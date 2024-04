Podvod za miliony. Falešné firmy z Francie okradly desítky českých společností

Desítky českých firem se ve Francii staly terčem podvodných praktik. Českému rozhlasu to potvrdila agentura Czech Trade spadající pod Ministerstvo průmyslu a obchodu. Podvodníci se vydávají za představitele velkých francouzských firem. Jejich jménem si pak objednávají zboží, za které ale nezaplatí. Některé české firmy tímto způsobem přišly o stovky tisíc korun, jedna dokonce o několik milionů. Případy vyšetřuje policie. Od stálého zpravodaje Paříž 7:00 12. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podvodníci ve Francii útočili na desítky českých firem (ilustrační foto) | Foto: IMAGO | Zdroj: Reuters

„V průběhu září roku 2023 mě oslovila francouzská firma, že mají síť obchodů a mají zájem o distribuci našich výrobků na území Francie a Monaka. Šlo o průmyslové a spirální hadice,“ popsal Českému rozhlasu ředitel společnosti DL PLAST Miloslav Řihák.

S objednavateli ve Francii komunikoval hlavně přes e-mail a firmu si prověřoval na internetu. Na základě této komunikace pak společnost zboží vyrobila a dopravila do skladů nedaleko Paříže.

„Přebrali to zboží v pořádku, kvalita vyhovující. A že nám zaplatí před splatností faktury. Potom už se nedělo nic. Za 25 let co vyvážíme, se mi tohle nestalo,“ dodal Řihák.

Škodu firma odhaduje na zhruba 700 tisíc korun, jak za nezaplacené zboží, tak i za přepravu. Český rozhlas se pokusil objednavatele ve Francii kontaktovat, ale telefonní čísla byla nedostupná. Podvodníci cílili na desítky českých firem. Jedna z nich podle českých úředníků přišla o několik milionů korun.

Podmínky na splatnost

„Poptávky od falešných nákupčích jsou většinou sepsané v perfektní angličtině. Začínají krátkým představením firmy a jejího původu. Odesílatelé většinou požadují okamžité doručení produktových katalogů s price listingem. Následně přichází žádost na objednávku relativně velkého množství produktů. Zároveň s tím ale přijdou podmínky na splatnost po doručení produktů do Francie,“ popsal ředitel pařížské pobočky agentury Czech Trade Jakub Smetana princip podvodu. „Už to by mělo být pro českou firmu alarmující,“ varoval.

Českým firmám doporučuje kontrolovat e-mailové adresy i internetové domény oslovujících firem. Czech Trade zároveň může objednavatele ve Francii pro české exportéry prověřit. Podvodníci často využívají ukradenou identitu zaměstnanců významných francouzských společností, vytvářejí falešné internetové stránky a taky profily na sociálních sítích.

„Vzali daňové identifikační číslo, logo firmy i adresu – to všechno je veřejné, takže to nebyl problém. Telefonní číslo, e-mailová adresa a internetové stránky byly falešné. Upřímně řečeno, web byl udělaný velmi dobře,“ přibližuje Sylvain Chabany, ředitel společnosti SAFA.

O zneužití identity své firmy se dozvěděl, když se na něj obrátil klient ze Španělska s dotazem, jestli se v jeho společnosti změnil obchodní zástupce.

Kontaktoval ho taky podnik ze Spojených států: „Telefonovali mi, že mají zablokovaný kontejner na celnici v Rotterdamu a co s tím uděláme. Já jsem jim ale řekl, že s tím nemám nic společného, že je neznám a že jsem si od nich nic nekoupil.“

‚Sofistikovanější metody‘

Podvodníci útočí i na firmy z Maďarska a Polska. I Vedoucí pařížské pobočky polské investiční a obchodní agentury Agnieszka Bonnefoy registruje desítky takových případů. Škody jednotlivých polských firem se podle ní pohybují v přepočtu od 400 tisíc do více než milionu korun.

„Podvodné praktiky se určitě zintenzivnily od minulého roku. Podvodníci používají sofistikovanější metody. Pro firmy je stále složitější zjistit, jestli jde o podvodníka nebo, reálného nákupčího,“ popisuje.

Podvody vyšetřuje francouzská policie. Firmy z Česka zastupuje francouzský advokát Matthias Laurin. Z jeho praxe vyplývá, že podvodníci cílí spíš na evropské společnosti, protože jsou blíž a mohou rychleji doručit objednané zboží.

„Z vlastní zkušenosti vím, že podvodníci cílí na různé typy společností – na firmy, které produkují netrvanlivé potraviny, i společnosti z těžkého průmyslu. Podvodníci jsou velmi vynalézaví, musí mít za sebou velkou síť přeprodeje zboží,“ uzavírá Laurin, který firmám doporučuje, aby se s novými a neznámými klienty domluvily na záloze za poslané zboží.