Spasitel Sunak? Britské konzervativce může nový premiér sjednotit, soudí novinář

Jakou má Rishi Sunak podporu Konzervativní strany?

To je samozřejmě velká otázka, na kterou získáme, a Britové především, odpověď v příštích týdnech. Jak jsme viděli strmý pád předchůdkyně Rishiho Sunaka, tedy předsedkyně vlády Liz Trussové, tak v Konzervativní straně evidentně jsou velké problémy, rozpory, hluboké příkopy mezi jednotlivými křídly a frakcemi. Pokud se Rishimu Sunakovi podaří tyto příkopy co nejvíc zahrabat a situaci v Konzervativní straně nějakým způsobem vyřešit, tak by podporu mohl mít.

Nakonec jisté náznaky už tady vidíme. Byl to právě Rishi Sunak, kterému se podařilo během tří dnů, přes víkend do pondělního odpoledne, získat podporu nadpoloviční většiny konzervativních poslanců, takže se může zdát, že by se za ním strana mohla sjednotit. Ale zase je nutno říci, že výběr dělali poslanci Konzervativní strany. Členská základna do toho v tuto chvíli oproti očekávání nepromluvila, jak se předpokládalo ještě v pátek. Takže jakou má opravdu pozici v Konzervativní straně jako takové, se uvidí v příštích týdnech, měsících.

Jméno nového premiéra jsme se měli dozvědět do konce tohoto týdne, ale známe ho už v pondělí. Jak se to stalo?

Je to dáno tím, že se na post lídra Konzervativní strany a tedy předsedy britské vlády vyprofilovali jako reální kandidáti jenom dva uchazeči. Byli to Rishi Sunak a Penny Mordauntová, které se ale nepodařilo získat dostatečný počet hlasů. Komise 1922 Konzervativní strany v pátek nastavila, že každý, kdo chtěl reálně o titul usilovat, musel získat podporu nejméně stovky poslanců.

To se hravě podařilo Rishimu Sunakovi, ale nepodařilo se to Penny Mordauntové, takže v pondělí odpoledne, přesně ve chvíli, kdy se ta čísla měla zveřejnit, ze souboje odstoupila. Takže vážný, opravdový kandidát na funkci byl jenom jeden, a to byl Rishi Sunak, který se lídrem stal.

Skutečně ve velkém se řešil návrat Borise Johnsona. Přišel s tím mimo jiné deník The Telegraph, a pak z toho nakonec sešlo. Proč?

To je především otázka pro Borise Johnsona. Osobně si myslím, a nejenom já, že je velmi pravděpodobné, že Boris Johnson usiluje a bude usilovat o to, vrátit se zpátky do Downing Street. On se v sobotu dopoledne vrátil z dovolené v Karibiku v Dominikánské republice, let na internetu všichni velmi napjatě, čile sledovali.

Když se Boris Johnson vrátil, bralo se to jako signál, že bezpochyby do souboje zasáhne. Řada indicií, signálů byla taková dokonce ještě v neděli odpoledne. Jacob Rees-Mogg, což byl ministr průmyslu a obchodu, ale především to byl a stále je velký spojenec Borise Johnsona, řekl zcela jasně, že Boris Johnson se do klání zapojí. On mezitím vedl řadu jednání s konzervativními poslanci, Rishim Sunakem, Penny Mordauntovou, ale nakonec se rozhodl, kolem desáté večer vydal prohlášení, ve kterém uvedl, že s ohledem na aktuální situaci Konzervativní strany se do volby pro tentokrát nezapojí. Ale nezapomněl dodat, že by byl připraven vést Konzervativní stranu do příštích parlamentních voleb a tak dále.

Myslím si, že když prohlášení psal, musel ho psát s těžkým srdcem. Je to z toho textu patrné, také v něm zmiňuje, že si je vědom toho, jak z nejrůznějších průzkumů stále vychází, že podpora mezi veřejností a mezi konzervativními členy Konzervativní strany je velká. Možná, že kdyby se nakonec rozhodl kandidovat, tak to mohlo být zcela jinak, protože by nejspíš byli kandidáti dva, Rishi Sunak a Boris Johnson. Kdyby potom hlasovala členská základna Konzervativní strany, což měla hlasovat on-line, tak není vyloučeno, že by Boris Johnson získal většinu.

Zkušenosti má, ale nesmí opakovat chyby své předchůdkyně

Rishi Sunak bude nejmladším premiérem Velké Británie od roku 1812. Je mu teprve 42 let. Třeba Tonymu Blairovi nebo Davidu Cameronovi bylo 43, když nastupovali do úřadu. Má Rishi Sunak dostatek zkušeností, aby mohl vést Spojené království?

Vypadá to, že ano, protože Rishi Sunak byl během velmi obtížné doby koronavirové pandemie, během vlády Borise Johnsona, ministrem financí a všechny finanční záležitosti, podpory podniků, podnikatelů, zaměstnanců, kteří byli na nucené dovolené, to všechno byly věci, které Rishi Sunak musel řešit a řešil vlastně úspěšně. Takže i hlasy z Konzervativní strany, které hovořily v jeho prospěch, zdůrazňovaly, že byť má 42 roků, zkušenosti má a má je z vysoké exekutivy. Byť předsedou vlády nikdy nebyl a viděli jsme Liz Trussovou, která také byla opakovaně ministryní, jak na premiérském postu vyhořela.

Co by měl Rishi Sunak dělat jinak, aby nezopakoval chyby Liz Trussové?

Bezpochyby, a předpokládám, že to Rishi Sunak ví, by měl sestavit kabinet asi jinak, než jak to udělala Liz Trussová. Ta se opřela výhradně o lidi, kteří byli z toho, řekněme, jejího tábora a kabinet byl v rámci Konzervativní strany jakoby jednobarevný. Konzervativní strana má mnoho vnitřních proudů a křídel a Liz Trussová zkrátka udělala chybu, že se opřela o své lidi. Pokud Rishi Sunak bude chtít být úspěšný, bezpochyby bude muset do kabinetu zařadit i ty, kteří do jeho křídla bezprostředně nepatří, ale jsou konzervativní politici. Zkrátka rozkročit se víc nad Konzervativní stranou, protože jenom tak může zůstat v úřadu déle, než se to podařilo Liz Trussové.

Já ještě do profilu Rishiho Sunaka doplním, že je to první britský premiér jiné než bílé barvy pleti.

To je pravda. Rishi Sunak je indického původů, řeklo by se. Oba jeho rodiče jsou indického původu, jsou dokonce vyznáním hinduisty, takže to bude první hinduista v Downing Street. Je velmi zajímavé, jak se to bude z tohoto pohledu odehrávat, protože britští premiéři chodí na mše převážně do protestantských kostelů. Rishi Sunak bude pravděpodobně chodit do hinduistického chrámu.

Zajímavé je také to, že jeho rodiče přišli do Británie přes Afriku. On se v Británii už narodil, ale jeho otec přišel do Británie z Keni, matka z Tanzanie anebo naopak. Zkrátka přišli ve vlně, během které se po druhé světové válce Indové dostávali do Británie přes Afriku poté, co se situace indické menšiny v afrických zemích jaksi zkomplikovala.

Historicky v době britských kolonií si Britové do afrických zemí přiváželi třeba úředníky nebo i technický personál, specializované dělníky na stavbu železničních tratí a tak dále. Ti potom zůstali, stali se většinou úspěšnými, a když vrcholil boj za nezávislost afrických zemí, řada z nich prchala a našla svoje místo právě v Británii. Potomkem těchto rodičů je právě Rishi Sunak.

Myslíte si, že jeho zvolení do úřadu může teď znamenat, že lidé jiné než bílé barvy pleti v Británii najdou třeba větší zastání?

Bezpochyby. Vzpomínám si, když Rishi Sunak byl, dá se říci, těsně na druhém místě za Liz Trussovou během letního, dlouhého klání uvnitř Konzervativní strany. Tehdy se v indických novinách psalo, že už je načase, aby byl britským premiérem někdo indického původu.

Nutno ale říci, že když člověk navštíví třeba Londýn nebo Birmingham, tak tam jsou velké indické nebo spíše pákistánské komunity, ale celkově jejich procentuální podíl v britské společnosti není tak veliký. Mám pocit, že je to do nějakých deseti procent. Ale pro komunitu, jak v Británii říkají „people of colour“, my bychom to asi přeložili nějak nehezky jako třeba „barevní“, ale v Británii to nemá negativní konotaci jako v češtině, tak pro ně je to určitě velmi dobrý signál, pozitivní vzpruha, že někdo s takovým backgroundem se může stát až britským premiérem.

Když jste mluvil o tom, co by měl Rishi Sunak udělat jinak než Liz Trussová, aby neskončil po čtyřiceti dnech v úřadu premiéra Velké Británie, tak se pojďme ještě podívat na jeho program, s nímž vstupuje do úřadu. Jaký je recept Rishiho Sunaka jakožto bývalého ministra financí na to, jak vyvést Spojené království z ekonomické krize, z problémů, ve kterých se teď nejenom Spojené království ocitá?

To určitě bude otázka příštích dní. On jenom velmi obecně prohlásil, že by chtěl zemi přinést stabilitu, progres a ekonomický rozvoj. Jak to konkrétně bude dělat, uvidíme. Samozřejmě bude otázka, jaké bude personální složení vlády a zejména to, jestli třeba na svém postu zůstane Jeremy Hunt jakožto ministr financí, kterého vyměnila nebo instalovala Liz Trussová před několika málo dny a který provedl už druhou nebo třetí reformu daňové změny, která vedla k tomu, že Liz Trussová nakonec důvěru ztratila. Takže jinými slovy uvidíme.

Jak to bylo všechno strašně rychlé, tak se můžeme maximálně vracet k tomu, co Rishi Sunak říkal během letních debat, kdy se jednotliví kandidáti utkávali v televizních debatách a představovali své vize a programy. Ale teď to bylo všechno v tak zrychleném módu, že ani britská veřejnost vlastně neví, s jakými idejemi, postoji a vizemi bude Rishi Sunak vstupovat do Downing Street.

Jeden z nejbohatších Britů ve vedení rozštěpené strany

Mimochodem Jaromíre, má za sebou Rishi Sunak už nějaké skandály? Pokud si dobře vzpomínám, ještě před létem se hodně řešil jeho vztah s Borisem Johnsonem, ale s čím v zádech mimo jiné vstupuje do Downing Street 10

Především tam vstupuje jako premiér, který patří mezi dvě stě dvacet nejbohatších lidí Velké Británie, to je naprostá novinka. Rishi Sunak je povoláním bývalý bankéř, ale především se na vysoké škole při studiu seznámil se svojí budoucí ženou, což je Akshata Murthyová, dcera indického dolarového multimilionáře, a majetek, který podle odhadů vlastní tato rodina, je opravdu obrovský. Je větší než majetek britské královny, respektive teď britského krále, a je třikrát větší, než jaký byl před rokem majetek současného krále Karla III.

Takže je to člověk, který se z hlediska svého majetku pohybuje opravdu ve vesmírných sférách, což mimochodem byla věc, kterou mu zazlívá labouristická opozice.

Ale když byl horkým kandidátem, tak jsem sledoval televizní vysílání a řada lidí v nejrůznějších anketách mluvila právě o tom, že je to sice zkušený politik, který vedl ministerstvo financí v těžkých chvílích, ale zároveň je to člověk, který o životě běžného člověka v Británii stejně jako u nás, a řekl bych, že v Británii možná trochu ještě víc než u nás, sužovaného všemi těmi krizemi, tak o něčem takovém Rishi Sunak opravdu asi nemá ponětí.

Teď se zrovna dívám na nádhernou georgiánskou nebo spíše jordánskou vilu, usedlost, ve které žije v Kensingtonu uprostřed veliké zahrady s jezerem. Cena nemovitosti se odhaduje na nějakých sedm milionů liber, což je asi 200 milionů korun. Zkrátka je to život člověka z úplně nejvyšší, nejbohatší společenské vrstvy Velké Británie.

Nepovažujme bohatství za skandál. Já jsem spíš narážel na to, jak se tehdy obrátil proti Borisu Johnsonovi a navazuji na to otázkou, zda je nebo bude důvěryhodný premiér?

Bohatství samozřejmě nepovažuji za nic špatného, byl bych nerad, aby to tak vyznělo. Naopak bych řekl že, jak se postavil proti Borisu Johnsonovi, on byl první, kdo jeho kabinet opustil, tak to by se mu dalo spíše připočítat k plusu. Protože tehdy, už jsme to zapomněli, bylo skandálů spojených s vládou Borise Johnsona opravdu hodně. Ale tehdy, mám pocit, že to bylo někdy na jaře roku 2020, Boris Johnson jmenoval do vnitrostranické funkce člověka, který byl podezřelý z nějakých sexuálních deliktů, a Boris Johnson to věděl. To Rishi Sunak uváděl jako důvod, proč odešel z kabinetu Borise Johnsona, a potom se mu celý kabinet začal hroutit. Takže z tohoto titulu nevyšel z toho sporu úplně špatně.

Pokud si vzpomínám, tak byly nějaké daňové problémy jeho manželky, ta sice má britský trvalý pobyt, ale mám pocit, že neplatila daň z příjmů v Británii nebo daň ze zahraničních příjmů v Británii. Tehdy se mluvilo o tom, že takto ušetřila snad 20 milionů liber, což je asi 600 milionů korun. A s v souvislosti se Sunakem, pokud si dobře pamatuji, byla řeč o tom, že snad měl mít platnou zelenou kartu, imigrační kartu do Spojených států, byť už byl ministrem financí. Ale nějaké velké skandály typu nebo rozměrů, to co byste si tak představoval, ty za sebou Rishi Sunak nemá. Je to takový vzdělaný, distingovaný, relativně mladý muž z nejvyšších společenských kruhů.

V Británii se vystřídali tři konzervativní premiéři za posledních sedm týdnů, což není úplně konzervativní statistika, řekněme. Co to vypovídá o situaci v Konzervativní straně?

Jednoznačně to vypovídá o tom, že Konzervativní strana je zkrátka roztrhaná na kusy. Jsou tam nejrůznější frakce, křídla. Jak si tím procesem prošli třeba labouristé, tak i konzervativce pravděpodobně čeká očistný proces.

Všechno to začalo v roce 2016 trochu nepovedeným referendem, které vyhlásil David Cameron, referendem, které nakonec prohrál, a na dělení mezi „brexiteers“, tedy těmi, co chtěli odejít z Evropské unie, a těmi, kdo chtěli zůstat, došlo k zásadnímu štěpení v britské společnosti. Přinejmenším od roku 2016 se Konzervativní strana potácí v nejrůznějších frakčních soubojích a viděli jsme výsledek.

Zkrátka není to strana jednotná, ale vzhledem k tomu, že politický systém v Británii je takový, jaký je, tak byť strana je v tak hlubokých krizích, že během dvou roků vyprodukovala tři premiéry, tak do předčasných voleb se nemíří, protože Konzervativní strana má stále většinu v parlamentu a byla by to jenom ona, která by mohla předčasné volby vypsat.

Vzhledem k tomu, že v tuto chvíli labouristé, opozice má náskok nějakých 35 procentních bodů, tak to Konzervativní strana samozřejmě neudělá, protože by stejně jako legendární kapři vypustila sama sobě rybník. Takže není vyloučené, že britskou politickou scénu čekají ještě nějaké dva roky martyria, nestability, anebo se naopak Rishimu Sunakovi podaří Konzervativní stranu sjednotit a situaci nejen ve straně samotné stabilizovat.

Vydrží Rishi Sunak v úřadu déle než čtyřicet pět dní?

Můj osobní tip je, že ano.

V podcastu byly dále využity zvuky z webových stránek Sky News a BBC, jejich youtubových kanálů, stejně tak z youtubu Channel 4 News.