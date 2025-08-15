Pohovor budou muset absolvovat děti i senioři. USA zpřísnilo podmínky pro získání neimigrantských víz
Žadatelé o nepřistěhovalecká víza v Americe budou od 2. září 2025 ve většině vízových kategorií nově povinni absolvovat osobní pohovor s konzulárním úředníkem. Povinnost se bude týkat i těch, kteří žádají o jeho prodloužení, píše Velvyslanectví USA v České republice na platformě X.
Osobní pohovor s konzulárním úředníkem budou povinni absolvovat všichni žadatelé o neimigrační vízum, včetně žadatelů mladších 14 let a starších 79 let.
Od pohovoru pro udělení neimigračního víza budou osvobozeni žadatelé, kteří chtějí do Spojených států vstoupit dočasně za účelem turistiky nebo podnikání. Informuje na webových stránkách Ministerstvo zahraničí USA.
Mezi osvobozené patří mimo jiné také osoby s vízy typu A a G, která jsou vyčleněná pro velvyslance, diplomaty, veřejné ministry a zaměstnance mezinárodních organizací. Pohovor se nebude týkat ani některých představitelů NATO a zástupců skupiny TECRO E-1.
Konzulární úředníci budou však moct i nadále vyžadovat osobní pohovory v jednotlivých případech, a to z jakéhokoli důvodu. Více informací lze nalézt na stránkách velvyslanectví a konzulátu.