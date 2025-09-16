Podezřelý z atentátu na Kirka byl obžalován z vraždy s přitěžujícími okolnostmi. Hrozí mu trest smrti

Podezřelý z atentátu na konzervativního aktivistu Charlieho Kirka Tyler Robinson byl obžalován z vraždy s přitěžujícími okolnostmi, trestného užití zbraně a z maření spravedlnosti. Informuje o tom agentura AP. V případě vraždy s přitěžujícími okolnostmi, tedy vraždy spáchané obzvlášť krutým způsobem, lze v Utahu pachatele odsoudit k trestu smrti.

Státní zástupce Utahu Jeffrey Gray na tiskové konferenci popisuje, z čeho jeho kancelář podezřelého nařkne

Státní zástupce Utahu Jeffrey Gray na tiskové konferenci popisuje, z čeho jeho kancelář podezřelého nařkne | Foto: Jim Urquhart | Zdroj: Reuters

„Vražda Charlieho Kirka je americkou tragédii,“ uvedl státní zástupce Jeff Gray, když obvinění oznamoval. Podle prokurátora Robinson na zbrani zanechal stopy svého DNA. 

Zbraň nechal v podle Graye v blízkosti místa činu stejně jako oblečení a požádal svého spolubydlícího, aby ukryl důkazy. Pod svou klávesnicí Robinson podle soudních dokumentů zanechal vzkaz, v němž uvedl, že plánuje Kirka zabít a po činu se přiznal.

Kromě obvinění z obzvlášť kruté vraždy, za kterou obžalovanému hrozí trest smrti, se další dva body obžaloby pojí s doživotním vězením a 15letým trestem odnětí svobody.

Jedenatřicetiletý konzervativní aktivista, spojenec prezidenta Donalda Trumpa a otec dvou dětí Kirk byl zastřelen jedinou ranou do krku ze střechy 10. září, když hovořil se studenty v areálu Utah Valley University ve městě Orem v Utahu.

Dvaadvacetiletý Robinson byl zatčen 11. září nedaleko St. George na jihu Utahu, kde vyrůstal. Podle úřadů podezřelý s úřady nespolupracuje, ale jeho příbuzní ano.

Ředitel Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Kash Patel v pondělí oznámil, že na ručníku, v němž byla nalezena střelná zbraň, a na šroubováku na střeše byly nalezeny stopy DNA ukazující na Robinsona.

Podle Patela Robinson také před činem napsal vzkaz, že má příležitost se Kirka zbavit a že to udělá. FBI se také zabývá chatem mezi Robinsonem a jeho přáteli na komunikační platformě Discord.

Zda má podezřelý právního zástupce není podle AP jasné, jeho rodina agentuře komentář poskytnout odmítla.

