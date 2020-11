Drama s odloženým rozuzlením. S Lenkou Kabrhelovou o tom, jak se v USA zrodilo volební překvapení

Washington| 7:57 |Eliška Kubátová |Zprávy ze světa |Analýza

„Pokud by Trump vyhrál Wisconsin, Michigan a Iowu, bude na 270 hlasech a můžeme se bavit o tom, že má cestu jasnou. Pořád to ale vnímám tak, že Trump dobývá Bidena, než že by Biden dobýval Trumpa.“