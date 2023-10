Absolutní podpora Izraele může Bidenovi uškodit. Alternativou je ale jen Trump, míní amerikanista

Spojené státy jsou po boku Izraele, prohlásil Joe Biden hned po teroristickém útoku Hamásu. Za uplynulé dva týdny ale ve Spojených státech vzrostl počet antisemitských incidentů a útoků na židovskou komunitu o téměř 400 procent. „Projevy antisemitismu nepřesáhly úroveň demokratické společnosti vzhledem k tomu, jak závažný konflikt probíhá,“ popisuje politolog a amerikanista Kryštof Kozák. OSOBNOST PLUS Washington 22:05 26. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký prezident Joe Biden při návštěvě Izraele během probíhajícího konfliktu mezi Izraelem a Hamásem | Foto: Evelyn Hockstein | Zdroj: Reuters

S antisemitskými útoky je na tom nyní hůř jen Velká Británie. Dá se ale u útoků ve Spojených státech odhadnout, do jaké míry se na nich podílí potomci přistěhovalců a do jaké míry Američané s dlouhodobými rodinnými kořeny v USA?

Zatím nemáme podrobné statistky, ale dalo se očekávat, že krize na Blízkém východě vlnu antisemitismu vyvolá. Ve Spojených státech žije přes milion muslimů, což už se, jak vidíme třeba demonstrace na podporu Palestiny v evropských velkoměstech, do nějaké míry projeví i v americké společnosti.

Čeho se Spojené státy v souvislosti s krizí na Blízkém východě nejvíc obávají? V pořadu Osobnost Plus odpovídá politolog a amerikanista Kryštof Kozák.

Americká muslimská komunita je ale poměrně dobře integrovaná. I když tam jsou radikálnější osoby, tak je situace ve Spojených státech v porovnání třeba s Francií klidnější. Spoustu protestů na podporu Palestině organizují studenti na univerzitách a ti mohou k antisemitismu sklouznout.

Studenti, které jste zmínil, jsou ale z velké části potomky přistěhovalců. Zajímá mě prostý Američan. Když slyší: „Joe Biden, tvůj prezident, podporuje Izrael bez jakýchkoli podmínek“, jak to kvituje?

Podpora Izraele je tradičně velká. I když je znepokojující, že se symbolicky bojuje na univerzitách, tak musíme říct, že tyto projevy antisemitismu nepřesáhly úroveň demokratické společnosti vzhledem k tomu, jak závažný konflikt probíhá.

Na amerických univerzitách primárně rostly levicové nálady dlouhodobě. Takzvaný progresivismus je spojen právě s americkými vysokými školami. Když se stane to, co se stalo, máte pocit, že se tyto tendence zmírní?

Nemyslím si. Zejména v humanitních a sociálních vědních oborech jsou americké univerzity v porovnání s americkým průměrem spíše pokrokové. To si myslím, že zůstane zachováno.

Je paradoxní, že lidé, kteří jsou vůči americkému systému nejkritičtější a kteří si myslí, že současná americká politika je celá špatná a chybná, tak nemají na levici žádného šampióna. Skončí proto u podpory Donalda Trumpa, který je protisystémový a ostře kritizuje americkou vládu a politiku.

Říkáte, že levicoví – pokrokovější voliči se vlivem toho, co se stalo v Izraeli, přikloní mnohem blíže k Joeovi Bidenovi, přestože je silným podporovatelem Izraele?

Pro Joea Bidena je to poměrně složité, protože spousta nejenom mladých lidí v Demokratické straně vidí, že je Joe Biden už starší člověk a radši by viděli někoho mladšího, přesněji – s trochu pokrokovějšími názory.

Nevíme, co všechno se ještě stane, ale pokud se bude situace v Pásmu Gazy zhoršovat a počty civilních obětí porostou, tak bude růst i kritika bezvýhradné americké politiky Izraele a podpora Bidenova postoje klesat.

Je ale pravda, že v současné americké politice je alternativa k Joe Bidenovi jenom Donald Trump, který je velice polarizující figura. Pokud lidé alespoň rámcově Joea Bidena podporují, tak by se muselo stát jen něco velmi dramatického, aby přeskočili plot a začali podporovat Donalda Trumpa.

Čeho se Spojené státy v souvislosti s krizí na Blízkém východě nejvíc obávají? Jak americká společnost vnímá protesty části amerických studentů na podporu Palestiny po útocích Hamásu na Izrael? A co drží republikány i demokraty v prosazování Donalda Trumpa a Joea Bidena? Poslechněte si celý rozhovor výše.