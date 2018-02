Pohřešované Italy vydala do rukou gangu mexická policie, tvrdí prokurátor

Tři Italy, kteří zmizeli téměř před měsícem na západě Mexika, předali do rukou kriminálního gangu policisté. Informoval o tom o víkendu prokurátor mexického státu Jalisco Raúl Sánchez. Podle něj byli kvůli podezření z únosu Italů zadrženi čtyři policisté. Prokurátor podle deníku El País uvedl, že motiv činu policistů zatím není jasný. Řekl také, že po Italech se pátrá a že není jasné, zda jsou ještě naživu. Ciudad de México 20:17 26. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mexická policie v oblasti Tecatitlan při operaci spojené s únosem tří Italů. | Zdroj: Reuters

Zatčené čtveřici policistů, mezi nimiž je i jedna žena, hrozí trest 40 až 60 let vězení, sdělil prokurátor. Podle něj se ještě v této souvislosti pátrá po šéfovi policie ve městě Tecalitlán, kde Italové 31. ledna zmizeli.

Zatím není jasné, zda se Italové Antonio Russo (25), Raffaele Russo (60) a Vincenzo Cimmino (29) dostali do rukou Kartelu Jalisco nová generace (CJNG). Ten je jedním z nejvlivnějších drogových gangů na jihu Mexika.

Všichni tři zmizelí Italové pocházejí z Neapole a do Mexika podle tvrzení příbuzných přijeli prodávat elektrické generátory. Syn nejstaršího z nich a manželka jednoho z unesených popřeli, že jejich příbuzní byli členy neapolské mafie. „Je to lež! Kdyby byl můj otec obchodník s drogami, byl by mocnější než kdysi Pablo Escobar,“ řekl deníku La Reppublica Daniele Russo. Odkazoval na někdejšího kolumbijského drogového bosse Pabla Escobara.

Daniel Russo tvrdí, že 31. ledna dostal od svého bratra Antonia textovou zprávu. „Tankovali jsme benzin a několik policistů nás zatklo. Řekli nám, ať jedeme v autě za nimi,“ stálo prý v poslední SMS zprávě Russovi. Podle něj jako první zmizel otec Raffaele a když se ho ostatní dva vydali hledat podle posledního údaje v navigaci v autě, zadržela je na tom místě policie.

Mexiko trápí již řadu let vysoká kriminalita, do níž jsou mnohdy zapleteni i zkorumpovaní policisté. Podobný nejznámější případ, kdy policisté údajně předali skupinu lidí drogovému gangu, se stal v září 2014 v jihomexickém městě Iguala ve státě Guerrero. Policie tehdy údajně pronásledovala, zatkla a drogovému kartelu předala 43 studentů, kteří se od té doby pohřešují. Důvodem mohly být nekalé praktiky tamního starosty Josého Luise Abarky a jeho rodiny, na něž studenti upozorňovali.