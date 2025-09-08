‚Podívejte, my to vyřešíme.‘ Trump oznámil návštěvu evropských lídrů i brzký hovor s Vladimirem Putinem

Americký prezident Donald Trump uvedl, že během pondělí a úterý přicestují do Spojených států někteří evropští lídři, aby s ním projednali další postup v dosažení příměří na Ukrajině. Informovala o tom agentura Reuters, podle které Trump blíže nespecifikoval, kteří evropští lídři přiletí. Uvedl však, že dojde k individuálním setkáním.

Po návratu z tenisového turnaje US Open v New Yorku Trump novinářům také řekl, že brzy bude hovořit s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. „Velmi brzy. V příštích několika dnech. Podívejte, my to vyřešíme. Situaci mezi Ruskem a Ukrajinou. My to vyřešíme,“ řekl prezident na dotaz novinářů, kdy se hovor mezí ním a Putinem uskuteční.

Rusko v noci na neděli podniklo svůj největší letecký útok ve válce na Ukrajině, když nasadilo více než 800 dronů a poprvé zaútočilo na vládní budovu v Kyjevě. Útok si vyžádal čtyři mrtvé a 44 zraněných.

Podle stanice CNN prezident Trump v pondělí naznačil, že jeho administrativa je připravena přistoupit k druhé fázi sankcí proti Rusku. Náznaky přichází v době, kdy americký lídr začíná být stále více frustrován nedostatkem pokroku v mírovém procesu na Ukrajině. V pondělí opět zopakoval, že není spokojen s tím, co se děje na Ukrajině.

„Nejsem nadšený z toho, co se tam děje,“ řekl Trump o nejnovějších ruských útocích. „Věřím, že to vyřešíme. Ale nejsem s nimi spokojený. Nejsem spokojený s ničím, co souvisí s touto válkou,“ dodal prezident USA.

