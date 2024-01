Pohoda Loves Ukraine. Slovenští, čeští a ukrajinští hudebníci vystoupí na koncertě v Kyjevě

Pohoda Loves Ukraine. Pod tímto slovensko-anglickým názvem se skrývá velký koncert slovenských, českých a ukrajinských kapel a muzikantů, kteří se sejdou na pódiích jednoho z nejvěhlasnějších kyjevských hudebních klubů, v Atlasu. Mezi nimi bude například Michael Kocáb a Karpatské chrbáty. Od stálého zpravodaje Kyjev 19:48 27. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vystupovat mají tři ukrajinské kapely a několik slovenských | Foto: Martin Dorazín | Zdroj: Český rozhlas

Za slovenskou stranu je hybatelem koncertního projektu Mišo Kašťák, organizátor největšího festivalu na Slovensku Trenčínské Pohody.

„Dlouhodobě spolupracujeme s Ukrajinci. S iniciativou Music Saves Ukraine děláme mnoho práce na Pohodě. A nejen tak, že bychom vozili ukrajinské umělce a umělkyně na festival. Spolupracujeme i s většími neziskovými organizacemi. Pořádáme diskuze, výstavy a celkově toho děláme dost,“ říká Kašťák.

Ukrajinské kluby jsou podle zkušeností Miša Kašťáka na evropské úrovni. „Když přijedete do Kyjeva, tak vám můžu garantovat, že v jakémkoliv klubu bude evropská úroveň. Ukrajinská hudební scéna je fantastická,“ popisuje Kašťák a říká, že je čas vrátit mezinárodní umělce do ukrajinských klubů a koncertních sálů. Připomíná také, že největší festival v Evropě byl před válkou na Ukrajině festival Atlas.

Právě na dvou scénách stejnojmenného klubu se bude odehrávat festival Pohoda Loves Ukraine, který je první mezinárodní akcí téhle povahy od začátku ruské invaze.

Vystupovat mají tři ukrajinské kapely a několik slovenských. „Za Slovensko tam bude kvalitní elektronický producent Fulkunum, synth-punková kapela Berlin Manson, punková kapela Fara z Košic a ještě punková kapela Vydrapená bužírka,“ vypočítává Kašťák.

Největší hvězdou z československého prostředí má být Michael Kocáb, který bude hrát nejen písně Pražského výběru. Podle Kašťáka nebude vystoupení Michaela Kocába v Kyjevě jen tak obyčejným koncertem.

„Jeho účast je symbolická tím, že byl šéfem parlamentní komise pro odsun sovětských vojsk z Československa. Chtěl bych, aby nějaký takový Michael Kocáb mohl brzy vyprovodit ruské vojáky z Ukrajiny,“ přeje si Mišo Kašťák.

Vstupné na tento koncert i debatní scény je dobrovolné a výtěžek půjde humanitární organizaci Music Saves Ukraine. „Někomu to může přijít jen jako gesto, ale není to prázdné gesto. Je to gesto podpory a důležitá ukázka toho, že stojíme za Ukrajinou,“ uzavírá Kašťák.