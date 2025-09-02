Podezřelý z vraždy Parubije se přiznal, chtěl se prý pomstít úřadům. Požádal také o výměnu do Ruska
Muž, který je podezřelý, že v sobotu ve Lvově zastřelil bývalého předsedu ukrajinského parlamentu Andrije Parubije, v úterý novinářům řekl, že čin skutečně spáchal a že šlo o pomstu vůči ukrajinským úřadům. Informují o tom ukrajinská média. Vyšetřovatelé zároveň v pondělí uvedli, že mají podezření, že do vraždy oblíbeného politika bylo zapojené Rusko.
„Ano, přiznávám, že jsem ho (Parubije) zabil. A chtěl bych požádat, abych byl vyměněn (do Ruska) za ukrajinské válečné zajatce, abych mohl jít pátrat a najít tělo svého syna,“ řekl novinářům muž, kterého zahraniční média označují jako Mychajla Stelnikova. Seděl v proskleném boxu a odpovídal na otázky.
Rádio Svoboda v pondělí večer s odvoláním na zdroje v ukrajinských justičních kruzích informovalo, že podezřelý vypověděl, že pátral po svém synovi, pohřešovaném vojákovi ukrajinské armády.
Podle těchto zdrojů se předloni Stelnikov dozvěděl, že jeho syn, který bojoval v okolí Bachmutu v Doněcké oblasti, se pohřešuje.
Prohledával ruské sociální sítě a tvrdí, že byl v kontaktu s blíže neurčenými Rusy, kteří mu řekli, že jeho syn zemřel. Stelnikov údajně o těchto Rusech vypověděl, že se snažili ospravedlnit invazi své země na Ukrajinu a že z ní vinili Kyjev.
Stelnikov v úterý před novináři rovněž popřel informace jedné ukrajinské televize, podle které ho ruské zpravodajské služby vydíraly a používaly přitom informace o tom, kde se nachází tělo jeho syna. Na otázku, proč zabil Parubije, odpověděl, že tento politik „byl blízko“.
Ve Lvově se v úterý koná pohřeb Parubije, který se podílel na Oranžové revoluci v roce 2004 a byl významnou osobností událostí z přelomu let 2013 a 2014 označovaných jako Euromajdan.
Po pádu promoskevského režimu v Kyjevě se stal šéfem vlivné Rady národní bezpečnosti a obrany, což je výkonný orgán pro otázky národní bezpečnosti a obrany.
Bylo to v době, kdy Kreml anektoval ukrajinský poloostrov Krym a kdy proruští separatisté na východě Ukrajiny zahájili boje proti jednotkám Kyjeva.
V letech 2016 až 2019 byl předsedou ukrajinského parlamentu. Po začátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 se připojil k teritoriální obraně.
Agentura AFP píše, že podle ruských médií byl Parubij od roku 2023 na seznamu Moskvou hledaných osob.