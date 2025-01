Podezřelý z útoku v gymnáziu na Slovensku podal stížnost proti vazbě. Rozhodne nejvyšší soud

Student, kterého slovenská policie obvinila z úkladné vraždy za útok na gymnáziu na východě země, podal stížnost proti rozhodnutí o vazebním stíhání. S odvoláním na vyjádření soudu o tom ve čtvrtek informovala slovenská média. O stížnosti obviněného bude rozhodovat slovenský nejvyšší soud. Bratislava 13:13 23. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policisté na cestě, která vede k budově gymnázia po útoku nožem ve městě Spišská Stará Ves | Foto: Veronika Mihaliková/TASR | Zdroj: Profimedia

Po útoku, který si minulý týden ve městečku Spišská Stará Ves vyžádal dva lidské životy, poslal soud první instance obviněného do vazby. Rozhodl tak o uplynulém víkendu, a to z toho důvodu, že by podezřelý mohl uprchnout nebo pokračovat v trestné činnosti.

Po útoku na gymnáziu skončil ve funkci slovenského policejního prezidenta Ľubomír Solák. Šéf slovenské policejní inspekce později řekl, že policisté před tragédií špatně vyhodnotili situaci ohledně dřívějšího chování podezřelého, o kterém škola letos jednala s policií.

Slovenská média už dříve informovala, že mladíka soud na východě Slovenska v roce 2022 postupně uznal vinným ve dvou různých případech, a to ze zbití spolužačky a také z nebezpečného vyhrožování spolužačkám. V jednom z případů mu uložil podmíněný trest, ve druhé kauze vyvázl obžalovaný bez trestu.