Příběh Jurije Dmitrijeva: odsoudili ruského historika kvůli tomu, že odhaloval zločiny stalinismu?

Soudní proces s ruským historikem Jurijem Dmitrijevem dospěl do finále. Historik známý odhalováním zločinů stalinské éry v regionu Karélie dostal 3,5 roku vězení za údajné sexuální násilí. Prokurátor pro něj žádal dokonce 15 let vězení. Po letech strávených ve vazbě by se měl 64-letý Dmitrijev dostat na svobodu letos na podzim. Jeho zastánci tvrdí, že soudní proces byl vykonstruovaný s cílem zdiskreditovat Dmitrijevovu práci. Čím se historik podle kritiků znelíbil úřadům?

