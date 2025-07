Podnikatel Fischer podezřelý v Chorvatsku z vraždy společníka chce po zmizelém miliony

Spolupracovníci Antona Fischera, kterého policie viní z vraždy podnikatele Alexe Burkova, chtějí po zmizelém podnikateli desítky milionů.



Navíc Burkova krátce poté, co zmizel, vyškrtli z orgánů jeho vlastní firmy.



Bratr Burkova odmítá, že by si zmizelý podnikatel od Fischera a jeho lidí peníze půjčil.



Sám Anton Fischer zatím sedí v Chorvatsku ve vazbě.

Policie viní Antona Fischera z toho, že v Chorvatsku zavraždil českého občana Alexe Burkova | Foto: Facebook/Anton Fischer

Tři dny poté, co v Chorvatsku za záhadných okolností zmizel podnikatel Burkov, svolali lidé od Antona Fischera valnou hromadu společnosti Brother Invest. A týden na to, na konci června, už Burkov nebyl jednatelem, ač firmu z 99 procent spolu se svým bratrem vlastní.

To ale nebyl jediný krok, který Fischerovi lidé vůči Burkovovi po jeho zmizení udělali. V půlce července Fischerův společník Tomáš Plánský podal na Burkova i jeho firmu předžalobní výzvu. Tvrdí, že jim Burkov dluží 44 milionů korun plus úroky, celkem tedy cca 70 milionů korun.

Fischerův spolupracovník Plánský vyzval zmizelého podnikatele Burkova k zaplacení cca 70 milionů korun | Zdroj: Archiv ČRo

„On má má vůči nám nevypořádané finanční závazky, které jsme začali řešit a přes právníky to vymáháme. Já už jsem poslal předžalobní výzvu,“ tvrdí Plánský.

Na dotaz, jestli chtějí tímto způsobem firmu zmizelého podnikatele ovládnout, Plánský odpověděl: „Nechci komentoval jakékoliv další kroky, které jsou naplánované, ale pozice největšího věřitele dává samozřejmě velký prostor se spoustou možností.“

Podle Plánského souvisí rok stará půjčka s developerským projektem na Slapech. Fischer se podnikatelským záměrem pochlubil před rokem na sociálních sítích.

Plánský teď tvrdí, že zmizení podnikatele, ze kterého je podezřelý jeho kamarád Fischer, je pro společné podnikání komplikace.

„Dokud nebude (Burkov) oficiálně prohlášen za mrtvého nebo se nenajde, tak se s tím projektem úplně nedá nic dělat. Celá tady ta situace nám to v podstatě všechno zkomplikovala, nevíme, co bude. A dokud není oficiálně prohlášený za mrtvého, tak my se nemůžeme ani přihlásit do dědického řízení,“ říká Plánský, který spolu s Fischerem, Burkovem a několika dalšími lidmi odjeli na konci června na osudový výlet do Chorvatska.

Valné hromady, kterou lidé kolem Fischera svolali jen tři dny po zmizení Burkova, si všimla chorvatská policie. Byl to jeden z několika důvodů, proč chorvatský soud poslal českobudějovického podnikatele do vazby.

„Manželka podezřelého (Fischera) 23. června (tj. tři dny po zmizení Burkova) všem spolumajitelům firmy, ve které jsou podezřelý i poškozený, bez ohledu na zmizení poškozeného, poslala pozvánku ke konání valné hromady,“ píše se v usnesení chorvatského soudu o uvalení vazby na Antona Fischera.

Časová osa 13. června – Společnost Fischer Investments získává 1% podíl ve firmě Brother Invest bratrů Burkovových. Kromě Alexe Burkova se druhou jednatelkou firmy stává Fischerova sestra Anna Harceková.

– Společnost Fischer Investments získává 1% podíl ve firmě Brother Invest bratrů Burkovových. Kromě Alexe Burkova se druhou jednatelkou firmy stává Fischerova sestra Anna Harceková. 20. června – Alex Burkov se jde potápět s Fischerem během jejich pobytu v Chorvatsku. Fischer se vrací sám a s přáteli po Burkovovi pátrá.

– Alex Burkov se jde potápět s Fischerem během jejich pobytu v Chorvatsku. Fischer se vrací sám a s přáteli po Burkovovi pátrá. 21. června – Anton Fischer hlásí policii, že Burkov zmizel. Začíná vyšetřování.

– Anton Fischer hlásí policii, že Burkov zmizel. Začíná vyšetřování. 23. června – Fischerova příbuzná svolává valnou hromadu firmy Brother Invest.

– Fischerova příbuzná svolává valnou hromadu firmy Brother Invest. 24. června – Chorvatská policie posílá Fischera do vazby.

– Chorvatská policie posílá Fischera do vazby. 30. června – Alex Burkov podle obchodního rejstříku přestává být jednatelem firmy Brother Invest.

– Alex Burkov podle obchodního rejstříku přestává být jednatelem firmy Brother Invest. 13. července – Fischerův spolupracovník posílá Burkovovi a jeho firmě Door Holding předžalobní výzvu. Požaduje 70 milionů korun.

Mezi dalšími důvody bylo i to, že Fischer policii společné podnikání s Burkovem zatajil. Vyšetřovatelé se o něm dozvěděli až díky výslechu svědků, mimo jiné Alexova bratra Ruslana. Fischer se před soudem hájil tím, že on sám s Burkovem není v žádném obchodním vztahu.

Fischer „proslul“ jako provozovatel stovek nelegálních billboardů. S Plánským se znají dlouhé roky. Kromě toho, že jsou oba obvinění v kauze útoků na odpůrce Fischerových billboardů v Česku, tak také dlouhé roky společně podnikají. O generaci mladší Tomáš Plánský vystřídal Antona Fischera v orgánech některých jeho společností poté, co soudy zakázaly Fischerovi v Česku podnikat.

Fischer „proslul” jako provozovatel stovek nelegálních billboardů | Zdroj: Facebook/Anton Fischer

Ruslan Burkov, bratr zmizelého podnikatele, na dotazy Radiožurnálu nyní nereagoval. Pro Seznam Zprávy ale už dříve odmítl, že by si jeho bratr takové peníze od Fischera a jeho lidí půjčil.

„Pan Fischer žádné peníze neposkytl,“ řekl Ruslan Burkov Seznam Zprávám. Podobně se pro Radiožurnál vyjádřil i další přítel Alexe Burkova, který si nepřál být jmenován.

Předžalobní výzvou a změnami ve firmě ale kroky Fischerovych spolupracovníků nekončí. „V současné době aktivně pracujeme na výkupu dalších pohledávek vůči společnosti Door Holding,“ Radiožurnálu řekl Plánský.

„My tam máme celkem teď za nějakých 170 milionů (korun). Jenom já tam sám mám 70 milionů (korun),“ dodal Plánský.

‚Uráží inteligenci policie‘

Proč policie podezírá z vraždy Fischera, nedávno informovaly Seznam Zprávy.

Podle výpovědi svědků se Fischer vrátil z potápění s Burkovem rozrušený a s několika zraněními. V usnesení o vazbě se píše o otevřených ranách na dlani, zápěstí a lýtku. Podle jednoho ze svědků byl Fischer dokonce pokousaný.

Fischer si navíc těsně před osudným potápěním pořídil člun, který zmizel spolu s Burkovem.

„Dal k tomu (Fischer) zcela nelogické a nerozumné vysvětlení, které ‚uráží inteligenci‘ jak policie, tak i státního zastupitelství a soudu, že uvedenou loď, kterou o dva dny dříve koupil za 21 000 eur, nechal na širém moři neznámé mužské osobě, o které neumí říct, kdo to je, jak se jmenuje, ani žádné číslo mobilu,“ uvedla před soudem státní zástupkyně.

Fischerův společník Plánský tyto rozpory pro Radiožurnál vysvětlil tak, že Fischerova poranění vznikla během jiného potápění už několik dní před zmizením Burkova. A že nově pořízená loď měla problémy s motorem, takže s ní Fischer toho dne uvízl na širém moři. Shodou okolností plul ale kolem v tu chvíli starší muž, který slíbil člun odtáhnout do servisu, zatímco Fischer odjel na svém skútru domů. Později už ale telefonní číslo tohoto neznámého muže podle Plánského nebylo dostupné.

Anton Fischer je původem ze Slovenska. Radiožurnál a Seznam Zprávy v minulosti rozkryly, že jeho původní jméno zní Anton Cvešper a že se na Slovensku aktivně zapojil do dvou únosů podnikatelů a tří vražd mezi mafiány. V České republice byl několikrát odsouzený, mimo jiné za manipulaci s účetnictvím nebo za to, že pod pohrůžkou násilím donutil jiného muže podepsat falešnou směnku.