Hospitalizace amerického prezidenta po pozitivním testu na nový koronavirus vykolejila předvolební kampaň ve Spojených státech. Přesně čtyři týdny před rozhodujícím dnem souboje o Bílý dům v USA zaznívají otázky, jak těžký průběh onemocnění covid-19 se u Donalda Trumpa vlastně objevil či jak se virus do sídla americké moci vůbec dostal. Co všechno to znamená pro samotné volby?

Hudba: Martin Hůla

Editace, rešerše, sound design: Matěj Válek, Zuzana Kubišová, David Kaiser