Vrak Kellnerova vrtulníku vyšetřovatelé vyzvednou do dvou dnů. Co nejdřív plánují vyslechnout Horvátha

Zdravotní stav Davida Horvátha, který jako jediný přežil pád vrtulníku na Aljašce, se zlepšil. Serveru iROZHLAS.cz to řekl policejní důstojník Austin McDaniel. Vyšetřovatelé chtějí Horvátha v následujících dnech vyslechnout, aby jim popsal, co předcházelo nehodě, při níž přišel o život i nejbohatší Čech Petr Kellner. Během 48 hodin se také chystají vyzvednout vrak helikoptéry a odeslat do Francie přístroj uchovávající informace. Anchorage/Praha 10:17 2. dubna 2021

„Zdravotní stav přeživšího nehody vrtulníku na Aljašce Davida Horvátha se za posledních 24 hodin zlepšil. Je v dobrém stavu, nadále ho léčí v nemocnici v Anchorage,“ řekl serveru iROZHLAS.cz policejní důstojník Austin McDaniel.

Jeho slova potvrdil hlavní vyšetřovatel Národní rady pro bezpečnost dopravy Spojených států (NTSB) pro aljašský region Clint Johnson. „Nemocnici jsme předali požadavek, že ho chceme vyslechnout. Očekávám, že s ním budeme mluvit v příštích dnech,“ reagoval na dotaz.

Server iROZHLAS.cz vyzpovídal v noci na pátek hlavní představitele záchranářských a vyšetřovatelských týmů pracujících na pádu vrtulníku na Aljašce, kteří popsali některé detaily tragické události.

Helikoptéra s miliardářem Petrem Kellnerem a dalšími pěti lidmi na palubě se minulou sobotu od země odlepila nedaleko jezera Wasilla ve 14.30 místního času a několikrát se otočila pro lyžaře během heliskiingu. Při jednom z manévrů ale narazila do hory nedaleko ledovce Knik.

„Nevíme, zda to měl být jeden posledních sjezdů, nebo se už vraceli zpět na základnu. Doufáme, že nám to řekne přeživší,“ pokračoval Johnson.

‚Přeživší se hýbal‘

Právě Davida Horvátha nalezli záchranáři jako jediného živého uvnitř vraku.

„Nacházel se v letadle společně s dalšími čtyřmi těly. Vyprostili jsme ho, ošetřili a letecky převezli do nemocnice,“ přiblížil pro iROZHLAS.cz podplukovník Keenan Zirkle, ředitel aljašského záchranného koordinačního centra. „Byl schopný se lehce hýbat, ale byl ve špatném stavu,“ dodal.

David Horváth Devětačtyřicetiletý rodák z pražské Letné, který patřil v 90. letech mezi průkopníky snowboardingu a skateboardingu v Česku, už od soboty leží v nemocnici Providence Alaska Medical Care v aljašském městě Anchorage. Srdeční záležitostí se pro Horvátha stal snowboarding, ve kterém se stal desetkrát mistrem republiky, osmkrát startoval i v závodech Světového poháru a z mistrovství světa si odvezl jednou 21. a podruhé 59. místo.

Od vzletu záchranného vrtulníku ze základny do předání pacienta v nemocnici podle něj uběhly dvě a půl hodiny.

Záchranáři minulou sobotu nejprve dostali oznámení o zpožděné helikoptéře, následně je posádka jiného stroje informovala o tom, že v horách nedaleko města Anchorage viděla trosky.

Za půl hodiny od upozornění už byli záchranáři na místě nehody. Tam vyzvedli jediného přeživšího a druhý den se vrátili pro mrtvé.

Vyzvednutí trosek helikoptéry

Vrak vrtulníku Airbus AS350B3 se vyšetřovatelům stále nepodařilo z místa nehody odvézt, protože jim v tom brání nepříznivé počasí. Očekávají ale, že se tak stane v následujících 48 hodinách. „Vyzvednout helikoptéru je teď náš cíl. Počasí zatím bylo bohužel proti nám,“ popsal situaci Johnson.

V havarovaném stroji by se stále měl nacházet i přístroj, který uchovává data například o stavu paliva nebo otáčkách motorů, takzvaná energeticky nezávislá paměť. Právě ten by mohl pomoci objasnit příčinu nehody.

„Nejsou to klasické černé skříňky. Zařízení musíme co nejdřív odeslat do Francie, kde z něj stáhnou data. Je to jeden dílek z puzzle, který nám může pomoct objasnit toto neštěstí,“ shodli se vyšetřovatelé.

Naznačili taktéž, že média nemusí mít správné informace, když popisují čas nehody a čas jejího nahlášení.

„Pořád nevíme, v kolik hodin helikoptéra havarovala. Teprve vyšetřování nám ukáže správnou časovou osu. Nemyslím si, že média ji mají správnou. Náš tým to ještě ani nezveřejnil,“ uvedl hlavní šéf aljašské Národní rady pro bezpečnost dopravy.

Přesný čas nehody?

Čas pádu je pro vyšetřovatele klíčový i proto, aby mohli posoudit, jaké bylo v místě nehody počasí. Nevyloučili tak, že havárii mohly způsobit nepříznivé povětrností podmínky.

„Během záchranné operace foukal v téhle výšce vítr o rychlosti asi 30 uzlů (přibližně 55 kilometrů za hodinu - pozn. red.). Dole, kde pasažéři lyžovali, byl přitom vítr mnohem slabší. Je to ale rozumná teorie. V horách mezi ledovci, kde se vzduch navíc různě ohřívá a ochlazuje, se počasí rychle mění,“ upozornil vyšetřovatel Johnson.

Aljašský armádní vrtulník, který přistál poblíž nehody při záchraně | Zdroj: Alaska Department of Public Safety

Lavinový specialista Matt Lemons, který působí jako dobrovolník v profesionální záchranářské organizaci Alaska Mountain Rescue Group, serveru iROZHLAS.cz v úterý řekl, že se nehoda stala na velmi obtížně dostupném místě. Kvůli lavinovému nebezpečí tak museli postupovat obezřetně.

Při sobotním neštěstí zemřelo pět z šesti lidí na palubě vrtulníku. Mezi oběťmi je kromě Petra Kellnera padesátiletý Benjamin Larochaix, 52letý Gregory Harms z Colorada a dva muži z Aljašky – 38letý Sean McManamy a 33letý pilot Zachary Russell.

Petr Kellner Petr Kellner byl podle magazínu Forbes nejbohatším Čechem. Skupina PPF nedávno koupila televizi Nova a spadají pod ni i další firmy – například Home Credit, Air Bank, Moneta nebo O2. Bylo mu 56 let. Skupinu PPF po smrti miliardáře Petra Kellnera povede Ladislav Bartoníček. Ten je jedním ze tří akcionářů skupiny a v minulosti vedl například Českou pojišťovnu.

Vyšetřování incidentu nadále pokračuje. NTSB na svých webových stránkách varuje, že jednoznačné určení příčiny letecké havárie může trvat i 12 až 18 měsíců.

Nehodu vyšetřuje Národní rada pro bezpečnost dopravy Spojených států. Příčina stále není jasná, ale pracovníci národní rady již naznačili, že helikoptéra narazila do hory zhruba tři až čtyři a půl metru pod jejím vrcholem.