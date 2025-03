Podmořské kabely neumíme chránit. Počet útoků ukazuje, že bezpečnostní hrozba narůstá, říká expert

Za posledních 16 měsíců došlo k nejméně třinácti případům, kdy byl poškozen podmořský kabel přenášející kritická data. Z incidentů bývají nejčastěji obviňovány Rusko a Čína. „Množství nehod v Baltském moři je až příliš nápadné. Počet incidentů je nadlimitní na to, aby to byla souhra náhod,“ uvádí pro iROZHLAS.cz bývalý technologický stratég Vojenského zpravodajství Daniel Bagge. Analýza Stockholm 7:00 7. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Natahování podmořských kabelů | Foto: Fourmy Mario/ABACA / Abaca Press | Zdroj: Profimedia

Podmořské kabely jsou součástí západní společnosti už víc než 200 let a v současnosti přes ně proudí 99 procent světových dat. Závisí na nich globální finanční systém, burzy, mezinárodní komunikace, streamovací služby i komunikace mezi státy a jejich bezpečnostními službami. Přesto se o nich mimo telekomunikační, zpravodajskou nebo vojenskou komunitu dlouho nemluvilo. Mění se to až v posledních letech, kdy jsou tyto kabely stále častěji napadány nebo poškozovány.

Jen z posledních dvou týdnů jsou takové případy dva – naposledy byl podmořský kabel patřící telekomunikační společnosti přerušen toto úterý. Došlo k tomu západně od asijského ostrova Tchaj-wan, kde se několik dní zdržovala nákladní loď starší výroby plující pod vlajkou Toga. Jelikož Tchaj-wan začal plavidla tohoto typu nedávno sledovat s podezřením, že by se mohlo jednat o stínovou flotilu sousední Čínské lidové republiky, zaměřil se i na tuto.

Tchaj-wan vyšetřuje 52 čínských lodí plujících pod cizími vlajkami. Může jít o stínovou flotilu Číst článek

Brzy poté se ukázalo, že na místě, kde plula, došlo k poškození podmořského kabelu. Přestože nebylo hned zřejmé, zda k tomu došlo úmyslně, loď plula pod jiným jménem, než pod jakým je registrována, a majitelé nebyli skutečně z Toga, ale z Hongkongu, píše deník Financial Times.

Jen o pár dní dřív byl poškozen kabel v Baltském moři. Předběžné vyšetřování ukazuje na sabotáž, za kterou mohlo být zodpovědné Rusko, píše časopis Newsweek. Stejný aktér je podezřelý i z dalších útoků v oblasti.

Eskalace incidentů ukazuje podle Daniela Baggeho, bývalého technologického stratéga Vojenského zpravodajství, který nyní působí v soukromé společnosti Strider Technologies, na rostoucí bezpečnostní hrozbu. „Množství nehod v Baltském moři je až příliš nápadné. I vzhledem k tenzím, které jsou mezi Ruskou federací a pobaltskými státy a Skandinávií, je množství incidentů nadlimitní na to, aby to byla souhra náhod,“ uvádí pro iROZHLAS.cz.

Důvody k poškozování podmořských kabelů

Úmyslné poškození kabelů může mít rovnou několik motivů a cílem podle Baggeho nemusí pokaždé být jejich zničení. Někdy jde aktérům jen o to zjistit, jak a za jak dlouho na to bude daný stát reagovat či s kým a jak se bude koordinovat. Takto postupuje například Rusko, které mapuje existující infrastrukturu pro potenciální budoucí útok a zkouší, jak na to bude Severoatlantická aliance (NATO) a její členské státy reagovat.

Irsko ze svých vod eskortovalo ruskou špionážní loď. Měla tam zkoumat podmořské kabely Číst článek

Jiný přístup k tomu má Čína, která se snaží vybudovat si technologickou dominanci na trhu s podmořskými kabely, a tím pádem i vytvořit závislost jiných států na svých službách. V případě konfliktu toho pak dokáže využít ve svůj prospěch.

„Když kabely kontrolujete, nepotřebujete nikomu nic přeříznout, prostě to vypnete. Proč byste překračovali červenou linii sabotáže či ozbrojeného útoku, když můžete říct, ‚to je omyl, že jsme vám to vypnuli hodinu předtím, než jsme provedli invazi‘,“ domnívá se Bagge.

Zabezpečení kabelů

Nabízí se proto otázka, zda je možné kabely hrající v dnešní společnosti klíčovou roli ochránit. „Ani ne,“ odpovídá bývalý technologický stratég. Optické kabely jsou už nyní často uzavírány do zpevněných obalů, například betonových nebo z pryže. Některé ponorky nebo podmořské drony ale mají technologii, kdy je umí vtáhnout dovnitř a přeříznout nebo z nich získat data.

Dohled nad často i tisíce kilometrů dlouhými kabely také není úplně proveditelný. „Není tolik prostředků, které by mohly poskytnout patrolu nad celou délkou kabelu po celém světě, to je nesmysl,“ vysvětluje.

NATO se pustí do větší ochrany podmořských kabelů. Odstartovala to analýza české tajné služby Číst článek

Technologie satelitů není podle Baggeho zároveň tak daleko, aby kabely mohla nahradit – kapacita kabelů je vyšší v řádu tisíců. „Množství dat v kabelech je bezprecedentní, satelity nejsou v této době schopné nahradit je objemem ani rychlostí. Skutečně jde o klíčový prvek naší digitalizované společnosti, ke kterému nemáme alternativu.“

České Vojenské zpravodajství proto v době, kdy Česko předsedalo Vojenskému zpravodajskému výboru NATO, přišlo s doporučeními, jak podmořské kabely i celou infrastrukturu lépe zabezpečit. Některá byla implementována ihned, například vznikla speciální buňka, koordinační těleso v rámci NATO, který na ně dohlíží. Jiné nejsou čistě v gesci NATO a vyžadují koordinaci z více stran. Bagge jako jeden příklad uvádí dohled nad dodavateli, aby se zajistilo, že nemají napojení na čínskou armádu nebo na ruské oligarchy.

K větší ochraně se v reakci na poslední incident v Baltském moři zavázala i Evropská komise. Výsledky by měly být znát do dvou let, píše americký deník New York Times. „Chceme, aby byla Evropa vybavená nejen k tomu, aby zabránila a detekovala sabotáže, ale také aby aktivně odradila všechny hrozby, kterým čelí kritická infrastruktura,“ uvedla Henna Virkkunenová, eurokomisařka pro technickou suverenitu, bezpečnost a demokracii.