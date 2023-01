Tajné dokumenty u Bidena doma. Proč je Bílý dům nervózní a jak z toho může těžit Trump?

Vyšetřovatelé ministerstva spravedlnosti našli v domě amerického prezidenta Joea Bidena dalších šest utajovaných dokumentů. Je to, pokud dobře počítám, už počtvrté. O co se jedná tentokrát?

Vyšetřovatelé z ministerstva spravedlnosti našli v domě Joea Bidena šest dokumentů, přičemž některé z nich mají na sobě označení přísně tajné, respektive utajované. Jsou to dokumenty, které pochází nejspíše z období, kdy ještě Joe Biden byl senátor, respektive potom viceprezident. Samotný Joe Biden zatím tvrdí, že vůbec neví, co je to za dokumenty, ani jak přesně se do jeho domova dostaly.

Když to neví sám Joe Biden, tak spekuluje se už třeba v médiích, co by v těch dokumentech mohlo by být, čeho by se mohly týkat?

Spekulace zatím vychází především z Republikánské strany, kdy Šéf výboru ve Sněmovně reprezentantů, který má na starosti dohled nad federální vládou, už spekuloval, že se může jednat o dokumenty týkající se národní bezpečnosti, a tím pádem je potřeba, aby se veřejnost dozvěděla, o co vlastně šlo, o jaké dokumenty jde a jak se mohlo stát, že se ocitli v domově Joea Bidena, už tehdy civilního občana, civilisty, a ne politika.

Mě zaujalo, mimochodem, že vyšetřovatelé zabavili kromě těch utajovaných dokumentů i Bidenovy ručně psané poznámky. To znamená, že američtí prezidenti si nesmí nechávat ani své vlastní komentáře tajných dokumentů?

To je dobrý dotaz. Já jsem si procházel velmi zběžně zákon, který ustavuje, jakým způsobem se nakládá s dokumenty v Bílém domě, ať už tedy s dokumenty prezidenta, tak i víceprezidenta. Je to The Presidential Records Act z roku 1981, v roce 2014 byl novelizovaný, a jde o to, že po skončení mandátu mají prezident a viceprezident za úkol odevzdat veškeré důležité dokumenty národním archivům, které se starají o tyto dokumenty. A pak se dějí dvě věci: utajované, respektive přísně utajované dokumenty zůstanou v národních archivech a zbylé dokumenty, jako jsou například právě nějaké osobní poznámky, můžou to být memorabilie, všemožné dopisy, což je to, co si vyšetřovatelé vzali z domu Joea Bidena, aby to prošetřili a pročetli, tak ty poté, co Národní archiv zhodnotí, že nejde o tajné dokumenty, můžou zpětně předat prezidentovi, respektive viceprezidentovi s tím, že k tomu dají i dokument, který schvaluje, že to nejsou dokumenty, které náleží Národním archivu.

Chaos při předávání moci

Vy jste říkal, že Joe Biden na to zatím reagoval slovy, že neví, kde se tam ty dokumenty vzaly, že vůbec ani netuší, co v nich je...

Řekl, že bere vážně vyšetřování, že bere vážně to, jak se nakládá s tajnými dokumenty, ale že nemá zatím žádné výčitky v tom, co se stalo, jak se stalo, a neví, co to je za dokumenty, takže vlastně ani neví, jakým způsobem se dostaly k němu do kanceláře, respektive k němu domů. V tom je zajímavé, a můžeme to vztáhnout i na tu kauzu, to je možná nejlepší slovo, která na to použít, Donalda Trumpa z léta 2022. Jde totiž o to, že prezidentské administrativy, respektive zkrátka ta mašinérie byrokratická, která existuje v Bílém domě, tak ona v momentě, kdy končí svůj mandát a přechází, předává se moc novému prezidentovi, tak to je v Bílém domě zkrátka obrovský chaos. A to platí pro všechny administrativy, které končily svůj mandát. A tady se může stát, že některé dokumenty zkrátka skončí ve špatných krabicích, jsou odvezené na špatné místo. Na druhou stranu potom by se měly tím pádem tyto krabice probrat podrobně a dokumenty z nich by se měly navrátit k národním archivům a příslušným úřadům. Takže to samozřejmě může nastat a já vlastně rozumím té argumentaci, proč Biden a jeho lidé tvrdí, že neví, co to je za dokumenty a jak se tam mohly dostat. Toto je jedna z možných interpretací, jak se to mohlo vůbec stát.

Já jsem říkal, že to už je čtvrtý případ, respektive že už je to počtvrté, kdy vyšetřovatelé ministerstva spravedlnosti našli nějaké takové dokumenty právě u Bidena. Jak tomu bylo v předchozích případech? Jak vůbec zjistili, že by se měli jít dívat k Bidenovi domu a hledat nějaké takové papíry, dokumenty?

To je asi nejzajímavější část celé té kauzy, a to je, že 2. listopadu, tedy šest dní před podzimními volbami do Kongresu v minulém roce, vyklízeli lidé od Bidena kancelář jeho think-tanku ve Washingtonu, kde on pracoval v tom mezidobí, kdy skončil jako viceprezident, už nebyl ani senátor a ještě nebyla ohlášená kandidatura na prezidenta ve volbách 2020. Oni to vyklízeli a během toho našli v nějakém zamčeném šuplíku, skříni několik složek s dokumenty a okamžitě kontaktovali Národní archiv. 3. listopadu, to znamená den poté, si pro to lidé z Národního archivu přijeli, ale tam nastal ten největší problém, žeautomaticky lidé od Bidena automaticky nekontaktovali i FBI, respektive ministerstvo spravedlnosti, pod které FBI spadá, aby spolupracovali s národními archivy v tom, aby ohledali a zjistili, co je to za dokumenty, jak se s nimi nakládalo, v jakém kontextu byly uchovávány, společně s jakými dalšími dokumenty byly uchovávány tyto případně tajné dokumenty. Proto se i sbírali ty, řekněme osobní poznámky a tak dále.

Tam tedy nastal celý problém, že národní archivy se tedy až později, až o den, respektive o dva dny později zkontaktovali s ministerstvem spravedlnosti a vložila se do toho o týden později, den po volbách, i samotná FBI. Ministerstvo spravedlnosti a FBI byli naštvané z toho důvodu, že některé dokumenty z té kanceláře z Washingtonu už si národní archivy vzali pod sebe, a tím pádem už je FBI a ministerstvo spravedlnosti nemohlo nějakým způsobem ohledat nebo zkontrolovat, o co přesně jde, a může tam vzniknout nějaké pochybení a nějaké pochybnosti o tom, jestli se Joe Biden a jeho tým nesnažili nějakým způsobem nějaké informace třeba zakrýt nebo vlastně nedat najevo, o jaký průšvih teoreticky mohlo jít. Právě z toho důvodů ministerstvo spravedlnosti zahájilo proces jakéhosi interního vyšetřování s tím, že chce zjistit, jestli není potřeba dokonce jmenovat speciálního vyšetřovatele.

Mezitím Joe Biden a jeho tým, respektive jeho lidé nic moc nedělali zhruba šest týdnů, až pak si uvědomili, že ty dokumenty můžou být ještě i jinde. Takže 20. prosince při prohledávání domu ve Wilmingtonu v Delaware zjistili, že tam jsou také nějaké dokumenty, ten druhý balík nějakých dokumentů. A tam zase nastal další problém v tom, že oni když to prohledávali, tak s sebou neměli nikoho z ministerstva spravedlnosti, FBI, ani z národních archivů.

Ta druhá várka se našla v garáži, ne?

V garáži toho domu ve Wilmingtonu v Delaware. Joe Biden na to ironicky poznamenal, že to byla zamčená garáž, protože v ní má i svoji drahou korvetu...

Jasně...

Bylo to v dobré společnosti, řekněme, uschované. Ale zároveň, co je zásadní, je, že všechny tyto informace, které se vám teď řekl, Bílý dům zveřejnil až teprve na začátku ledna. Mezitím celou dobu spolupracoval tajně, ale aktivně s ministerstvem spravedlnosti, s národními archivy a s FBI, ale ty informace zveřejnil až na začátku ledna, až v momentě, kdy bylo zřejmé, že ministerstvo spravedlnosti nejspíše bude jmenovat speciálního vyšetřovatele. Vzápětí se našla třetí várka, nechci říct várka, ale další dokument zase ještě v tom domě v Delaware, no a teď v pátek se našlo ještě dalších šest dokumentů. Ne všechny z nich jsou přísně utajované, ale jsou to dokumenty, které by měly patřit pod národní archivy, a Joe Biden si je jako civilista absolutně neměl co nechávat.

Když bych to shrnul, protože je to už poměrně komplikovaná detektivka až trochu, tak čtyři nálezy tajných dokumentů u Joea Bidena, ať už v garáži, doma nebo v kanceláři, tajné vyšetřování, na kterém se Bílý dům spolupodílel, ale veřejně o tom případu dal vědět až po několika týdnech od prvního nálezu, Joe Biden neví, o jaké dokumenty jde, neví, jak se k němu dostaly. Je to tak?

Přesně tak. To logicky zavdává pochyby k tomu, co se přesně snažil Bílý dům utajit, že ty informace nezveřejnil dříve, proč nezveřejnil první nalezení těch dokumentů hned, když je našel. Samozřejmě je tam ta logika, že to bylo týden před před volbami a Biden nechtěl tím pádem ublížit demokratům ve volbách. Republikánům, kteří momentálně ovládají Sněmovnu reprezentantů, to dává, řekněme munici k tomu, aby se pustili do vyšetřování, které stejně chtěli podniknout vůči administrativě Joea Bidena, ale o to spíše se do toho teď pustí. Několik z nich už oslovilo ať už ministerstvo spravedlnosti, nebo Bílý dům s tím, že chtějí dostat do rukou právě ty dokumenty, o které jde, a veškerou další dokumentaci, která se toho vyšetřování týká.

Biden, Trump, Bush, Clinton...

Republikánům to asi nahrává, ne? Protože oni řeší vlastní škraloupy bývalého prezidenta Donalda Trumpa, u kterého se také našly utajované dokumenty loni v jeho rezidenci na Floridě. Do jaké míry tyto případy, to znamená kauza Joea Bidena a kauza Donalda Trumpa, si jsou podobné?

Je vlastně absurdní, že máme v současnosti jak bývalého, tak současného prezidenta Spojených států vyšetřováného FBI a ministerstvem spravedlnosti kvůli nevhodnému nakládání s utajovanými materiály. Na druhou stranu je to do určité míry už kolorit Washingtonu a Bílého domu, protože od dob Watergate každý prezident vyjma Baracka Obamy byl, nebo respektive jeho administrativa byla nějakým způsobem vyšetřována speciálním vyšetřovatelem, tedy v součinnosti FBI a a ministerstva spravedlnosti. Ty kauzy jsou na povrch jako kdyby stejné, ale když se podíváme na detaily, tak jsou hodně odlišné. I proto to Joe Biden i lidé okolo něho komunikují tímto způsobem, že se snaží vymezit právě vůči tomu, co se stalo s Donaldem Trumpem, a chtějí dávat najevo, že oni spolupracují s úřady. U Donalda Trumpa byl hlavní průšvih v tom, že na jaře 2021 národní archivy zjistili, že nemají k dispozici všechny důležité dokumenty, které měly mít z období vlády Donalda Trumpa.

Po nějakém auditu?

Přesně tak. Takže oslovili Donalda Trumpa a jeho tým s tím, že by ty dokumenty chtěly získat zpátky. Trvalo skutečně měsíce a měsíce, než vůbec Donald Trump a jeho lidé na tu výzvu reagovali. Došlo dokonce k tomu, že soud musel rozhodnout o tom, aby Donald Trump skutečně byl donucen vydat ty dokumenty, a ne všechny dokumenty Donald Trump a jeho tým odevzdali. Takže došlo k tomu, že FBI musela vtrhnout, když to tak řeknu, do Mar-a-Laga na Floridě, protože bylo zřejmé, že tam je ještě spousta dokumentů, které prezident neodevzdal, a hlavně jsou mezi nimi dokumenty, které jsou přísně utajované.

„FBI našla při domovní prohlídce přes 11 tisíc vládních záznamů a fotografií. 18 bylo přísně tajných, 54 tajných a 31 důvěrných.“ (ČT 1, 4. 9. 2022)

„Byla tam například korespondence se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem nebo dokumenty o jaderném arzenálu Spojených států.“ (ČRo Plus, 12. 1. 2023)

Přičemž bavíme se o tom, že u Joea Bidena navzdory tomu, že se našli čtyři různé várky dokumentů, tak se pořád bavíme o tom, že to jsou nízké desítky, jestli vůbec. A zhruba deset, dvanáct kusů papírů, případně složek, může být přísně tajných, na rozdíl od Donalda Trumpa, kde se bavíme o stovkách a o dalších tisících dokumentů, které by vůbec neměl mít u sebe, ale které nejsou tedy utajované, jedná se i o fotky a různou dokumentaci. Takže tam je velký rozdíl ve spolupráci i v tom velkém množství dokumentů, o které šlo. Zároveň ten způsob, jakým se Donald Trump brání nařčením z toho, že možná šlo o nějakou špionáž a tak dále, on do amerických médií několikrát řekl, že on ty dokumenty odtajnil, ještě když byl prezidentem, a respektive, že může dokumenty odtajnit tím, že si to jenom myslí, že už jsou odtajněné. Také je známé to, že Donald Trump některé dokumenty, které měly skončit v Národním archivu, roztrhal nebo dalším způsobem poškodil.

Jak se vyvíjí vyšetřování Donalda Trumpa právě s ohledem na schraňování utajovaných dokumentů, které měl odevzdat Národnímu archivu?

Není úplně zřejmé, jakým způsobem se vyvíjí, ale můžeme spekulovat o tom, že tím, že budeme mít dvě paralelní vyšetřování bývalého a současného prezidenta v podobném případě, s podobnou kauzou, tak to možná bude vyvíjet tlak na to, aby vyšetřování, respektive verdikt v tom vyšetřování Donalda Trumpa nebyl příliš tvrdý, protože to bude samozřejmě okamžitě srovnáváno s tím, jakým způsobem to dopadne u Joea Bidena, přičemž speciální vyšetřovatel, který byl jmenovaný v případu Joea Bidena, je republikán, je to člověk, kterého přivedl do federální administrativy právě Donald Trump. Na druhou stranu je to člověk, kterého obě strany, co jsem pochopil, považují za člověka s vysokou morální integritou, takže není moc pochyb o tom, že by to vyšetřování mohlo být nějakým způsobem neobjektivní.

Politické důsledky

To znamená, že Demokratická strana je tak nějak srozuměna s tím, že došlo, k čemu došlo, a že to bude vyšetřovat zvláštní vyšetřovatel. Nebo se to k tomu někteří členové staví prostě tak, že Joe Biden udělal možná zatím tu největší chybu, která vyšla najevo za dva roky jeho prezidentského mandátu?

Já jsem zatím nějakou silnou kritiku z Demokratické strany nezaznamenal, ale možná jsem se jenom špatně díval. Samozřejmě to vytváří jakousi nervozitu v rámci Bílého domu i v rámci strany, jestli to náhodou nemůže ohrozit jeho kandidaturu v roce 2024. Z čeho spíš mají nejvíc obavu lidé okolo Bidena, co jsem pochopil, je to, jakým způsobem ta kauza bude teď zaměstnávat jak média, tak zároveň úředníky, ty vysoce postavené úředníky z okolí Joea Bidena. Protože ti by se chtěli teď samozřejmě soustředit na další dva roky vládnutí s tím, že se zároveň možná rozjede kampaň k volbám 2024, v nichž by měl Biden kandidovat. U předchozích vyšetřování těch předchozích prezidentů bylo jasné nebo zjevné, že tato různá vyšetřování skutečně dost zaměstnávala úředníky, kteří se měli starat o jiné věci. Takže to je to, kde vidím jakousi úzkost ze strany lidí okolo Bidena a v Demokratické straně. U republikánů zase vidím trošku frustraci z toho, že sice jsou rádi, že se to bude vyšetřovat a že to je medializovaná kauza, na druhou stranu to, že budou některé dokumenty tím pádem součástí tajného vyšetřování, respektive nebudou moc být zveřejňované, tak jim vlastně svazuje ruce v tom, jakým způsobem oni budou chtít medializovat jejich vyšetřování v rámci Kongresu ohledně toho, jakým způsobem Joe Biden nakládal s dokumenty.

Ono je to ale skutečně peprné, protože Joe Biden komentoval to Trumpovo zacházení s tajnými dokumenty jako nezodpovědné. Teď se sám potýká se stejným problémem a zároveň jak Joe Biden, tak Donald Trump budou asi chtít kandidovat na příštího prezidenta, takže se můžou střetnout u voleb a můžou si to sami navzájem vyčítat.

Můžou si to vyčítat, přičemž ale Donald Trump bude zároveň moct tím, že už není v úřadě a je tolik různých vyšetřování a kauz okolo něho, tak může tvrdit, že pokud by navíc dostal tvrdší trest než Joe Biden, tak že jde o nějakou politickou perzekuci, což je něco, co on už tedy tvrdí od léta 2022 a má v tom, nechci říct, že silnější argument, ale víme asi dobře z českého kontextu, jak to tvrzení, že to je kampaň, může na některé voliče působit.

„Aféra přišla pro prezidenta Bidena v tu nejmíň vhodnou dobu, zrovna když inflace začala zpomalovat a jeho popularita stoupat... Celý případ už dostal na starost zvláštní vyšetřovatel.“ (ČT, Události, 17. 1. 2023)

„Případ už je srovnáván s loňskou domovní prohlídkou FBI u exprezidenta Trumpa.“ (ČT, Události, 10. 1. 2023)

Co v očích americké veřejnosti? Může si Biden pohoršit?

Ono v očích americké veřejnosti není moc, jak by si Joe Biden mohl pohoršit, protože průzkumy veřejného mínění mu moc pozitivně nevychází. Jediný prezident, který kdy byl na tom hůř ve veřejném mínění, byl právě Donald Trump. Takže v tomto ohledu si myslím, že to zas až takový průšvih není. Samozřejmě otázka je, co všechno z toho vyšetřování ještě vyjde. Důvěra v Bílý dům a ve způsob, jakým vůbec federální administrativa pracuje a funguje, se samozřejmě může snižovat.

Biden má teď nového personálního šéfa, nového kancléře. Souvisí to s tím nějakým způsobem?

Po dvou letech bude končit Ron Klain a nastoupí Jeff Zients, což byl člověk, který měl na starosti rozjetí celé té masivní očkovací kampaně v průběhu pandemie. Je jasné, proč by se na to člověk měl ptát, ale spíš to souvisí s tím, že Ron Klain tvrdí, že je unavený, a zároveň tam asi dojde k různým přesunům v rámci té byrokracie, administrativy a vůbec týmu okolo Bidena vzhledem k tomu, že se očekává, že ohlásí kampaň nebo vstup do kampaně k volbám v roce 2024. Zatím bych to nespojoval s touto kauzou, ale samozřejmě může se ještě ukázat, že nějaká spojitost tam je.

Závěrem, abychom dali aspoň nějaké spekulativní rozluštění této detektivky, tak s vašimi znalostmi amerických reálií a dění ve Spojených státech: Je spíš pravděpodobné, že Joe Biden ty dokumenty prostě omylem zašantročil, anebo že si je skutečně mohl nějakým způsobem schovávat proto, a teď ale nevíme vůbec proč?

Všiml jsem si, že v The New York Times v některých článcích o tom hovoří, jako kdyby ty dokumenty zašantročil nebo špatně uložil Bidenův tým, ne přímo Biden. Zatímco u Donalda Trumpa se často mluví o tom, že možná chtěl spoustu těch materiálů ukazovat, aby je mohl dávat na odiv hostům a různým návštěvám v Mar-A-Lagu. Takže je dost dobře možné, že Joe Biden o spoustě těch dokumentů vůbec nevěděl, že je tam vůbec má. Na druhou stranu samozřejmě můžeme spekulovat o tom, jestli některé ty dokumenty, a nemusí být nějaké závažné povahy, ale jestli je nechtěl použít právě ve svojí kampani na prezidenta v roce 2020 a jestli je vlastně nepotřeboval. Proto je důležité, aby se vyšetřovatelé podívali i na ty dokumenty, které byly v okolí těch utajovaných dokumentů, a jaké jsou ty spojitostí, proč byly ty dokumenty v kanceláři, v garáži, v pracovně a tak dále.

