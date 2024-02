‚Podmínky podobné koncentráku.‘ Američanku propagující přísnou výchovu odsoudili za týrání dětí

Americký soud poslal za týrání potomků do vězení ženu, jejíž videa doporučující přísnou výchovu dětí získala velkou sledovanost. Matka šesti dětí si v úterý u soudu ve státě Utah vyslechla verdikt, na jehož základě stráví ve vězení nejméně čtyři a nejvíce 30 let. Během emotivní řeči v soudní síni se svým dětem v slzách omluvila, napsala agentura AP. Washington 6:31 21. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Frankeová stejně jako její o dvanáct let starší spolupachatelka Jodi Hildebrandtová (na snímku) odešla od soudu se čtyřmi tresty, mimo jiné za zneužívání dětí a jejich vystavování hladu | Foto: Sheldon Demke/St. George News | Zdroj: ČTK / AP

Dvaačtyřicetiletá Ruby Frankeová provozovala od poloviny minulého desetiletí do předloňska na videoportálu YouTube profil nazvaný v narážce na její osmičlennou rodinu 8 passengers, kde spolu se svou kolegyní udělovala rodičům výchovné rady. Její dnes již zrušený kanál měl v době největší slávy přes dva miliony odběratelů.

Prokurátor Eric Clarke řekl, že dvě z jejích dětí staré devět a jedenáct let žily v té době v „podmínkách podobných koncentračnímu táboru“. Matka jim podle něho pravidelně odepírala vodu, jídlo a neumožňovala jim spát v postelích. Děti byly podle policejních záznamů také svazovány a bity.

Frankeová stejně jako její o dvanáct let starší spolupachatelka Jodi Hildebrandtová odešla od soudu se čtyřmi tresty, mimo jiné za zneužívání dětí a jejich vystavování hladu. Na základě verdiktu a souvisejících omezení utažského práva může ve vězení sedět až 30 let, již po čtyřech letech však může požádat o podmínečné propuštění. Podle médií jsou to nejvyšší tresty, které stát Utah za uvedené činy zná.

„Byla jsem tak dezorientovaná, že jsem světlo považovala za tmu a zlo za dobro,“ řekla Frankeová u soudu s tím, že ji zmanipulovala Hidebrandtová, která byla původně psychologickou poradkyní jednoho z jejích dětí. Frankeová rovněž poděkovala lékařům a sociálním pracovníkům, že byli „anděly“, kteří před ní zachránili její děti.

Obě ženy se mohou proti rozsudku odvolat, Frankeová však již řekla, že o nižší trest žádat nebude. Její manžel, s nímž se rozešla v roce 2022, požádal soud o nejvyšší možný trest a chce se s ní dát rozvést.