‚Takové laskavé, jemné rozloučení.‘ Na zádušní mši za emeritního papeže Benedikta XVI. dorazili i Češi

Zádušní mší celebrovanou papežem Františkem se desítky tisíc věřících na Svatopetrském náměstí ve Vatikánu rozloučily s emeritním papežem Benediktem XVI. Zemřel v poslední den loňského roku. Bylo mu 95 let. V čele katolické církve stál 8 let, až do roku 2013, kdy z funkce papeže kvůli špatnému zdravotnímu stavu odstoupil.

Vatikán 6:52 6. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít