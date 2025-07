Podporovat Ukrajinu a dál nekupovat ruský plyn je nejlevnější cestou k míru, říká lotyšská ministryně

„Žádný ze států NATO nyní nečelí přímé vojenské hrozbě. Ale musíme dělat všechno pro naši bezpečnost a připravenost. Už nemáme ten luxus, že bychom mohli posílat vojáky na zahraniční mise,“ říká lotyšská ministryně zahraničí Baiba Braže. Zkušená diplomatka s webem iROZHLAS.cz v Praze hovořila o obraně, infrastruktuře v Pobaltí i plážích nedaleko Rigy. Rozhovor Praha/Riga 7:00 7. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lotyšská ministryně zahraničí Baiba Braže | Foto: Jakub Jirásek | Zdroj: iROZHLAS.cz

V diplomacii jste už 30 let, zastupovala jste Lotyšsko v Indonésii, Británii, při OSN, zastávala jste vysokou pozici v NATO…

V diplomacii jsem už dlouho. O tom bychom neměli otevřeně mluvit, protože bychom museli zmínit můj věk a všichni se rádi cítíme, že nám je pořád 30 let.

Slibuji, že nevím, kolik vám je let. Každopádně kolik podobných rozhovorů s novináři už máte za sebou? Není to pro vás přílišná rutina, pořád podobné otázky?

Nejspíš tisíce. Ale neotravují mě. Novinařina je ohromně důležitá, především v dnešním světě mít kvalitní informace a dobré zdroje. Spoustu informací je sdílených s cílem manipulovat.

Nicméně novinářské dotazy jsou pořád jiné. V Indonésii jsem dostávala úplně jiné otázky, než dostávám doma v Lotyšsku.

Kdybyste dostala tu možnost, vzala byste znovu práci jako stálá zástupkyně svého státu v nějaké zemi?

Jako stálá ne. Až příliš si teď užívám žít v Lotyšsku, mám to tam velmi ráda. Post v NATO, který jsem měla tři roky, byl třeba skvělý, to samé v Londýně, stejně tak když jsem studovala v Bangkoku. Všechno jsou to obohacující zkušenosti.

Nálada v Lotyšsku

Nejpalčivější otázkou dneška je pochopitelně ruská hrozba. Kolik vaší práce zabírá?

Naše vláda má tři hlavní priority – být jako země více v bezpečí, a to jak posílením naší, tak společné alianční obrany a posilováním spolupráce se severskými státy nebo Polskem. S tím souvisí i bezpečnost v konkrétních oblastech, například Baltském moři.

Samozřejmě bezpečnost není jen o té kinetické síle, ale i posílení bezpečnosti v kyberprostoru. Musíme také zajistit, že naše společnost je odolná, protože ruskou snahou je i rozdělit určité skupiny společnosti a rozhádat je. To je pro ně ideální stav, když stát nedokáže kolektivně rozhodovat a vyhodnocovat hrozby.

Lotyšská ministryně zahraničí Baiba Braže | Foto: Jakub Jirásek | Zdroj: iROZHLAS.cz

Druhou velkou prioritou je ekonomický rozvoj, protože abychom mohli financovat obranu, potřebujeme „těch pět procent“ HDP. To se daří dobře, tady v Praze jsem měla i několik ekonomických jednání, třeba s ředitelem Škody. Máme dobrou spolupráci a chceme ji rozvinout.

Dobře se daří i turismu, do Lotyšska míří mnoho Čechů, mezi Rigou a Prahou létají čtyři přímé lety denně.

Důležité je ale taky podporovat vazby mezi lidmi. Chceme, aby se naši lidé cítili příjemně, včetně zranitelných skupin. Neziskové organizace jsou v tomto ohledu velmi validní silou ve státě, propagují určité sjednocování společnosti.

A pro mě skutečně teď bezpečnost a obrana jsou hlavní agendou, a to jak vnější, tak vnitřní bezpečnost, třeba v podobě migrace z Běloruska. Takže máme napilno.

Mnoho zpráv, které se do Česka dostávají nejen z Lotyšska, ale celého Pobaltí, jsou plné různých příprav na možný ruský útok. Jaká je v Lotyšsku všeobecně nálada? A co v regionech sousedících s Běloruskem a Ruskem?

Nečelíme přímé vojenské hrozbě, žádný ze států NATO. Pro to je několik důvodů. Děláme mnoho pro národní připravenost, ale i připravenost Aliance, jejíž fungování jsme skutečně přepracovali.

Už nemáme ten luxus posílat vojáky na mise do Afghánistánu, Středoafrické republiky nebo Mali. Ruský útok na Ukrajinu v roce 2014 zcela změnil vnímání těchto dvou zemí a proměnil vojenskou strategii NATO, která se vrátila ke společné obraně. Už nemáte ten luxus času a volby, musíte být schopní odstrašit a bránit, a to neustále.

Jsou nové obranné plány, operační plány, doménové plány (pro jednotlivé oblasti, například kybernetické, vzdušné a podobně, pozn. red.). Nová silová struktura upřesňuje, kde jsou jednotky rychlé reakce, které musejí být připraveny k akci mezi třemi a sedmi dny, což znamená, že se nemohou účastnit zahraničních misí.

Investovali jsme také do nových schopností protivzdušné obrany nebo dalekonosných raket. Vrchní velitel spojeneckých sil v Evropě má teď více pravomocí.

A Lotyši tohle vnímají? Uklidňuje je to?

Ano, samozřejmě. Důvěra v armádu je u nás velmi vysoká. Faktorem také je, že ruská vojenská doktrína není jen kinetická. A tam se právě dostáváme k tomu, že s Ruskem bojují všechny evropské, a nejen evropské země, protože Rusko chce vliv. A pokud ho může dosáhnout jinak než vojenskou silou, je to ideální, protože to je mnohem levnější.

A pro nás je naopak levnější, když budeme poskytovat Ukrajině prostředky k obraně a když Rusko bude mít méně kapacit k tomu vést boj kvůli tomu, že od něj nebudeme kupovat plyn a ropu. To platí především pro Maďarsko a Slovensko. Omezovat v tomto směru ruský příjem je cestou k míru.

Ochrana podmořských kabelů

Před časem jste komentovala počínání ruské stínové flotily v Baltském moři. Už je to pár měsíců od poškození podmořského optického kabelu mezi Švédskem a Lotyšskem, které je připisované právě lodi stínové flotily. Můžete sdílet nějaké novinky ohledně akcí proti ruské stínové flotile v Pobaltí? Jak odstrašení pokračuje?

Konkrétně tenhle kabel bylo snadné opravit, trvalo to asi měsíc. Ty další, jak si asi pamatujete, byly závažnější, například poškození elektrického kabelu Eagle S.

Eagle S byl ropný tanker, který kabel poškodil, že?

Ano. Kabel vedl mezi Finskem a Estonskem. Finsko a Pobaltí spojují dva kabely a ta loď mířila i k tomu druhému, než byla zastavená. Pokud by se jí to podařilo, bylo by pro nás mnohem obtížnější odpojit se od ruské elektrické sítě.

Pobaltské státy Lotyšsko, Estonsko a Litva se 9. února 2025 odpojily od sítí Ruska a Běloruska a sjednotily síť se zbytkem Evropské unie. Na východě Lotyšska se po přeříznutí drátů vedoucích do přibližně 100 metrů vzdáleného Ruska rozdávaly kousky kabelu jako suvenýry na pamětihodnou událost.

Ruskou elektřinu jsme nekupovali, ale formálně jsme k síti stále byli připojení. A odpojení jsme plánovali jen několik týdnů poté, takže situace by byla docela jiná. To ukazuje, že potřebujete tvrdou sílu – pobřežní stráž, námořnictvo – ale i blízkou spolupráci napříč úřady.

Například v případě narušení datového kabelu jsme potřebovali součinnost orgánů spravedlnosti, poškozená byla totiž civilní infrastruktura, takže bylo třeba ihned zahájit vyšetřování, vydat evropský zatykač na pachatele a mít povolení k zadržení lodi.

Existují zákony o svobodné plavbě, které respektujeme, ale velmi často tyhle ropné tankery stínové flotily mezinárodní právo porušují. V noci mění vlajku, pod kterou plují, nemají správné pojištění, nerespektují pravidla plavby. A pak jsou samozřejmě lodě, které obcházejí protiruské sankce

Nová plavidla přibyla na poslední 17. balík protiruských sankcí EU, jestli se nepletu.

Je to tak, a další budou i v 18.

Rád bych se závěrem zeptal na závěry haagského summitu NATO, z něhož pro státy vyplynul závazek vydávat tři a půl plus jeden a půl procenta HDP na obranu. Vy jste ve čtvrtek po jednání s českým ministrem zahraničí Janem Lipavským (nestr.) zmínila, že Lotyšsko už vydává čtyři procenta. Mluvila jste o nové mechanizované brigádě, stovkách nových profesionálních vojáků. Co závěry z Haagu znamenají pro Lotyšsko?

Velmi vítáme snahu amerického prezidenta Donalda Trumpa tlačit na pět procent, protože to není abstraktní číslo. Znamená to, že lidé mohou spoléhat na to, že máme budoucnost, že naše podniky mohou plánovat investice do budoucna, třeba do železnic jako Škoda.

Ale taky je to pochopitelně dobrý signál na odstrašení Ruska a pro náš obranný průmysl, že se naplní jejich produkční kapacity. Takže to je veskrze pozitivní.

Pláže u Rigy

Nechtěl jsem se dnes bavit jen o Rusku a vy jste ve čtvrtek po jednání v Praze mluvila o stovkách kilometrů slunečných pláží v Lotyšsku.

Správně, ty máme!

Děje se v Lotyšsku teď něco, co by Čechům nemělo uniknout?

Spousta zpráv bude z evropského basketbalového finále, do Rigy jedou i Češi. Lístky jsou vyprodané a spoustu fanoušků z Česka tam míří.

Co se cestování a možností k odpočinku týče, ty jsou v Lotyšsku fantastické. Riga je stejně jako Praha skvělou destinací pro víkendový výlet a pláže jsou od Rigy jen 20 minut daleko, takže je to ideální. Já sama to dělám často, můžete jít večer po práci, zaplavat si, dát si dobré jídlo.

Mys Kolka v Rižském zálivu v Lotyšsku (9. června 2023) | Foto: Michal Fludra | Zdroj: Reuters