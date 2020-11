Reportérka New York Times: Zůstaneme rozdělenou zemí, ať bude prezidentem kdokoli

Boj o Bílý dům spěje po třech dnech od hlasování zřejmě konečně do finále. O příštím prezidentovi se rozhoduje v těsné bitvě v několika málo státech, kde se horečně sčítají hlasy. A šance jsou zatím vyrovnané: uspět ještě stále může republikánský prezident Donald Trump i jeho vyzyvatel za Demokratickou stranu Joe Biden. Jak to všechno může skončit? Proč jsou výsledky tak těsné, když průzkumy předpovídaly relativně pohodlné vítězství Bidenovi? A co všechno se prostřednictvím volebního dramatu o Spojených státech vlastně dozvídáme?

