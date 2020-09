EU zvažuje sankce proti lídrům režimu v Bělorusku, kteří se podíleli na tvrdém potlačení protestů po prezidentských volbách. Za více než pětadvacet let Lukašenkovy vlády to není poprvé, co Brusel vůči Bělorusku takové opatření zvažuje. Jaká podoba sankcí je ve hře tentokrát? Jak účinnou metodu představují? Může tlak zvenčí na autoritářské režimy skutečně něco změnit? A kde v celé debatě stojí Česko?

Hudba: Martin Hůla

Editace, rešerše, sound design: Barbora Sochorová, Tomáš Roček, Martin Hůla