě víc než smutek, teď se Japonci ptají spíše, jak se to vůbec mohlo stát.

Kondolence přišly z celého světa včetně Česka. Kondolovala i britská královna Alžběta II. nebo americký prezident Joe Biden…

No tak Šinzó Abe byl ve světové politice těžká váha, to naprosto bez debat. I jeho odpůrci přiznávali, že on vždycky mluvil jasně. Jeho zahraniční politika byla v podstatě dobře čitelná, snadno rozklíčovatelná. Nedělal žádné velké politické úskoky, neměnil názory. On vedl Japonsko pevně po boku Spojených států a západních spojenců.

„Americký ministr zahraničních věcí antony blinken dává vyjádření agentuře reuters po tom, co se na žádost prezidenta joa bidena zastavil v japonsku vyjádřit soustrast. (Reuters 11.7.2022)“

„Sdílím s našimi japonskými kolegy pocit ztráty, pocit šoku, který všichni cítíme - Američané cítí - v tomto hrozném neštěstí. S Abem jsme viděli něco výjimečného. Muže s vizí, který měl schopnost tu vizi uskutečňovat. Na žádost pana prezidenta Bidena jsem sem ale přijel hlavně proto, protože víc než spojenci byli přátelé. A když se jednomu příteli ubližuje, druhý se ukáže. (Reuters 11.7.2022)“

On řekl, že pokud chce země vojensky držet krok se svými nepřáteli a rivaly, to znamená hlavně Čínou a Severní Koreou, musí přezbrojit svou armádu. Musí aktivně hledat další a další vojenské spojence, nejen Američany, ale třeba také Austrálii, Tchaj-wan, Vietnam. A on věděl, že velmi tvrdě tento názor narazí u Číny, narazí v Číně. Věděl, že to pocítí přední japonští exportéři, a přesto do toho rizika šel. A v podstatě současný premiér Kišida v tomto trendu svého předchůdce pokračuje. Po pravdě řečeno má ještě ambicióznější, ještě dražší plány. Třeba ten upgrade protiraketového systému Aegis nebo vývoj a výrobu nové generace bitevníku Mitsubishi. Ale dá se říct, že vlastně ten současný premiér Kišida kráčí ve stopách nebo v odkazu právě Šinzóa Abeho.

Pojďme teď zrekonstruovat události týkající se atentátu. Videa, fotografie z toho atentátu v západojaponské prefektuře Nara obletěly před víkendem svět. Připomeňme, jak k tomu všemu došlo.

Šinzó Abe původně vůbec neměl na tom předvolebním mítinku Liberálnědemokratické strany v prefektuře Nara vystoupit. On měl namířeno na obdobný mítink dále na sever do Nagana, na ostrov Hokkaidó. Na poslední chvíli ale změnil plán, na ten mítink přijel, vystoupil na shromáždění na místním nádraží, no a tam se právě k němu v podstatě naprosto nepozorovaně na velmi krátkou vzdálenost přiblížil i jeho vrah.

„Former Japanese prime minister Shinzo Abe dies after being shot (TODAYonline 8.7.2022).“

Dva výstřely zasáhly Šinzóa Abeho zezadu. Jeden výstřel tedy mířil podle policie na krk, další na srdce. No a později se ukázalo, že právě ten druhý, na srdce, tak ten byl fatální. Expremiér ztratil hodně krve, byl okamžitě dopraven do nemocnice, ale po necelých pěti hodinách vlastně kombinace transfúzí a oživování bohužel zemřel. Ten jeho vrah to je muž jménem Tetsuya Yamagami.

On se nesnažil z místa činu utéct, od prvních minut výslechu ani nezapíral, že střílel. Dokonce se zdá, že prvním výstřelem svou oběť netrefil a teprve ten další výstřel expremiéra zasáhl. No a když se člověk dneska po pár dnech dívá na ty videozáběry z nádraží v té prefektuře Nara, je z nich dokonce patrné, že vrah měl v podstatě hodně, hodně času, aby ten svůj plán dokončil. Napoprvé netrefil a měl dost prostoru i času na nápravu, ačkoli to tedy jakkoli zní hrůzně a naprosto nepochopitelně.

Bylo tam hodně lidí? Byla tam tedy ochranka? Mohla nějakým způsobem třeba lépe zasáhnout proti tomu atentátníkovi? Jak to tam přesně vypadalo?

No tak to jsou otázky, na které se hodně ptají třeba reportéři, investigativní reportéři velmi renomovaného japonského deníku Nikkei Asia, také samozřejmě Asahi Shimbun, nejznámější japonské médium. A oni se ptají, jak je možné nebo co dělala policie ve chvíli, kdy se ten atentátník zezadu k Šinzó Abemu přiblížil.

„From police...they are little bit more crafty with their language. They really saying they don’t deny that mistakes were making but certainly some interpreting that as simply admitting that mistakes were making. (ABC News 10.7.2022)“

Oni doslova říkají, že ta část té speciální ochranky, která expremiérovi měla krýt záda, tak prostě zklamala, respektive tam nebyla. Velmi znepokojující je podle japonských médií právě ta velmi blízká vzdálenost, že nepadly třeba výstřely z větší vzdálenosti. Tam by byla větší pravděpodobnost, že by tu svou oběť nebo ten cíl minuly. Ale bezpečnostní složky a novináři a stále více lidí se tedy ptá, jak je možné, že ta záda expremiéra Abeho zůstala tak obnažená a že policie si tuto velmi citlivou část té ochrany nepohlídala.

Když mluvíte o bezprostřední vzdálenosti, to byly tedy jednotky metrů…

Ano, přesně tak. Jde o jednotky metrů. Například japonská média, japonská státní televize nedávno odvysílala, tuším, že to bylo v neděli, takový zajímavý dokument, takové srovnání vlastně podobných událostí ve světě. Samozřejmě, že se tam objevil ten legendární atentát na prezidenta Kennedyho. A všude vlastně ti reportéři nebo ti autoři toho dokumentu říkali, že v těch minulých případech došlo k pokusu o vraždu na velmi dlouhou vzdálenost. Kdežto v případě toho, co se teď událo v Japonsku, tak že je znepokojující, jak blízko se ten útočník ke své oběti dostal.

Vy jste už několikrát zmínil jméno pachatele, útočníka, atentátníka. Známe už důvody, proč Abeho zabil? Známe nějaké informace z výslechů policejních? V jaké fázi je teď vůbec vyšetřování?

No tak jak známo, ten útočník byl zadržen vlastně pár vteřin po těch výstřelech. To znamená, nebyl tam žádný pokus o útěk. To je taky jedna z věcí, nad kterou se Japonci pozastavují, že vlastně ten vrah velmi dobře věděl, co dělá, co bude následovat.

„Suspect admits shooting former Japanese PM Abe - police. (Reuters 8.7.2022)“

U jednačtyřicetiletého vraha nebo atentátníka policie našla i několik dalších zbraní, střelných zbraní a také artefakty, které označila za nebezpečné a vysoce explozivní.

A důvody tedy toho atentátu, víme, proč k tomu vlastně došlo, jaké byly jeho motivy? Proč Abeho zavraždil tento muž?

No tak je zajímavé, že tento muž tvrdí, že vlastně takové problémy do života mu měla vnést jistá náboženské organizace, které údajně měl japonský expremiér poskytnout nebo přeposlat řádově hodně peněz, tím pádem podporovat tu její činnost. No a ten zadržený atentátník řekl, že tyto události výrazně zkomplikovaly život nejen jemu, ale také jeho rodině.

„Japonský atentátník věřil, že bývalý premiér Šinzo Abe patřil k náboženské skupině, která přivedla jeho matku k bankrotu. Kvůli tomu na něj vystřelil. Řekl to vyšetřovatelům, podle kterých útočník svůj čin plánoval několik měsíců. (Radiožurnál 10.7.2022)“

„Atentátník, který zastřelil bývalého japonského premiéra, chtěl údajně pomstít vlastní matku. (Radiožurnál 10.7.2022) “

Tak to alespoň píše vydání japonského zpravodajského serveru Asahi Shimbun. A to má být podle policie tedy údajná motivace k tomu útoku, k tomu ataku toho muže vůči expremiérovi Abemu. No a další detaily jsou tedy samozřejmě předmětem dalšího vyšetřování. Nicméně tato informace o jakémsi propojení Šinzóa Abeho s nejmenovanou náboženskou organizací, tak to je samozřejmě něco, co japonské novináře hodně zajímá a o čem hodně mluví.

Bývalý japonský premiér byl tedy zabit z bezprostřední vzdálenosti, byl zabit člověkem, který se dostal na jeho předvolební mítink v západojaponské prefektuře Nara. V Japonsku není úplně běžné, že by docházelo ke střelným zraněním nebo zabití…

Přesně tak. Japonsko je zemí, kde ty politické mítinky, otevřené politické mítinky jsou pochopitelně velkou událostí, mediálně vděčnou, ale nedochází na nich k žádnému násilí. Ono to vyplývá z japonské povahy. Už nějaký zvýšený hlas nebo ostrá slova, to je něco, co se v Japonsku příliš nenosí. Třebaže ta politická kultura pochopitelně má své stíny a rozhodně to není žádná selanka. Nicméně podobné události jsou naprosto nepřijatelné nebo nepřípustné v Japonsku. Proto je tak svět šokován, nejen Japonci.

Já si troufám tvrdit, že v Japonsku se nerozjede debata o tom, jak eliminovat počet střelných zbraní mezi lidmi jako třeba ve Spojených státech. Japonsko je v úplně jiné situaci. Získat tam zbrojní pas a tím pádem třeba legálně vlastnit zbraň, tak to je jeden z nejobtížnějších společenských úkonů. Trvá to dlouho, je to velmi drahé, není to nic jednoduchého. Skutečně ty testy to není žádná legrace absolvovat a naprostá většina žadatelů o zbrojní pas přes ně neprojde. Takže já si myslím, že v Japonsku se asi nedočkáme nějaké veřejné debaty o tom, pojďme něco dělat se zbraněmi mezi lidmi. Protože jinak jich je velmi málo. A jednak, jak říkám, ty testy pro jejich získání jsou extrémně náročné.

No my bychom měli v této souvislosti také zmínit, že ten střelec zaútočil na japonského expremiéra podomácku vyrobenou brokovnicí, ona byla celá oblepená černou páskou tak, jak jsem to viděl na dostupných fotografiích a videích. Dá se vůbec regulovat něco takového, jako když si někdo někde doma, tedy podomácku znovu říkám, vyrobí zbraň a pak s ní někoho jde na předvolební mítink zastřelit?To je velká komplikace. Je to svým způsobem noční můra všech policejních sborů na světě. Vy už jste to říkali, ta podomácku vyrobená zbraň, to byl takový artefakt home made. A jestli se nepletu, tak japonská policie už prozradila, že měla rozměry 40x20 centimetrů. Už jsme říkali, že tedy policie našla i některé další nebezpečné výbušné artefakty v tom apartmentu, kde ten muž bydlel. Navíc on byl velmi takový nenápadný člověk. Je sice pravda, že je to bývalý japonský mariňák, že tedy sloužil v těch silách japonské domobrany, námořních silách domobrany, čili v podstatě japonské armádě. Ale odešel už před mnoha lety z armády a podle informací japonských médií ten muž v posledních několika měsících pracoval na takovém velmi nenápadném místě v Ósace v takové řadové, v podstatě nenápadné továrně, kde se vyrábějí vysokozdvižné vozíky

V Japonsku byly teď o víkendu volby do horní komory parlamentu. Do jaké míry je ovlivnila smrt bývalého premiéra, který podpořil japonskou Liberálnědemokratickou stranu…

Samozřejmě ovlivnila. Naprosto radikálně je ovlivnila co se týká takové té informovanosti.

„Volby do japonského parlamentu vyhrála vládní Liberálnědemokratická strana. Doplňovací volby do japonského parlamentu vyhrála vládní Liberálnědemokratická strana. (ČRo Plus 11.7.2022)“

„V minulosti stál v jejím čele i zavražděný expremiér Šinzó Abe. Většinu v japonské horní komoře pravděpodobně získá Liberálně-demokratická strana. (ČRo Plus 11.7.2022)“

„“Nechat vyjet trochu japonštiny z kampaně.” Inflation tops the agenda in Japanese election campaign (Arab news Japan 23.6.2022)“

I ty znělky vlastně těch voleb a předvolebních průzkumů a potom těch volebních výsledků, tak se tedy nesly v takové grafické podobě fotografií zavražděného expremiéra. Ty volby do horní komory japonského parlamentu nakonec v neděli vyhrála vládní Liberálnědemokratická strana. Právě tedy strana, které zavražděný expremiér dlouho předsedal. No a spolu v koalici se stranou Komeito získala 76 z celkem 125 křesel. V horní komoře tak tato strana, které Šinzó Abe tedy léta předsedal, bude mít pohodlnou většinu.

Je velmi pravděpodobné, že současná vláda pod vedením nového premiéra Kišidy bude v podstatě pokračovat v tom plánu nebo v těch odkazech zavražděného expremiéra Šinzóa Abeho. On totiž inicioval, jak už jsme říkali, změnu japonské ústavy. Aby se více přiblížila tomu vojenskému ohrožení Japonska, aby země posílila, přestavěla svou armádu. No a například japonské servery Nikkei Asia nebo Asahi Shimbun, tak ty předpovídají, že jakkoli je ta vražda velmi populárního politika tragická, tak v budoucnu může preference té liberální demokratické strany ještě zvednout, ještě posílit. Nicméně abychom byli konkrétní, tak na volební účasti se tato událost nijak výrazně neprojevila. Volit přišlo jenom mírně nad 50% oprávněných voličů a oproti minulým volbám je to o necelá 3% víc.

Mimochodem já jsem teď v analýze týdeníku The Economist četl, že se možná více rozvolní nyní tedy po smrti Šinzóa Abeho ruce právě japonskému premiérovi Fumiu Kišidovi. Co to může znamenat podle vás?

No tak Fumio Kišida je, já teď budu volit vhodné slovo, ale je to takový v uvozovkách sekyrář politický, v tom dobrém slova smyslu. On má opravdu tah na bránu, už v těch svých předvolebních vystoupeních a předvolebních prohlášeních jasně řekl, a byl to vzkaz směrem do Číny a do KLDR, že staré Japonsko tak, jak ho zná svět po druhé světové válce, už je minulostí a Japonsku nezbývá nic jiného, než se aktivně zasadit o svoji vojenskou obranu. Nespoléhat tolik na ten obrovský kontingent amerických vojáků na japonských ostrovech, ale více spoléhat třeba na aliance s dalšími zeměmi. Austrálií, Novým Zélandem, Indií, Vietnamem, Tchaj-wanem a podobně.

A velmi aktivně se zasazovat také o ještě, řekl bych, tvrdší nebo přímočařejší ekonomickou politiku. Japonsko je samozřejmě ekonomická velmoc. Je to jeden z nejsilnějších hráčů světové ekonomiky. Přesto Japonci mluví o tom, že chtějí ještě větší konkurenceschopnost svých výrobků. A v podstatě ta aliance, kterou Japonci teď vytvářejí se svými prověřenými letitými spojenci, tak to je něco, co hodně přidělává starosti Severní Koreji a Číně. Ale popravdě řečeno, když se podíváme, jak ta politika v současné době ve východní a jihovýchodní Asii vypadá, ta bezpečnostní situace, tak Japoncům nic jiného nezbývá. A právě současný premiér Kišida je takovým kapitánem na tom můstku, který jasně říká, kam tu japonskou loď povede.

Tak, jak znáte japonskou politickou situaci a japonské prostředí a vůbec celou tuto oblast Asie, tak jak moc bude Japonsku právě chybět Šinzó Abe?

Bude mu chybět určitě. Bude mu chybět už tím, jak dlouho v politice vydržel. Jak známo, Japonci si tu dlouhověkost, ať už máme na mysli biologický věk, anebo třeba tu politickou nebo vojenskou službu, velmi oceňují, velmi považují. Dokáží ocenit člověka, kterému se třeba napoprvé nepodaří ten politický útok, ale dokáže se vrátit, aniž by se nějak výrazně změnil, aniž by měnil své politické názory.

A jak už jsme na začátku říkali, Šinzó Abe přesně takový byl. On neměnil názory, dokázal vlastně na sebe pustit tu obrovskou kritiku, která se na něj snesla i třeba za to, jak finančně dopadly letní olympijské hry v Tokiu v roce 2020, respektive 2021, protože to bylo jeho v uvozovkách politické pivo. On na tom nesl velký podíl, jak byly ty hry předražené a jak nakonec dopadly. Přesto se nevymlouval, dokázal to ustát a bohužel tedy nakonec to došlo do toho hořkého konce, o kterém mluvíme, Ale určitě z toho, řekl bych, morálního hlediska, z té politické výdrže bude Šinzó Abe Japoncům chybět