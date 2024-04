Podpora Korčoka je vysoká. Zrodil se nový lídr, možná i velký politik, říká slovenská poslankyně Holečková

Prezidentské volby na Slovensku ovládl předseda hnutí Hlas-SD Peter Pellegrini. Podle poslankyně opozičního Křesťanskodemokratického hnutí (KDH) Martiny Holečkové mu pomohlo vyvolávání strachu. Přesto věří, že dostojí svým slovům a společnost opět spojí. Poraženého kandidáta Ivana Korčoka naopak Holečková vnímá jako nového lídra. „Podpora, kterou získal, je dobrým základem pro další působení v politice,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál. Rozhovor Bratislava 13:20 7. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poraženého kandidáta Ivana Korčoka Holečková vnímá jako nového lídra (archivní foto) | Zdroj: Profimedia

Když říká premiér Robert Fico (Směr-SD), že referendum o vládě dopadlo dobře, co to z pohledu opoziční političky říká?

Já se spíše ptám, co to znamená z pohledu lidí na Slovensku, protože tato kampaň a její výsledky nám zanechaly velmi rozdělenou společnost. Společnost, ve které je obrovská nenávist.

A toto bude výzva jak pro koalici, tak i pro opozici, jak situaci na Slovensku zklidnit. A jakým způsobem zajistit, aby nám mladí lidé neodcházeli do zahraničí – třeba do Čech.

Máte na to nějaký recept?

Nemám žádný tajný recept, pouze chci říct, že i když je teď mladá generace velmi rozčarovaná a zklamaná, není důvod si balit kufry. Právě naopak. Potřebujeme, aby mladí lidé na Slovensku zůstali, aby se vrátili, protože každý z nás teď musí zabojovat ve svém okolí o to, abychom měli lepší stát.

Zvolený prezident Peter Pellegrini kromě jiného říká, že chce být prezidentem všech. Jak on sám může pomoci zasypávat ty příkopy, které jsou mezi Slováky?

Velmi bych si přála, aby byl skutečně prezidentem smíru. Ale včera v projevu uvedl, že bude prezidentem, který bude podporovat vládu a že prezidentský palác nebude žádným opozičním centrem.

Jednoduše mi v tom projevu chybělo to, co bývalo dobrým zvykem říct, že bude i prezidentem opozice. A že chce přinášet smír ve společnosti.

Nicméně po tom všem, jaký strach dokázal Peter Pellegrini se svými souputníky na Slovensku šířit, si neumím představit, jak by mohli nějakého smíru docílit.

Každopádně doufám, že Peter Pellegrini dostojí svým slovům, bude skutečně nezávislým prezidentem, který se nebude nechávat řídit nikým jiným.

Někým jiným myslíte Roberta Fica?

S mou aktuální zkušeností, jakou mám – a i podle toho, jakou zkušenost mám z posledních měsíců ze slovenského parlamentu – je pravdou, že pokud se názor Petera Pellegriniho lišil od názoru Roberta Fica, tak svůj původní názor Peter Pellegrini změnil.

Takže bohužel ze své zkušenosti nemůžu říct nic jiného, než že nově zvolený prezident plní jen to, co si přeje Robert Fico.

Vyhrály lež a strach

Jak rozumíte vztahu těchto dvou politiků? Přece jenom si Peter Pellegrini založil vlastní stranu s tím, že chce vybudovat novou sociální demokracii na Slovensku. Jak tato politická historie současného premiéra a zvoleného prezidenta ovlivňuje jejich vztahy?

I samotná kampaň ukázala, že do poslední chvíle Robert Fico nepodporoval Petera Pellegriniho úplně otevřeně a s radostí. Poslední podpora z jeho úst zazněla ve smyslu – není to nejlepší kandidát, ale podpořme ho.

Už takový výrok velmi vypovídá o tom, že ani Robert Fico není zcela ztotožněný s Pellegrinim coby prezidentem. Ale byl to jediný průchodný kandidát, kterého mohla široká veřejnost zvolit za prezidenta.

Proto se premiér kousl do jazyka a podporoval ho. Lidsky je mi to nicméně líto, protože si myslím, že Peter Pellegrini není jednoduše svobodný člověk.

Ve své reakci Ivan Korčok – poražený kandidát – táboru okolo Petera Pellegriniho vyčetl, že z něho udělali kandidáta války. A dodal, že jim tohle nezapomene. Neunesl Ivan Korčok porážku, nebo si otevírá cestu do stranického světa?

Tyto volby vyhrály Peterovi Pellegrinimu především lež a strach z války. Nálepka, že Ivan Korčok vtáhne Slovensko do války, byla neustále vnášena do slovenské společnosti.

Lidé, kteří se báli o své děti, zkrátka nebyli schopní vyhodnotit, že toto prezident není schopen sám udělat.

Musím říct, že povolební projev pana Korčoka byl velmi silný. Opravdu se najednou zrodil nový lídr, možná i velký politik – bylo v něm cítit odhodlání.

A je určitě jednou z možností, ostatně už se o tom mluví i v zákulisí, že by mohl být třeba zakladatelem nové strany nebo se přidat k některé z už existujících stran.

Je to ale spíše otázka týdnů než dnů. Protože i pan Korčok potřebuje určitě tu kampaň vyhodnotit. Je ale třeba říci, že ta podpora, kterou získal, je skutečně velmi vysoká a je určitě dobrým základem pro další působení ve slovenské politice.