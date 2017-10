Bez kolonky pohlaví? Britští statistici uvažují o změnách dotazníků pro sčítání lidu

Britský Úřad pro národní statistiku (ONS) zadal výzkum, zda by se při sčítání lidu v roce 2021 měla vláda ptát na pohlavní identitu lidí. Z jeho výsledků následně vyšlo, že většina obyvatel tuto otázku považuje za diskriminační.

Odpověď na otázku pohlaví by tak do budoucna mohla být pouze volitelnou položkou. Změna by přitom měla platit už při příštím sčítání lidu, které se plánuje na březen 2021.

Ze zprávy úřadu vyplývá, že položka v dotazníku diskriminuje transgender osoby a jedince s nevyhraněnou pohlavní identitou (v angličtině non-binary people, pozn. red.), kteří se nepovažují ani za muže, ani za ženy. Informoval o tom server listu Independent.

Změna může znamenat, že by Velká Británie v budoucnu nemusela mít přesná data o počtu mužů a žen v zemi.

Ve zprávě ONS, která se do médií dostala minulý měsíc, se uvádí, že otázka, která respondenty nutila vybrat si mezi položkou „muž“, či „žena“ je považována za „irelevantní, nepřijatelnou a dotěrnou, především pro transgender osoby – a to právě proto, že dotazník zjišťoval „pohlaví“, a nikoliv „gender“.

Zavrhnuta přitom byla i varianta přidat do dotazníku pod položku pohlaví ještě třetí možnost „jiné“. Tato možnost prý transgender osoby příliš oddělovala od zbytku společnosti, dodává server The Week. Stejně tak neuspěl ani návrh vytvořit nový design dotazníků, který by obsahoval kromě dotazu na pohlaví i otázku zjišťující gender.

Vlna kritiky

Proti tendencím eliminovat otázku pohlaví z dotazníků se ohradila některá feministická hnutí v zemi. S kritikou přišla například akademička a spisovatelka Germaine Greenová, citoval ji deník Times.

„Je mi z toho zle a jsem tím unavená. Neustále se mluví o tom, jak že už ženy dosáhly všeho, co potřebovaly. Přitom nevyhrály ani právo na existenci,“ řekla spisovatelka, která byla v minulosti nařčena z transfobie (nepřátelský postoj k transgenderovým a transsexuálním lidem, pozn. red.)

Proti vyhrocené diskusi se nicméně Národní statistický úřad ohradil. Zveřejněná zpráva ONS je podle něj pouze součástí probíhajícího shromažďování informací. „Neobsahuje navrhované dotazníkové otázky a říká, že je třeba provést další výzkum. Konkrétní návrhy ještě nebyly zformulovány,“ tvrdí ONS ve svém vyjádření.