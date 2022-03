Kde právě teď jste? Je to bezpečné místo?

Jsem v Dněpru. To je velké město, řekl bych, ve středo-východní části země a myslím, že můžeme říct, že je to bezpečné místo, když to porovnáme s dalšími oblastmi aktuálně na Ukrajině. Jsou tu samozřejmě místa na východě nebo Kyjev, která jsou v centru dění, kde se opravdu bojuje. Kyjev, Mariupol, Charkov, to jsou místa, kde se bojuje. Dnipro takovým místem není. Na Ukrajině jsou města jako Dnipro, Lvov, Vinnycja a několik dalších, kam přicházejí tisíce lidí, kteří jsou vyhnaní ze svých domovů, kteří se snaží najít nějaké bezpečné místo, kde by mohli žít. Někteří se usadí, někteří ale jdou dále. Tedy na západ. Mnozí ale zůstávají a doufají, že to bude bezpečné místo. Jsou tu také mezinárodní organizace jako Lékaři bez hranic a někteří další, kteří se tady snaží usadit a pokračovat ve své práci, organizovat svoji práci právě odsud. A zareagovat tam, kde jsou lidé nejvíce potřeba.

Říkáte, že situace v Dnipru je relativně klidná a stabilní. Jak často tam v těchto dnech slýcháte sirény vyhlašující letecký poplach?

To záleží. Řekl bych, že to je každodenní záležitost. Někdy slyšíme sirény jednou dvakrát denně, někdy dvakrát třikrát denně, někdy třikrát čtyřikrát. Opravdu to záleží. Může k tomu dojít uprostřed noci, ve dvě ráno. Opravdu záleží.

Před několika dny bylo Dnipro poprvé od začátku invaze zasažené ruskými střelami. Slyšel jste to bombardování?

K tomu bombardování došlo těsně předtím, než jsem do Dnipra přijel. Já jsem sem dorazil před dvěma dny a to bombardování bylo, myslím, den nebo dva dny předtím, než jsem přijel. Ale mám tu kolegy, kteří už tu byli a ti samozřejmě říkali, že ty exploze slyšeli.

Co vlastně v Dnipru děláte, v čem spočívá vaše mise?

Právě teď jsem přišel do Dnipra, abych otevřel nebo spustil projekt Lékařů bez hranic. My se soustředíme na tři hlavní oblasti intervence. Tou první a asi tou nejdůležitější prioritou je pro nás zajištění dodávky nemocnicím, které jsou v zónách konfliktu. Nemocnice samozřejmě potřebují hodně materiálu a zároveň je tam největší nebezpečí, že by mohly být dodávky a materiály odříznuté. Je tu mnoho nemocnic, které jsou přímo v zónách konfliktu nebo jsou jim velmi blízko a tam byl v tuto chvíli ten systém zásobování narušen. U nemocnic, které toho potřebují nejvíce zároveň panuje největší riziko toho, že zásobování nebude fungovat.

A proto jsme se rozhodli, že budeme z Dnipra fungovat, protože má strategickou polohu. Je dále na východ. Je velmi podobně vzdáleno jak od Kyjeva, tak od Charkova, ale také od měst, která jsou dále na jihu - Mariupol, Záporoží. Proto je pro nás strategické mít logistickou základnu právě tady. Máme tu velký sklad zásob a můžeme odsud pružně dodávat do nemocnic, kde je to zrovna nejvíce potřeba. Jsme v kontaktu s nemocnicemi po celé Ukrajině a snažíme se jejich požadavky naplňovat. Díky tomu, že máme základnu právě v Dnipru, a ne ve Lvově, jsme například schopni zásoby dodat za jeden den. Ze Lvova by to trvalo dva až tři dny kvůli vzdálenosti a dopravě. Takže to je jeden, asi ten nejdůležitější, pilíř našeho projektu.

V druhé řadě se snažíme pomáhat lidem, kteří jsou vyhnáni ze svých domovů. Jsou jich deseti tisíce. Ono se to mění samozřejmě ze dne na den. Někteří pokračují dál, někteří zůstávají, ale přicházejí stále další a další. Záleží na tom, kde aktuálně propuká násilí. Mění se to ze dne na den, ale toto jsou lidé, kteří opustili své domovy, kteří toho mnoho nemají. Mnozí z nich mají chronické choroby a nemají léky. Pochopitelně museli přerušit léčbu. Mohou tam být těhotné ženy, které potřebují nějaké bezpečné místo k porodu. Jsou tam lidé, kteří mají psychické nemoci, ty se třeba kvůli konfliktu zhoršily. I těm se snažíme pomáhat.

No a ten třetí závěrečný pilíř našeho projektu je spolupráce s místním zdravotním systémem. Snažíme se jej připravit a podporovat, jak je to jen možné, aby v případě - a my doufáme, že k tomu nedojde, že se to nestane - ale v případě, že se válka rozšíří až k nim, tak jak na to mohou být připraveni. My už máme zkušenosti z měst, kde se to stalo.

Takže říkáte, že Dnipro funguje jako takzvaný humanitární hub. Jak špatná je tam humanitární situace? A když mluvíme o zásobách, mají lidé dostatek léků, vody a jídla?

V tuto chvíli není v Dnipru ta situace nejkritičtější. Zatím je to město, které nebylo tak moc ovlivněno válkou. Samozřejmě, že na každém městě je vidět, že válka je tu. Vidíme tu lidi, kteří přicházejí, jsou to lidi, kteří opustili své domovy. Máme tu například benzin na příděl. Na některých místech už je jídlo na příděl, například v supermarketech. Takže je to samozřejmě znát v každém městě, že je tu konflikt a že zasáhl život ve městech. Ale humanitární potřeby tady nejsou největší. Jak jsem říkal, jsou tu lidé, kteří přicházejí, kteří opustili své domovy. My se jim snažíme pomáhat, ale situace je horší jinde. To jsou ta místa, která jsou přímo v konfliktu. Takovým příkladem by bylo město Mariupol. Tam je nás asi potřeba nejvíc, protože tam je obyvatelstvo, které je v tuto chvíli bez vody, bez jídla, bez elektřiny, bez lékařské péče a situace tam je opravdu katastrofická.

Mluvíme o běžencích, uprchlících… Je pořád ještě možné lidi evakuovat pryč z města? Je to bezpečné?

V Dnipru zatím ano. Silnice směrem na západ jsou stále otevřené. My jsme po nich vlastně před několika dny přijeli do Dnipra. Největší problémem je aktuálně doprava, zácpy. Pokud je v nějaké oblasti násilí, tak tu máte samozřejmě vlnu lidí, kteří se ji rozhodnou opustit, odejít, snaží se utéct před násilím - a potom tu máte obrovské dopravní zácpy na silnicích. Samozřejmě ty zácpy ale trvají pár dnů a potom se to zase zlepší. Ale v tuto chvíli ano. Je možné se odsud evakuovat a jít někam do bezpečí.

Český rozhlas má v Dněpru zpravodaje - Martina Dorazína - který hlásí, že tam lidem v nouzi pomáhá hodně dobrovolníků. Co vidíte na ulicích vy?

Ano, musím říct, že vidíme obrovskou solidaritu v tomto smyslu po celé zemi. My jsme byli na některých místech, abychom monitorovali situaci a viděli jsme, že potřeby lidí už jsou pokryté, protože na místě jsou dobrovolníci, místní dobrovolníci, kteří se rozhodli, že budou pomáhat, a dělají, co je možné, aby podporovali tyto lidi, aby pomáhali. Takže to je samozřejmě fantastické vidět specificky v oblastech podél hranic. My jsme navštívili tato místa u polských hranic, u rumunských hranic. Situace je tam samozřejmě velmi komplikovaná pro mnoho lidí. Trvalo to dny, než se dostali přes hranici, takže bylo potřeba tam těm lidem pomáhat. Měli jsme tam týmy na obou stranách hranice, ale také jsme viděli opravdu obrovské úsilí jednotlivců, kteří se rozhodli, že budou sami kupovat jídlo, sami kupovat vodu, sami přijeli třeba k hranicím a pomáhali lidem. A vidíme to také ve městech, které jsme navštívili. Opravdu obrovské sítě dobrovolníků, lidí, kteří dobrovolně pomáhají, nabízejí své domy, aby se tam tito lidé, kteří opustili své domovy, mohli třeba vyspat na své cestě a pokračovat dále. Dávají jim vodu, dávají jim jídlo. Takže musím říct, solidarita je tu po celé zemi obrovská.

„Teď jsem v jedné ze škol na okraji na sídlišti města Dnipro. Tady se teď žáci neučí, tady je teď místo příjmu pomoci pro uprchlíky… „Jsme z Charkova. Tam silně bombardovali, ale ozvali se nám dobrovolníci, kteří z Dnipra vozí potraviny, že nás můžou evakuovat.“ (ČRo 11.3. 2022) “

„Nu vot vídiš, što praizašló, nam razbíli vsjo … Další z neuvěřitelných příběhů tady - několik desítek metrů od místa dopadu ruských raket je domek, ve kterém přijímali pacienty HIV poizitivní z celé východní Ukrajiny, tady jim dávali ty základní informace po nemocnicích, protože oni potřebují své léky. (ČRo 15.3. 2022)“

Reportéři Českého rozhlasu, kteří se právě vrátili z Oděsy, mluvili o městě připravujícím se na válku. Lidé stavějí barikády z pytlů s pískem, zakrývají sochy… Je to v Dnipru stejné?

Víte, jak už jsem zmiňoval, řekl bych, že je tu cosi cítit ve vzduchu. Ta úzkost je v atmosféře určitě zřejmá. Lidé jsou si toho konfliktu samozřejmě vědomi, jsou si vědomi, že se konflikt může rozšířit i do jejich města. Když jdete do supermarketu, jak jsem zmiňoval, jídlo je na příděl, můžete si například koupit jen určitý počet chlebů. A ano, vidíme tu lidi, kteří se rozhodnou, že se opevňují ve svých domovech, dávají pytle s pískem před okna, kdyby došlo k bombardování, aby se jim nerozbilo sklo. Takže ano, je to cítit.

Už jste říkal, že jste v Dněpru založili humanitární středisko - jste tedy v kontaktu s kolegy v jiných městěch na východě Ukrajiny, jako je obklíčený Mariupol? Můžete mi říct, jaká je teď v Mariupolu situace?

Situace v Mariupolu je upřímně příšerná. My jsme už před týdnem říkali, že je situace velmi vážná a od té doby se jen zhoršila. Je to opravdu humanitární katastrofa, která se nám odehrává před očima. A je také nesmírně frustrující, že zatím nemáme řešení. My bychom měli být schopni najít řešení tak rychle, jak je to jen možné. Řešení tu mělo být před týdnem, mělo tu být včera, mělo by tu být dnes a doufáme, že ho uvidíme zítra. Máme tu až 400 000 lidí, ale těžko říct, kolik jich tam vlastně je. Mnozí z nich už utekli. Já jsem neviděl žádná oficiální čísla, kolik jich tam vlastně zůstává, ale rozhodně je tam několik stovek tisíc, až 400 tisíc, kteří jsou odříznuti, například od vody už více než týden.

Nemají dodávky pitné vody, dochází jim jídlo. Lékařská péče samozřejmě není v dostatečné míře poskytována. Pravděpodobně jste viděli záběry bombardování nemocnice v Mariupolu. To je nemocnice, se kterou jsme spolupracovali. My jsme jim darovali dodávky v prvním týdnu války. Dodávali jsme jim materiál, komunikovali jsme s nimi a doufáme, že je budeme schopni dále podporovat. Ztratili jsme s nimi ale kontakt a teď už je nemožné s nimi mluvit. A poslední komunikace, která s nimi probíhala byla, že počet zraněných, kteří k nim přicházejí, jen narůstá a oni se obávali. Potom jsme už s nimi nebyli schopni pokračovat v komunikaci a teď už jim nemůžeme ani posílat materiál, protože je to příliš nebezpečné. Máme tu statisíce lidí, kterým už došla voda, došlo jim jídlo, dochází jim jídlo. My víme, že lidé sbírají dešťovou vodu, snaží se roztávat sníh. Někteří se snaží dostávat vodu z topení. Někteří lidé třeba měli zásoby vody, snažili se ji dávat na příděl, ale i ta už jim dochází.

Máme tu potvrzení, že tam jsou zranitelní obyvatelé, kteří jsou třeba chronicky nemocní, kteří potřebují, aby pokračovala jejich pravidelná léčba. Ti už třeba umírají, protože nemají přístup ke své léčbě. Máme tu mnoho mrtvých, navíc kvůli bombardování uvnitř města. Komunikace, kterou jsme měli s našimi lidmi v Mariupolu, už je také těžší a je těžší v ní pokračovat. Oni pořád musejí hledat novou síť. Někdy je možné s nimi psát a velmi se obáváme, že od nich budeme odříznutí v následujících dnech úplně. Ale to, co nám říkají, je absolutní noční můra.

Říkají nám příběhy sousedů, kteří pohřbívají na své zahradě své sousedy tak, aby tito lidé nemuseli zůstat mrtví ležet na ulici. Toto je opravdu příšerné. Ta situace tam je strašná. A toto jsou nevinní civilisté. To jsou lidé, kteří by měli mít právo bezpečně odejít. Oni na to opravdu mají právo, protože i války mají pravidla. Vlády podepsaly konvence a civilisté, lidé, kteří nebojují, mají právo na to, aby odešli z válečné zóny a je neakceptovatelné, že k tomu nedochází.

Dodám k tomu, co telefonoval jeden z vašich spolupracovníků z Lékařů bez hranic v Mariupolu, Oleksander - budu ho citovat - “sousedé kopou díry v zemi a pohřbívají tam mrtvá těla.”

„Nemáme žádnou pitnou vodu ani léky, jsme bez pitné vody a léků víc než týden, možná deset dní. Dnes nemůžeme ani nikde sehnat jídlo nebo dokonce užitkovou vodu, sháníme ji různě a pijeme po převaření, protože nic jiného není. Aby si lidé mohli uvařit, musí rozdělat oheň. Kvůli nedostatku vody není ani pomyšlení na hygienu, protože i pro tu trochy užitkové vody je potřeba dojít dva tři kilometry, takže stačí sotva na umytí rukou, na nic víc. Další velký problém je, že už nejmíň týden nemáme žádný signál. Lidé proto neví, nejen co se děje na Ukrajině, ale ani co se děje v Mariuopolu ve vedlejší čtvrti. Informace mají jen ti, kdo mají rádio a těch je málo. Lidé proto netuší, co se stalo s jejich příbuznými přímo v Mariupolu, nevědí, jestli jsou mrtví nebo živí. Víme o lidech, kteří zemřeli kvůli nedostatku léků, další byli zabiti nebo zraněni. Viděli jsme jejich těla ležet venku na zemi a jejich sousedy, jak je pohřbívají na zahradách. (Oleksander. Lékaři bez hranic. 12.3. 2022 )“

Je skutečně těžké si představit, čím si procházejí…

Ano, ta situace je opravdu strašná. A to jsou naši kolegové, to jsou naši přátelé přímo na místě. Je to strašné představit si, jak to tam musí vypadat. Kromě toho, že tam jsou lidé, kteří, které osobně známe, jsou tam sta tisíce lidí. Toto je katastrofa na neuvěřitelné škále. A přesně, jak jste říkal, je těžké představit si, že tím lidé musejí procházet. A jejich medicínské potřeby jsou tam obrovské. Už jen dehydratace, hlad. A to je příští fáze. Budeme muset těmto lidem pomáhat, pokud velmi rychle nedostanou pomoc přímo na místě. Ale ostatně i psychická zátěž, kterou tyto traumatizující události budou způsobovat. Lidé budou mít posttraumatickou stresovou poruchu. S tím určitě musíme počítat, budou potřebovat mentální pomoc. I kdyby se dnes dokázali dostat do bezpečí, tak ty zdravotní důsledky budou pro tuto populaci, pro tyto lidi obrovské.

Zvažovali jste, že vaše organizace Lékaři bez hranic se bude muset za určité situace z východní Ukrajiny stáhnout nebo tam chcete zůstat tak dlouho, jak to bude možné?

Ano, to je jeden z důvodů, proč jsme právě chtěli mít základnu v Dnipru, abychom se dokázali dostat rychle a snadno do Mariupolu, pokud to bude možné. Věříme, že každým dnem to snad bude možné. Dnes, zítra snad bude připravena bezpečná zóna pro lidi, kteří budou chtít opustit Mariupol, ale zároveň aby jsme mohli opačným směrem dodávat zásoby. Někteří lidé určitě město nebudou chtít opustit, třeba nemohou, někteří lidé nechtějí opustit své domovy a někteří ani nemohou, protože mají nějaké chronické nemoci, nemohou se pohybovat a odejít. Tak nemohou. Proto tam budou lidé, kteří zůstanou, a i ti si zaslouží být v bezpečí.

A budou potřebovat jídlo, budou potřebovat vodu, budou potřebovat nějaké zdravotní materiály, a proto i jim budeme chtít pomáhat přímo na místě. Budeme chtít zůstat tak dlouho, jak to bude jen možné, zabezpečovat bezpečnost. Starat se o bezpečnost našich lidí je také důležitou součástí toho, co děláme. My samozřejmě nechceme, aby naše týmy byly ohroženy. Nechceme, aby se jim cokoliv stalo, a proto je samozřejmě bezpečnost našich lidí v Mariupolu věc, kterou intenzivně řešíme. Obáváme se o ně, ale chceme tam být tak dlouho, jak to bude jen možné.

Chceme pomáhat lidem přímo na místě tak dlouho, jak to bude jen možné. Máme zkušenosti, dlouholeté zkušenosti z mnoha konfliktů po celém světě. My víme, že vždy musíme vyjednávat se všemi stranami konfliktu, ale humanitární přístup musí být k dispozici bez ohledu na podmínky, na okolnosti přímo na místě. Lidé, kteří jsou nevinnými civilisty, musejí mít možnost jednak odejít a musejí mít také přístup k ošetření bez ohledu na situaci. Pokud toto ale nebude možné, pokud ty garance nebudeme mít, tak potom, pokud bychom si mysleli, že naše týmy na místě nebudou v bezpečí, tak potom bychom museli dospět k tomu obtížnému rozhodnutí a museli bychom naše lidi stáhnout a přesunout jinam.