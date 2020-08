Američtí demokraté představili své zbraně do závěrečné fáze souboje o Bílý dům. Na svém sjezdu, který se kvůli pandemii odehrál převážně virtuálně, Demokratická strana oficiálně vyslala do listopadových prezidentských voleb Joea Bidena a také Kamalu Harrisovou coby kandidátku na viceprezidentku. Co v osobnostech obou politiků demokraté nabízejí americkým voličům? A jaké šance na vítězství mají?

