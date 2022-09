Na pohřbu královny v Londýně bude 10 000 policistů. Je to bezprecedentní bezpečností výzva, říká starosta

Pondělní pohřeb královny Alžběty II., jež byla pro většinu Britů jedinou panovnicí, kterou za svůj život zažili, budou provázet nejrozsáhlejší bezpečnostní opatření v dějinách Londýna, píše agentura AP. Starosta britské metropole Sadiq Khan v této souvislosti královnin státní pohřeb označil za bezprecedentní bezpečnostní výzvu. Londýn 16:01 18. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policisté v Londýně se připravují na pohřeb královny Alžběty II. | Foto: Alkis Konstantinidis | Zdroj: Reuters

Do centra Londýna se v pondělí sjedou statisíce lidí. Na seznamu smutečních hostů je 500 králů, královen, prezidentů, premiérů a dalších významných představitelů z celého světa.

„Tolik světových vůdců se na jednom místě nesešlo už několik desetiletí,“ prohlásil Khan. „Je to bezprecedentní,“ dodal. „Mohli by se objevit zlí lidé, kteří by chtěli poškodit jednotlivce nebo některé naše světové lídry,“ řekl starosta agentuře AP.

„Takže pracujeme neuvěřitelně tvrdě - policie, bezpečnostní služby a mnoho, mnoho dalších - abychom zajistili, že tento státní pohřeb proběhne co nejlépe,“ dodal.

Zástupce komisaře Metropolitní policie Stuart Cundy uvedl, že tato „nesmírně složitá“ policejní operace je největší v historii londýnské policie a předčí i olympijské hry v Londýně v roce 2012.

V pondělí bude ve službě více než 10 000 policistů, přičemž ty londýnské doplní posily ze všech 43 britských policejních sborů. S usměrňováním davu podél trasy pohřebního průvodu budou pomáhat také stovky dobrovolníků a příslušníků ozbrojených sil.

Půjde přitom jen o nejviditelnější součást bezpečnostní operace, která je řízena ze špičkově vybaveného centra poblíž mostu Lambeth Bridge nedaleko parlamentu.

Prohledávají se a zapečeťují odpadkové koše. V pondělí se na střechách objeví policejní hlídky, v ulicích budou policejní psi a jízdní policie. Bezpečnostní složky budou také na řece Temži. Používat bezpilotní letouny nad centrem Londýna bude přísně zakázáno a letiště Heathrow zdrží lety, aby hluk letadel nenarušil smuteční obřad.

Úřady zároveň čelí výzvě, jak zajistit bezpečnost světových lídrů, aniž by přitom vznikly diplomatické roztržky.

Prezidenti, premiéři a členové královské rodiny se shromáždí mimo areál Westminsterského opatství a budou poté na pohřeb převezeni autobusem, s výjimkou amerického prezidenta, který by měl přijet ve své obrněné limuzíně přezdívané Zvíře (The Beast), píše AP.