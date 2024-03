Podpořit Korčoka jsem neváhal. Pellegrini ukázal, že se umí podbízet hodnotám, říká bývalý prezident

Slovensko se chystá na prezidentské volby. Jak mohou zemi změnit? Jaké má slovenský prezident možnosti ovlivňovat směřování státu? A není chyba, že se současná prezidentka ani její předchůdce nerozhodly mandát obhajovat? „Tyto volby jsou dost podobné jako volby v roce 2014. Také šlo o velké napětí, jestli se podaří porazit premiéra Fica,“ rozebírá nadcházející volby bývalý slovenský prezident Andrej Kiska. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 17:30 21. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slovenský prezident Andrej Kiska | Zdroj: Kancelária prezidenta SR

Už v sobotu Slovensko čeká první kolo prezidentských voleb. Před deseti lety jste vedl prezidentskou kampaň. Tehdy jste kandidoval mimo jiné proti Robertu Ficovi. Jak v porovnání s tím, co jste zažíval před deseti lety, vnímáte tu letošní kampaň?

V mnoha ohledech je to podobné. Kandidoval jsem proti Ficovi, tehdejšímu premiérovi a nejpopulárnějšímu politikovi. A kandidoval jsem proti vládní většině, protože strana Směr ovládala parlament a bylo velké napětí, co se stane, protože kdyby se Fico stal prezidentem, tak by se (Robert) Kaliňák stal premiérem.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 „Tyto volby jsou dost podobné jako volby v roce 2014. Také šlo o velké napětí, jestli se podaří porazit premiéra Fica,“ říká bývalý slovenský prezident Andrej Kiska

Takže šlo o velké napětí, jestli se podaří porazit Fica. A Fico, stejně jako Pellegrini, také odmítal chodit do debat a účastnil se až těch posledních před prvním kolem, ale je pravda, že do debat před druhým kolem už nastoupil. Takže v tomto ohledu je to velmi podobné. To znamená, (Peter) Pellegrini je velmi populární, myslím si, že má v tuto chvíli největší důvěru na Slovensku.

Existuje velké očekávání společnosti, protože Pellegrini se ukazuje jako člověk, který plně podporuje nové kroky vládní koalice, které jsou v mnoha ohledech velmi nešťastné. Takže ve společnosti je velké napětí. Co je jiné, je, že máme válku na Ukrajině, máme polarizovanou společnost a výroky premiéra Fica jsou někdy více než nešťastné.

Ptám se i proto, že před dvěma týdny jste Deníku N řekl, že když jezdíte po Slovensku, máte zvláštní pocit, že lidé o těchto volbách debatují méně než před pěti nebo deseti lety, že tehdy se více řešilo, kdo bude prezidentem. Trvá tenhle váš pocit?

Ano, to určitě bylo. Za prvé, oba kandidáti, kteří postoupí do druhého kola, jsou jasní od začátku. Je to pan (Ivan) Korčok a pan Pellegrini. Byli vyprofilovaní hned od začátku a nebyl tam žádný jiný možný soupeř. V mém případě to nebylo vůbec jasné. Už v prvním kole, pokud si dobře pamatuji, jsem měl 24 procent a pan Procházka 21 procent. To bylo hodně blízko. Tedy v žádném případě nebylo jasné, že postoupím do druhého kola.

‚Nenechávejte zodpovědnost na jiných a využijte své právo.‘ Čaputová vyzvala Slováky k účasti ve volbách Číst článek

Takže v tom je to jiné a možná rozdíl je i v tom, že peníze, které teď mohou kandidáti investovat do reklamy, jsou nižší. V minulosti to byl milion eur, teď je to 500 tisíc eur. Možná je trochu méně prezidentské reklamy. Ale tím, že ti dva kandidáti jsou tak jasní, tak jako by volby na Slovensku neprobíhaly.

Máte pocit, že kandidují silné osobnosti? Není třeba i v tom rozdíl oproti předešlým volbám?

Ne, ne, to rozhodně ne. Myslím, že pan Korčok je velmi výrazná osobnost, která má velmi jasné hodnoty. Na druhou stranu pan Pellegrini je známý po celém Slovensku. Je v politice už dlouho, byl v různých funkcích, přes předsedu parlamentu, přes premiéra, přes ministra školství a tak dále. Takže tyto dvě osobnosti jsou velmi výrazné.

Je pravda, že ve volbách kandidují lidé, o jejichž motivaci můžeme pochybovat, proč vůbec kandidují. A pak jsou zase kandidáti, kteří to dělají čistě a jen proto, aby zviditelnili politickou stranu, kterou zastupují. Tyto dvě osobnosti jsou však výrazné. A rozhodně jsou to silné osobnosti.

Osobně jste opakovaně podpořil v letošních volbách bývalého velvyslance a bývalého ministra zahraničí Ivana Korčoka, který je považován za prakticky jistého postupujícího do druhého kola. Všeobecně se očekává, že se v něm utká se šéfem parlamentu, bývalým premiérem, se šéfem koaliční strany Hlas SD Peterem Pellegrinim. Váhal jste s veřejnou podporou Ivana Korčoka?

Ne. To jsem rozhodně neváhal. Především znám pana Korčoka poměrně dlouho. Když jsem byl zvolen prezidentem, ještě jsem nebyl inaugurován, měl jsem s ním první schůzku, tehdy byl naším velvyslancem při EU. Už tehdy jsem si říkal, že je to úžasný člověk s velmi pronikavými, jasnými a ukotvenými hodnotami.

Takže na jedné straně jsem o něm měl jasně utvořenou představu. Na druhou stranu mě pan Pellegrini svými, řekl bych, posledními kroky dost zklamal. Možná si čeští posluchači nevzpomenou, ale byl to premiér, kterého jsem jmenoval po Ficově demisi, a v té době jsme my slovenská veřejnost, očekávali odvolání policejního prezidenta (Tibora) Gašpara. Nově jmenovaný ministr vnitra ho však odmítl odvolat z obavy před Ficem.

Poté, co Pellegrini nastoupil do čela resortu na základě rezignace ministra vnitra, policejního prezidenta odvolal do hodiny. Což byl pro mě velmi dobrý signál, že se Pellegrini postavil Ficovi. Ale bohužel po našich parlamentních volbách se ukázalo, že Pellegrini uzavřel dohodu s Ficem.

Danko odstoupil ze slovenských prezidentských voleb. Podpořil jiného proruského kandidáta Harabina Číst článek

Pellegrini podpoří cokoli, co premiér udělá a řekne, a Fico mu na oplátku poskytne plnou podporu pro prezidentské volby. A pak se stane přesně to, že Pellegrini hlasuje pro novelu trestního zákoníku. On osobně hlasuje, aby byla zkrácena promlčecí lhůta například pro znásilnění. Pellegrini podpoří setkání našeho ministra zahraničí (Juraje) Blanára s ruským ministrem zahraničí (Sergejem) Lavrovem, které bylo obrovskou celosvětovou ostudou.

Právě na to, co se stalo před pěti lety, kdy pan Pellegrini odvolal policejního prezidenta proti vůli Roberta Fica, jsem se chtěl zeptat. Není možné, že vlastně po případném zvolení se pan Pellegrini dostane do stejné situace? Že bude vzdorovat Robertu Ficovi?

Prezident nemá mnoho pravomocí. Prezident má v České republice a na Slovensku jednu obrovskou sílu, a tou je síla slova, kterou může ovlivnit náladu ve společnosti v těžkých okamžicích. Aby byl prezident ve své funkci opravdu dobrý, musí zastávat hodnoty. Jsou hodnoty, které by člověk v životě neměl opustit. Můžeme dělat kompromisy, ale jsou hodnoty, ze kterých ustupovat nesmíme.

A pan Pellegrini teď, aby se zalíbil Ficovým voličům, tak popírá základní hodnoty, které by podle mě prezident měl zastávat, že tady těžce ztratil mou důvěru. A jestli to dělá teď, aby získal tento úřad, co my víme, jestli se za rok, za dva nebo za čtyři něco stane a naše země bude stát před těžkým rozhodnutím. A on zase, když už jednou ukázal, že se umí těm hodnotám podbízet, tak se jim bude podbízet znovu.

Pět let jste působil v bratislavském prezidentském paláci. Víte dobře, co prezident na Slovensku může, co nemůže. Z touhle zkušeností, je ta nadcházející volba prezidenta pro budoucnost země opravdu zásadní? Je tak důležité, kdo Zuzanu Čaputovou nahradí?

Rozhodně ano. Myslím, že jedním z nejdůležitějších momentů prezidenta je zahraniční politika. V zahraničí často slova premiéra nejsou brána zdaleka tak vážně jako slova prezidenta. A to, co prezident dělá z hlediska zahraniční politiky, je nesmírně důležitý signál pro spojence, pro svět. A bohužel přesně to, co se teď stalo u nás, je slovenskou ostudou.

Na druhou stranu musím s velkým uznáním říci, že způsob, jakým Česko přistoupilo k Ukrajině, k munici, byl úžasný krok, který ocenil celý demokratický svět. Takže z hlediska zahraniční politiky je ten hlas velmi, velmi důležitý.

A pak je to opravdu ta domácí politika, kde nikdy nevíme, jestli zase nedojde k nějakému covidu, co bude za rok, za dva roky. Takže opět hlas tohoto prezidenta v této krizové chvíli bude velmi, velmi důležitý a rozhodující.

Už jste mluvil o tom, že Robert Fico po tom posledním nástupu do čela vlády razantně prosazuje své cíle, ať už jde o reformu trestního práva, o které jste mluvil, nebo můžeme dodat třeba připravované změny veřejnoprávní televize a rozhlasu. Hypoteticky, kdyby vyhrál Ivan Korčok, může v tom reálné v těchto krocích vládě Roberta Fica bránit?

Mnoho věcí nelze bránit. Ale tak jako jsem například já, když jsem byl prezidentem, vystupoval velmi asertivně proti ministru zdravotnictví, protože naše zdravotnictví kolabovalo, a celá veřejnost mé projevy velmi pozorně sledovala.

Kdyby se pan Korčok stal prezidentem a vystupoval proti krokům, které se chystá Fico s RTVS udělat, tak by to byl velmi jasný signál pro už tak znepokojenou nebo naštvanou část naší společnosti, aby se ještě více aktivizovala. A to, pravda, má pak dopad na samotnou náladu ve společnosti a mělo by to dopad i na Ficovo vládnutí.

Fico na prezidenta podporuje Pellegriniho, zatím spíš vlažně. Vyhovovat mu ale může i Korčok Číst článek

Myslíte si, že samotné upozornění ze strany prezidenta na to, co opakuje opozice, na to, co se objevuje ve slovenských médiích, by mělo zásadní efekt, že třeba k těm změnám navrhovaným v RTVS by nedošlo?

Dovedu si představit, že kdyby se naše společnost zmobilizovala a postavila na obranu slovenské televize a rozhlasu, k těmto změnám by nedošlo. Prezidentovo vystoupení, jeho jasný postoj a jeho výzva společnosti může znamenat velmi, velmi mnoho.

Není prezident tak, jak jsou nastaveny na Slovensku jeho pravomoci, v situaci, kdy vládní koalice má většinu v parlamentu a prosazuje razantně své cíle, bezmocný? Zažil jste někdy ten pocit bezmoci jako prezident?

Rozhodně. Určitě velmi často. Ale na druhou stranu, kdybyste se mě zeptali, jestli bych posílil pravomoci prezidenta, tak ne. Jsme parlamentní demokracie. Nám na Slovensku velmi, velmi hrozilo, že by se prezidentem mohl stát (Vladimír) Mečiar.

Pokud by takový člověk měl v rukou silné pravomoci, mohlo by to pro zemi znamenat velmi špatnou cestu. Parlamentní demokracie má své klady i zápory, ale já jsem pro tento systém brzd a protivah, tak jak je nastaven.

V době, kdy jste byl prezidentem, jste mluvil o Slovensku jako o mafiánském státu. Platí tohle označení pro současné Slovensko nebo směřuje Slovensko podle vás k tomu, aby bylo mafiánským státem?

Po Ficově odstoupení od moci došlo k mnoha zásadním věcím. Mnoho aktérů mafiánského státu bylo odsouzeno, nebo je vyšetřováno. Ty věci se posunuly úplně jiným směrem. Takže určitě je situace úplně jiná než před osmi, deseti lety.

Na druhou stranu, když slyšíme, jak Fico vyhrožuje prezidentce Čaputové, že dopadne jako Kiska, tak v praxi říká: Paní prezidentko, i když jste nic špatného neudělala, tak my na vás něco najdeme, skončíte u soudu a možná ve vězení.

A to už je přesně ten mafiánský symbol, počkejte, taky skončíte špatně, jako když někdy mafie posílala prázdné nábojnice nebo něco podobného. Takže ten náznak, že Fico chce z tohoto státu udělat zase takový mafiánský stát, kde policie, státní zastupitelství, všechno bude fungovat na základě jeho přání, tak to vypadá, že to je ten směr, kterým se můžeme zase vydat.

Z toho, co jste teď řekl, chápu, že tím hlavním mafiánem, když to tak řeknu, tehdy byl podle vás Robert Fico?

Určitě byl hlavou, byl hlavou těch schůzek, o kterých už vypovídali kajícníci v kauzách, že třeba i v souvislosti s mým obviněním, kde vypovídali, že Fico a Kaliňák si předvolali ředitele daňové správy, který musel přesně hlásit, jaké kroky už dělá a co udělal proti mně. Jak Kaliňák osobně volal lidem, kteří jsou odsouzeni za to, že rozesílali materiály o mé firmě do médií. To jsou signály, že se tato zlá doba může vracet.

Ze slovenské politiky se stává divadelní aréna bez pravidel. Čaputová je mi inspirací, říká Korčok Číst článek

Když mluvíte o tom případu, tak já možná připomenu, že vás v říjnu okresní soud v Popradu nepravomocně odsoudil k dvouleté podmínce a k peněžitému trestu za daňový podvod. Šlo o odpočty daně z přidané hodnoty vaší soukromé firmy v prezidentské kampani před deseti lety. Podle daňových úřadů byly ty odpočty nezákonné. DPH i penále jste doplatil, ale kromě toho vás ještě soud potrestal podmínkou a peněžitým trestem. Proti tomu jste se odvolal. Čeká se na odvolací řízení. V několika rozhovorech jste mluvil tak, že jsem z toho měl dojem, že to vnímáte jako politickou mstu. Ostatně před chvílí jste to také tak naznačoval. Opravdu si myslíte, že Robert Fico dokáže zařídit, aby byl nepohodlný člověk na Slovensku stíhán a odsouzen?

Opravdu si to myslím. V minulosti to tak určitě bylo. Jestli to dokáže i teď, to ještě uvidíme, to ještě nevím.

Dokáže zařídit i odsouzení?

Ten princip je velmi jednoduchý. Já to vysvětlím na tom mém případě. Ještě se v historii Česka a Slovenska nikdy nestalo, aby podnikatel stál za něco podobného před soudem. Státní zástupce vyměnil dva vyšetřovatele, kteří proti mně odmítli vznést obvinění.

Víte, když ovládnete prokuraturu a když se to dostane i k soudci, nebo u nás v Popradu k soudkyni, jejíž manžel byl starostou za stranu Směr, tak opravdu můžete skončit v pozici, ve které jsem teď já. A proto je bohužel na Slovensku velmi vysoká nedůvěra v justici.

Měl Robert Fico takovou moc, když rozsudek padl v říjnu, i během doby, kdy nebyl ve vládě?

Princip byl jednoduchý. V době, kdy byl ještě premiérem, a tento případ se táhl nějakých osm nebo devět let. V době, kdy byl premiérem, celou tu hru rozehrál a stále čekal, kdy ji bude moci využít. Celá naše společnost ví, že mi bylo nabídnuto, že pokud ho jmenuji předsedou Ústavního soudu, což je v pravomoci prezidenta, tak všechna obvinění proti mé osobě budou stažena.

Veřejně jsem řekl, že ho nejmenuji soudcem Ústavního soudu, a během dvou týdnů bylo obvinění vznesené. A jakmile je vznesené, což se stalo i s tou jeho garniturou, tak to s vámi jde dál. A když má člověk ještě štěstí na dobrou soudkyni v Popradu, tak to podle toho vypadá. (směje se)

Proti rozsudku se odvolal i prokurátor, který pro vás požaduje vyšší trest. Bojíte se, že byste mohl jít do vězení?

Věřím, že jsem si už smůlu vyčerpal, pokud jde o tyto soudce, a že budeme mít normální senát a budu bojovat do posledního dechu, abych očistil své jméno. Jak říkám, v Česku a na Slovensku se nikdy nic takového neodehrálo.

Když mluvíte o tom, že současný slovenský premiér podle vás dokáže zařídit, že je někdo stíhán, je dokonce prvostupňovým soudem uznán vinným. Nezní to děsivě od člověka, který pět let stál v čele země? Nemohl jste třeba jako prezident proti tomu víc udělat?

Takže v prvním řadě říkám, že to bylo v minulosti, kdy se to stalo.

Pardon, ale soud vás odsoudil na podzim loňského roku.

Ano, ale celé to vzniklo v tomto období. Když máte pravomoc, když máte svého prokurátora, když máte podchycenou policii, tak je velmi jednoduché to dotáhnout. Máme na Slovensku případy, kdy vůči lidem, kteří byli přátelští vůči Směru, byla všechna obvinění stažena, a naopak vůči lidem, kteří byli Směru nepříjemní, byla obvinění vznesena.

A z přepisů rozhovorů s Mariánem Kočnerem bylo krásně vidět, jak celý ten mafiánský systém spolu s podplacenými soudci funguje. Ten rozhovor to ukázal v plné nahotě, že jsme byli Slovensko jako mafiánský stát. Věřím, že teď i v této společnosti, po tom, co se stalo, budou dnešní prokurátoři, dnešní vyšetřovatelé vše velmi, velmi bedlivě sledovat. A věřím, že už se nenechají zatáhnout do Ficovy špinavé hry, protože vidí, že nakonec byl obviněn i generální prokurátor a tak dále.

V prezidentských volbách na Slovensku nelze volit korespondenčně. Oslabí to spíš kandidáta opozice Číst článek

Velkým tématem posledních týdnů jsou česko-slovenské vztahy, a to zejména po tom, kdy česká vláda odvolala plánované konzultace se slovenskou vládou. Jak hodnotíte krok kabinetu Petra Fialy (ODS)? Neměli by spolu politici jednat, i když nemají stejný názor?

Byl to symbolický krok a myslím, že byl velmi správný. Společné jednání české a slovenské vlády je samo o sobě spíše symbolické. Ukazují na velmi dobrou vztahy, podle mého názoru nejsou na světě dvě země, které by si byly tak blízké jako Česká republika a Slovensko. Byl to tedy velmi zavedený formát a byl spíše symbolický než praktický.

A ten symbol toho, že když někdo začne podporovat Rusko v jeho agresi na Ukrajině, tak bránit se tomu a říct, že s premiérem takové vlády nechci v tuto chvíli sedět u stolu, je symbolicky velmi správný krok. Je to velmi dobrý signál a myslím si, že celá demokratická část našeho Slovenska tento jasný a pevný postoj české vlády velmi ocenila.

Mnozí čeští politici ostře kritizují Roberta Fica. Neposilují tím ale paradoxně současného slovenského premiéra? Nemohou to někteří Slováci brát tak, že větší bratr zase chce poučovat mladšího sourozence? Nemůže to vést k tomu, že potom toho kritizovaného premiéra začnou třeba víc bránit, třeba volit?

Ne, to si nemyslím. Je pravda, že extremisty na Slovensku máme a Fico bohužel pochopil, že pokud se chce udržet u moci, nebo vlastně i moc takto získal v parlamentních volbách, tak pochopil, že ty hlasy nezíská v té středové demokratické části naší země, ale že musí pohltit extremisty, neofašisty, jako je Kotlebova strana, strana Republika a tak dále.

Takže on tu velmi nepříjemnou rétoriku dělá za jediným účelem, a to je udržet se u moci a získávat hlasy. Fico je typický politický schizofrenik. Na jedné straně vůbec neříká, co si myslí. Zažil jsem to jako prezident, že když jednal s představiteli Evropské unie, nebylo proevropštějšího politika než Fica. A pak byla oslava SNP (Slovenského národního povstání - pozn. red.), kde začal nadávat na Brusel a obviňovat ho ze všeho možného.

Takže Fico teď dělá, řekl bych, politiku získávání extremistických stran a v zásadě jejich názor to nezmění. Důležitý je právě ten střed, to jsou třeba voliči pana Pellegriniho, kteří Fica nemusí, ale nechtějí ani ty progresivnější a pravicovější politické strany.

Pro tyto lidi si myslím, že tento signál z České republiky je velmi důležitý. Myslím, že jsou na to velmi citliví, a je to vidět i na agresivních reakcích pana Fica, že to byl velmi dobrý tah.